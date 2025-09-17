天文台今晚發出一號戒備信號
亞股互有漲跌 投資人靜候聯準會利率決策
（法新社香港17日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）預料稍晚將宣布降息，投資人今天抱持觀望態度，亞洲主要股市走勢分歧。
近幾週全球股市呈現多頭行情，多項指數屢創新高，投資人今天則稍事喘息，靜候聯準會公布決策及主席鮑爾（Jerome Powell）的會後發言。
外界普遍預期聯準會這次將降息1碼（0.25個百分點），為2025年以來首次降息。這份預期心理早已反映在股市上一陣子，現在主要討論重點圍繞在後續還會降息幾次以及降息幅度。
近期一連串數據顯示美國就業市場狀況不如預想，也推升市場對於聯準會將維持寬鬆政策一段時間的預期。
美國通膨率仍高於聯準會設定的2%目標，但外界原本擔心美國總統川普（Donald Trump）的關稅戰會導致通膨飆升一事尚未完全成真。
經濟學家預期，聯準會官員在抑制通膨及支持就業之間嘗試取得平衡時，彼此看法不會一致。
美股昨天表現平淡，亞股投資人今天態度謹慎。
香港股市漲幅領先各地，受惠於阿里巴巴、京東、騰訊等中國科技巨頭的強勁漲勢，收盤上漲1.78%，來到26908.39點。上海、馬尼拉、雅加達股市也收高。
首爾股市在連創新高後回檔收低，雪梨、威靈頓、台北、東京股市也收跌。
