亞股多收紅

（法新社香港12日電） 美國司法部調查聯邦準備理事會（Fed）的消息傳出後，引發外界對聯準會獨立性的疑慮，投資人正消化相關資訊，亞洲股市今天漲多跌少。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）昨夜證實司法部這項「空前」的舉措，抨擊這是總統川普（Donald Trump）施壓要求再度降息的一環。

隨著投資人湧入避險資產，國際金價今天盤中上揚1.6%，觸及每盎司4600美元，銀價也逼近每盎司85美元，兩者同創新高；衡量美元兌日圓和歐元等一籃子貨幣走勢的美元指數微幅下跌0.2%。

外媒披露，華府檢察官據悉已對鮑爾展開調查，這項以聯準會華盛頓總部整修案為核心的調查，凸顯川普與鮑爾之間的長期衝突再度升級。

鮑爾昨夜發布聲明說：「面臨刑事指控威脅，是因聯準會根據我們對社會大眾最佳利益的判斷來制定利率，而非服從總統的偏好。」

鮑爾表示，聯準會9日收到大陪審團發出的傳票，這和他去年6月赴參議院聽證會，針對聯準會辦公大樓的大型整修計畫作證有關。

聯準會已暗示，在1月底舉行政策會議時將維持利率按兵不動。

澳洲金融服務公司「激石集團」（Pepperstone Group）市場分析師布朗（Michael Brown）認為，這項調查動搖外界對美國體制以及「相關資產」的信心，美元和美國公債短期內可能遭遇逆風。

亞股方面，東京、香港、上海、台北、首爾、雪梨以及馬尼拉股市均收高，威靈頓股市收低。