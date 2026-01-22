亞股多收高

（法新社香港22日電） 美國總統川普在瑞士舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）表示，爭取掌控格陵蘭過程中將排除動武選項，隨後撤回對歐洲8國加徵關稅的威脅，亞股隨美股漲勢多收紅。

川普最新談話暫時打消美歐貿易戰疑慮、使市場鬆一口氣，具避險功能的貴金屬進一步下跌。

川普（Donald Trump）日前揚言對歐洲8國加徵關稅，原因是他們反對美方掌控丹麥自治領土格陵蘭。此舉引發歐洲聯盟（EU）醞釀祭出反制措施。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）甚至提議動用「反脅迫工具」（ACI）因應經濟威脅，加劇歐美貿易緊張。

不過，川普昨天在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇表示，他爭取掌控格陵蘭的過程中將排除動武選項，但沒有其他國家能確保格陵蘭的安全。

川普同日稍晚會晤北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）共商格陵蘭議題，並於會後在社群媒體發文稱，雙方已建立有關格陵蘭的未來協議架構，基於這項共識，他將不會實施原定2月對歐洲8國加徵的關稅。

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳出席世界經濟論壇時表示，如今的AI浪潮「已經啟動人類歷史上最大規模基礎建設計畫。我們目前已經投入數千億美元…但在能源、雲端運算和電子等領域，還需要建設數兆美元的基礎設施。」

這些消息激勵華爾街股市昨天收盤齊揚。亞股今天隨美股漲勢多收高，東京、香港、上海、台北、首爾、雪梨、威靈頓及馬尼股市同步收高。