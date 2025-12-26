亞股多收高

（法新社香港26日電） 亞股股市今天多收高，部分市場因節禮日（Boxing Day，耶誕節次日）休市，貴金屬維持今年以來漲勢，向歷史高點邁進。

白銀今天盤中首度觸及每盎司75美元，黃金持續在每盎司4500美元歷史高點附近徘徊，美國對委內瑞拉施加的軍事與經濟壓力不減，使地緣政治風險升高。

美股本週稍早締造收盤新高後，區域市場隨美股收紅。全球許多市場昨天因耶誕節休市。 包含香港在內部分市場今天維持休市，東京、上海、台北、首爾及馬尼拉股市今天收紅。

分析師預估股市將會出現「耶誕老人行情」，即每年12月最後5個交易日和隔年第1、2個交易日股市往往會上漲。

日圓本週以來大致呈反彈走勢，在日本官員表示準備介入以支撐匯價後，今天走勢相對持穩。

日本今天召開內閣會議通過2026年度預算案。受物價上漲與人事成本攀升影響，一般會計總額達122兆3092億日圓（約新台幣24.5兆元），較2025年度原始預算115兆1978億日圓增加約7兆日圓，連續2年刷新歷史紀錄。