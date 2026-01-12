跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
亞股多收紅
（法新社香港12日電） 美國司法部調查聯邦準備理事會（Fed）的消息傳出後，引發外界對聯準會獨立性的疑慮，投資人正消化相關資訊，亞洲股市今天漲多跌少。
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）昨夜證實司法部這項「空前」的舉措，抨擊這是總統川普（Donald Trump）施壓要求再度降息的一環。
隨著投資人湧入避險資產，國際金價今天盤中上揚1.6%，觸及每盎司4600美元，銀價也逼近每盎司85美元，兩者同創新高；衡量美元兌日圓和歐元等一籃子貨幣走勢的美元指數微幅下跌0.2%。
外媒披露，華府檢察官據悉已對鮑爾展開調查，這項以聯準會華盛頓總部整修案為核心的調查，凸顯川普與鮑爾之間的長期衝突再度升級。
鮑爾昨夜發布聲明說：「面臨刑事指控威脅，是因聯準會根據我們對社會大眾最佳利益的判斷來制定利率，而非服從總統的偏好。」
鮑爾表示，聯準會9日收到大陪審團發出的傳票，這和他去年6月赴參議院聽證會，針對聯準會辦公大樓的大型整修計畫作證有關。
聯準會已暗示，在1月底舉行政策會議時將維持利率按兵不動。
澳洲金融服務公司「激石集團」（Pepperstone Group）市場分析師布朗（Michael Brown）認為，這項調查動搖外界對美國體制以及「相關資產」的信心，美元和美國公債短期內可能遭遇逆風。
亞股方面，東京、香港、上海、台北、首爾、雪梨以及馬尼拉股市均收高，威靈頓股市收低。
其他人也在看
中國晶片「去美化」重大進展 半導體設備國產化提前破50％、7奈米驗證提速
根據中國工信部掌握的相關資料，中國半導體設備的國產化已比原定時程提前一年跨越官方設定的 50% 門檻。鉅亨網 ・ 1 天前
中資股氣氛佳 大摩續唱好
摩根士丹利繼續唱好中資股，中國內地本周將公布多項重磅數據，有機會左右中資股表現。恒指上周按周跌106點（0.4%），收報26231點。恒指夜期上周六收報26408點，升167點，高水176點；ADR港股比例指數收報26362點，較恒指本港收市高130點。信報財經新聞 ・ 15 小時前
「木頭姐」最新調倉！買進博通、減持「這支」熱門股
由「木頭姐」伍德創立的方舟投資（ARK Invest）本週大幅調整 ETF 持倉，加碼博通、減持帕蘭提爾科技，同時布局 AI、太空與自動駕駛電動飛機概念股，市場高度關注。鉅亨網 ・ 1 天前
白銀逼空大戰：1.11億美元「自殺式做空」是如何被獵殺的？
2026 年 1 月白銀市場上演驚心動魄逼空行情，ProShares 兩倍做空白銀 ETF 1.11 億美元資金湧入，試圖在 81 美元博回調，卻因多頭逼空、實物供應緊張及槓桿損耗慘遭損失，最終白銀衝上 82.59 美元歷史高鉅亨網 ・ 21 小時前
市場不買單？蘋果股價跌不停 逼近逾30年紀錄
蘋果 (AAPL) 股價近期持續承壓，正邁向逾 30 年來最長連跌紀錄之一。蘋果股價周五 (9 日) 盤中一度下跌 1.1%，若收盤續跌，將連續第八個交易日收黑，追平 1991 年以來最長連跌紀錄。根據《彭博》彙整的資料，蘋果自 1991 年後，從未出現連續九個交易日下跌的情況。鉅亨網 ・ 2 天前
金條、飾金、紙黃金價格大比拼！邊度買賣黃金更化算？
黃金作為避險資產，一直備受投資者和消費者關注。不論是實物金條、銀行紙黃金，還是傳統飾金，其價格均受到國際金價、匯率及市場供需影響。想買賣黃金，本港各大金鋪與銀行每日報價略有不同，對投資者或購買黃金的人士來說，掌握即日買賣價的差異至關重要。本文將綜合比較本港主要金鋪及銀行的黃金即日報價，包括紙黃金價格、飾金買賣價，及金條/金粒買賣價，為讀者提供參考，以便做出更明智的投資或購買決策。Yahoo財經 ・ 5 小時前
中國新能源政策大洗牌 整頓加速行業集中
2026 年中國新能源迎來政策震盪，工信部高調約談電池與光伏巨頭，並計劃取消光伏組件與動力 / 儲能電池出口退稅。退稅調整將推升出口成本，加速中小廠淘汰，逆變器企業成政策受益者。鉅亨網 ・ 1 天前
花旗上調預測 今年樓價升8%
本港樓市轉勢向好，花旗上調今年樓價預測，由原本估計全年上升3%，上調至漲8%，認為新增土地供應少、住宅貨量消化，而且樓市重現淨吸納，加上外來人口的居住需求，以及資本市場帶來財富效應，相信本港樓市將進入數年上行周期，並直言發展商重拾增長動力。信報財經新聞 ・ 15 小時前
特朗普呼籲信用卡利率上限10％引爭議！銀行業倡議團體：將降低信貸供應
美國總統特朗普週五（9 日）表示，他呼籲自 1 月 20 日起，對信用卡利率設置為期一年的上限，最高為 10％，但他並未說明該計畫將如何實施，也未說明他打算如何讓企業遵守。鉅亨網 ・ 1 天前
全球貨幣體系重購！摩根士丹利中國首席經濟學家：美元貶值 戰略資產升值
摩根士丹利 (MS-US)中國首席經濟學家邢自強周日 (11 日) 在 2026 中國首席經濟學家論壇年會上指出，目前以美元為代表的法幣體系正面臨信用侵蝕，呈現貶值趨勢，能源、鉅亨網 ・ 10 小時前
《大行》摩通下調阿里(09988.HK)目標價至210元 維持「增持」評級
摩根大通發表研究報告，預期阿里巴巴-W(09988.HK)去年12月底止第三財季業績將面臨短期盈利壓力，但認為由人工智能(AI)驅動的雲業務加速增長將支持未來估值重評。該行將阿里(BABA.US)美股目標價由230美元下調至215美元，其港股目標價由225港元下調至210港元，但維持「增持」評級。 摩根大通建議投資者可考慮逐步累積阿里巴巴的股份，對其未來6至12個月交易持建設性看法。該行解釋，雖然短期內公司因持續加碼投資於食品配送、快電商以及生成式AI應用的用戶拓展，可能導致利潤率承受一定壓力，加上宏觀經濟環境疲弱也限制其核心國內電商業務的交易額成長；然而，這些負面因素已逐漸被市場所消化，且相關投資的節奏與規模，在很大程度上仍由公司自主掌控，屬於可調控的戰略性投入。 該行預計，隨著生成式AI工作負載從試點擴展至更廣泛的部署，阿里雲收入增長將在未來幾個季度持續加速，這將為阿里在中國捕捉和實現AI驅動需求的能力提供實質證據。該行相信，持續數個季度的雲業務增長勢頭，應能將投資者焦點從短期支出，轉向更高質量增長引擎的持久性，從而支持估值倍數擴張。(ec/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: wwAASTOCKS ・ 5 小時前
《半日速報》恆指半日收報26,456點 升224點; 恆生科技指數半日收報5,805點 升117點 美團升逾7% 阿里巴巴升逾5% 長和、新地、長實集團、長建、玖龍紙業創新高
恆指半日收26,456點，升224點或0.9%。恆生科技指數報5,805點，升117點或2.1%。國指升97點或1.1%，報9,146點。 活躍重磅股表現: 美團(03690.HK) 收105.7元，上升7.3%； 阿里巴巴(09988.HK) 收154.3元，上升5.3%； 騰訊(00700.HK) 收625元，上升2.3%； 平安(02318.HK) 收68.55元，下跌2.1%； 小米集團(01810.HK) 收38.04元，上升0.6%； 異動恆指及國指成份股: 快手－Ｗ(01024.HK) 收78.9元，上升5.6%； 阿里健康(00241.HK) 收6.09元，上升5.5%； 百度集團－ＳＷ(09888.HK) 收143元，上升4.1%； 翰森製藥(03692.HK) 收40.28元，下跌3.2%； 吉利(00175.HK) 收16.66元，下跌3.1%； 申洲(02313.HK) 收62.25元，下跌3%； 長和(00001.HK) 收58.65元，上升2.6%，創新高； 新地(00016.HK) 收105.5元，上升1.2%，創新高； 長實集團(01113.HK) 收4AASTOCKS ・ 5 小時前
虛產平台仍虧損 業界料爆淘汰潮 政策宣言面世3年 足夠資金發展成關鍵
港府提出發展虛擬資產的政策宣言已過3年，虛擬資產交易平台是最早推出的牌照框架。不過，最先獲牌的OSL（0863.HK）及HashKey（3887.HK）仍錄虧損，暫未可證明在現行框架下，本港商機可支持平台持續營運。有大行預計，OSL起碼要到2027年才會錄盈利；Hashkey高層亦坦言，盈利並非最核心的經營指標，關鍵是公司有否足夠現金支撐長期發展。信報財經新聞 ・ 15 小時前
稀土界「上證指數」誕生 中國奪取全球定價話語權
中國包頭稀土產品交易所近日宣布，稀土價格指數正式在官方平台及新華財經等專業終端同步上線，涵蓋鑭、鈰、镨、釹等主流產品，旨在打造稀土流通領域的「價格風向球」。鉅亨網 ・ 9 小時前
《港股》恒指半日升224點 阿里及美團揚 MINIMAX飆三成
港股早市在科技股帶動下上升。恒指高開145點，初段倒跌44點見26,187點後再度向上，半日升224點或0.9%，報26,456點；國指升97點或1.1%，報9,146點；恒生科指升117點或2.1%，報5,805點。大市半日成交總額1,683.75億元。 國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室宣布，對外賣平台服務行業市場競爭狀況開展調查評估，美團(03690.HK)抽升7.3%報105.7元，京東(09618.HK)升2.1%，阿里(09988.HK)升5.3%報154.3元。 傳DeepSeek未來幾周發布新一代旗艦AI模型，AI及軟件股炒高，百度(09888.HK)及快手(01024.HK)升4.1%及5.6%，商湯(00020.HK)及中軟(00354.HK)升逾4%，金蝶(00268.HK)、金山雲(03896.HK)、美圖(01357.HK)、第四範式(06682.HK)及英矽智能(03696.HK)炒高10.2%至13.5%，微盟(02013.HK)飆升23%，智譜(02513.HK)及MINIMAX(00100.HK)升32%及31%。芯片股壁仞(06082.HK)及天數AASTOCKS ・ 5 小時前
特朗普大舉購買房貸債券 對美國住房可負擔性將產生什麼影響？
美國總統特朗普本週將焦點放在了困擾美國民眾多年的住房負擔問題上。然而，經濟學家與分析師指出，他最新提出的計畫，即指示其「代表」購買 2,000 億美元不動產抵押貸款證券（MBS），能否真正改善長期房市仍存疑問。鉅亨網 ・ 1 天前
美國通脹或低於預期 華爾街押注美股續升
華爾街策略師預期2026年美國通脹將低於預期，油價回落及住屋成本放緩帶動通脹降溫。聯儲局有望減息，加上稅務優惠推動企業加快資本開支，刺激消費回升，經濟動力增強。AI技術提升生產力，有助股市走高。儘管基層消費者仍面臨壓力，部分勞動力被AI取代帶來風險，但華爾街對美股2026年整體持審慎樂觀態度。Yahoo財經 ・ 4 小時前
人民幣勢展4年來最長升浪 今年開局企穩6.98 配合撐內需國策
在各大券商一致看好升值前景下，人民幣踏入2026年開局續見強韌，承接去年底升穿七算關口，上周離岸（CNH）及在岸價（CNY）平均企穩每美元兌6.98水平。回看由去年4月因貿易戰及地緣風險憂慮導致去美元化效應，至今人民幣已走強近9個月，這次亦是繼2020年5月至2022年2月升浪以來，時間最長的一次的升值。信報財經新聞 ・ 15 小時前
港金所主席料每盎司金價升破5千美元
【Now新聞台】金價屢創新高，香港黃金交易所主席張德熙在本台節目《大鳴大放》分析指，全球地緣衝突加劇，避險需求繼續攀升，預計今年金價會再破頂。 香港黃金交易所主席張德熙：「因為地緣政治關係，央行、很多國家的央行都不停購入黃金，包括家族辦公室都將投資組合放入黃金投資，例如10%至20%。如果你說價位，我自己覺得2026年必定挑戰5千美元一盎司。」張德熙又提到，正向當局爭取參考債券通、證券通等做法，建立「黃金通」與內地黃金市場實現互聯互通，提升香港黃金交易量。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
置地：另類資產管理公司Ares擴大中環告羅士打大廈租用樓面
置地公司宣布，另類資產管理公司Ares Management(Ares)將於置地公司中環物業組合產的告羅士打大廈擴充並倍增其辦公空間。Ares將在其自2017年起租用的同一大廈產辦公空間，新增約12,500平方呎面積。 Ares的新租約將於2026年3月生效。置地公司香港商廈業務部董事及主管安德產(Neil Anderson)稱，很高興Ares選擇在置地公司的中環物業組合產擴展業務，這進一步印證公司作為金融服務企業首選位置的地位。 截至去年6月30日，銀行及其他金融服務租產佔置地公司中環寫字樓所有物業租產的42%，保持為最大的租產類別。 告羅士打大廈建成於1980年，是一座位於核心中環、樓高48層的優質甲級商廈，連接行人天橋網絡，貫通中環核心區產的主要商業大廈及置地廣場中庭。(da/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前