亞股多收高 投資人關注美中貿易戰市場預期Fed降息

（法新社香港16日電） 在投資人持續評估美中貿易戰最新發展，加上市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）年內將再次降息的情況下，亞洲股市今天多收高。

美國總統川普10日再次點燃與北京的關稅爭端，揚言對中國商品祭出100%關稅，以報復中國近期對稀土出口的管制措施。儘管川普隨後語氣略有緩和，但此事引發雙方你來我往的反制與警告，市場擔憂持續數月的美中貿易戰休兵恐生變。

川普昨天告訴媒體，美中正處於貿易戰。他說：「事實上，現在就是了。我們已經對中國商品課徵100%關稅。」相較之下，美國財長貝森特（Scott Bessent）展現較緩和的態度，提出在稀土爭議協商期間，延長美中暫緩加徵關稅的提議。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「兩人一搭一唱，典型的黑臉與白臉。」

他說：「川普直言美中正處『貿易戰』，已為整體氣氛定調；貝森特則扮白臉，釋出北京若願意暫緩稀土限制，90天關稅休兵或許可以延長。」

華爾街股市前一個交易日普遍收紅後，亞洲多數股市今天延續美股漲勢。

東京、上海、雪梨、首爾、威靈頓、台北與曼谷等主要股市都收高。香港、新加坡股市則收跌。