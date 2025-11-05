亞股多收挫 科技股泡沫疑慮升高

（法新社香港5日電） 隨著投資人日益憂心今年以來估值創新高的科技股有泡沫化的疑慮，亞洲主要股市今天在科技股領跌下挫低。

全球股市今年勁揚，資金大量湧入與人工智慧（AI）相關個股，其中包括美國的輝達（Nvidia）、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）及亞洲的三星電子（Samsung）與阿里巴巴（Alibaba）。

儘管多家科技巨擘近幾季財報表現亮眼，但在市場資金主要集中少數幾家大型企業的情況下，投資人開始對不斷飆漲的股價產生疑慮。

此外，市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）將持續降息至明年的樂觀心理，加上美國貿易緊張降溫，也推升股市走高。但聯準會上週警告12月未必會再降息，市場氣氛為之震盪。

華爾街股市三大指數前一個交易日挫低，亞股今天接棒走跌，韓國和日本股市跌幅最大，首爾股市盤中一度重挫6%，終場跌幅收斂至2.9%。

大信證券（Daishin Securities）分析師鄭海昌（Chung Hae-chang）指出：「今天的回檔是股市過熱的修正，屬於調整期。」他警告，Kospi指數恐再跌約5%，三星（Samsung）與SK海力士（SK hynix）也將出現相應修正。

東京股市盤中一度大跌逾4%，終場收跌2.5%。台北股市收跌逾1%。

至於其他亞股，香港、新加坡、雪梨、馬尼拉及雅加達股市都走低，上海與威靈頓股市則微幅收高。