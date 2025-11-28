亞股多收紅

（法新社香港28日電） 投資人消化近來人工智慧（AI）熱潮引發的泡沫疑慮，並且普遍預期美國聯邦準備理事會（Fed）將於12月再度降息，亞洲股市主要指數今天多收紅。

紐約股市昨天因感恩節休市一天，投資人藉此稍作喘息，同時檢視股市因泡沫疑慮暴跌後出現的強勁反彈走勢。

外界持續討論科技股估值是否過高之餘，本週市場聚焦聯準會12月再度降息的可能性。Fed將於12月9日至10日舉行政策會議。

Fed多名官員近來表態支持在12月決策會議連續第3次降息，他們認為外界對勞動市場走疲的憂心程度已超過通膨壓力續升。

市場接下來將緊盯預計未來一週公布的數據，包括民間就業、服務業活動，以及聯準會偏好的通膨指標個人消費支出（PCE）報告，這些數據可能左右聯準會的最終決策。

受美國政府日前關門影響，部分重要數據延後或取消發布，備受注意的非農就業數據預計12月中旬公布。

市場目前預估Fed下月降息機率約為85%，2026年可能會再降息3次。

亞洲市場因缺乏來自紐約股市的催化劑，今天投資人熱情有限，但多數主要股市指數仍收高。

東京、上海、台北、威靈頓及馬尼拉股市收紅；香港、首爾及雪梨股市收低。