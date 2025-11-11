聯交所發紀律行動聲明，譴責合景泰富(01813.HK)執行董事、主席及前授權代表孔健岷、執行董事及行政總裁孔健濤、執行董事孔健楠、執行董事蔡風佳、獨立非執行董事及審核委員會主席譚振輝、獨立非執行董事及審核委員會成員羅耀榮、前公司秘書及授權代表陳健威。 聯交所進一步指令相關董事及陳健威各人在90天內完成18小時有關監管和法律議題以及《上市規則》合規事宜的培訓。 個案有關該公司遲遲未有就兩項主要交易發送資料通函，以及一直未有在規定的期限內回覆聯交所的查詢。相關董事在履行董事職責上並未以應有的技能、謹慎和勤勉行事，亦未有盡力促使該公司遵守《上市規則》。 孔健岷及陳健威生作為該公司當時的授權代表，未有擔當該公司與聯交所之間的主要溝通渠道，確保董事會知悉聯交所的來函及查詢。陳健威作為公司秘書亦未有就該公司遵守《上市規則》的事宜，為董事會提供適當的意見及協助。他的作為及不作為導致該公司違反《上市規則》。(ha/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 2 小時前