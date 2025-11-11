鳳凰｜一號風球今日日間維持
亞股大多收跌
（法新社香港11日電） 美國政府停擺有望落幕推升巿場走揚後，動能無以為繼，亞洲股市今天未能延續漲勢。
美國國會議員就結束40多天政府關門達成協議後，激勵股市本週強勢開局。儘管市場對人工智慧（AI）泡沫的疑慮與日俱增，科技巨擘仍受惠於需求復甦。
投資人先前憂心低收入家庭糧食補助大幅中斷，以及感恩節假期前航空輸運受阻帶來的影響。同時，包括通貨膨脹與就業等諸多關鍵經濟數據因政府停擺而未能公布，市場只能依賴民間調查來掌握經濟動態。
數據闕如也讓聯邦準備理事會（Fed）難以準確判斷12月下次會議是否降息，投資人因而持續觀望。
SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「美國接連利多：化解政府停擺、資金將重新流入、股市應聲大漲，然而亞洲卻猶豫不前。這提醒我們，在本輪週期中，樂觀情緒不見得能夠跨越時區。」
日股基準日經指數今天收跌0.1%，來到50842.93點。港股恆生指數收漲0.2%，來到26696.41點。上證指數收跌0.4%，來到4002.76點。
至於其他亞股，首爾、新加坡、吉隆坡股巿收漲。雪梨、台北、馬尼拉、雅加達、威靈頓、馬尼拉股巿收跌。
其他人也在看
海底撈開壽司店對標壽司郎？大家樂危急存亡趕快參考
大家樂在經歷一番改革後依然無起色，再度預告純利大跌，有分析計及每家分店每月獲利僅約1.38萬元，品牌搖搖欲墜。事實上，近年餐飲業「內卷」嚴重，大家樂並非唯一求變的一位，但相比大家樂的停滯不前，百勝中國與海底撈的商業動作便更大膽而且成效顯著，海底撈近日甚至再變出子品牌「如鮨寿司」，正式與壽司郎展開競爭。相反大家樂還在旨望其56蚊焗豬扒飯，會成為非物質文化遺產。Yahoo財經 ・ 1 天前
《大行》小米(01810.HK)投資評級及目標價(表)
小米-W(01810.HK)將於下周二(18日)公布今年第三季業績，業績可能受到智能手機及AIoT銷售放緩影響，因中國及印度出貨量下降，根據IDC數據，小米第三季全球智能手機出貨量達4,530萬部按季增長2%，中國市場出貨量為1,000萬部。市場預期小米第三季電動車交付量逾10萬輛，對業績有所帶動。本網綜合14間券商預測，小米2025年第三季非國際財務報告準則計量經調整淨利潤介乎95.1億元人民幣(下同)至105.57億元，較上年同期的62.52億元，按年上升52.1%至68.9%，中位數100.51億元，按年升60.8%。 綜合8間券商預測，小米今年第三季利潤介乎89.39億元至109.41億元，較上年同期的53.4億元，按年增長67.4%至104.9%，中位數101.83億元，按年升90.7%。小米手機主要集中在新興市場，較低的平均售價或拖累季度收入增長，加上DRAM及NANDFlash等組件成本趨升，投資者將關注小米管理層對手機產品成本及毛利率、未來數季出貨量指引、汽車業務盈利能力、產能擴張、毛利率交付的計劃。 下表列出17間券商對小米-W(01810.HK)投資評級及目標價：AASTOCKS ・ 2 小時前
亞洲人工智能股票暴跌 外界對其全球領先漲勢產生懷疑
【彭博】— 上周亞洲科技股的突然暴跌令投資者震驚，這清楚地提醒人們，人工智能和半導體股票的全球領先漲勢可能即將達到短期頂峰。Bloomberg ・ 2 天前
最佳投資產品？深圳華強北記憶體產品3個月升一倍 收益超過黃金
中國深圳華強北電子市場近日掀起罕見價格風暴，固態硬碟 (SSD)、DDR4 等記憶體產品在 3 個月內價格普遍翻漲一倍，漲幅超越水貝黃金市場，被部分消費者及商家稱為「年度最佳理財產品」。鉅亨網 ・ 1 天前
市監總局發布「合規提示」 阿里巴巴仍挫2%
市監總局發布「合規提示」，規範內地電商平台雙十一購物節期間的促銷、價格等行為。今年內地電商平台的雙十一購物節活動期延長至約一個月，阿里巴巴(09988)旗下淘寶天貓及京東(09618)的雙十一購物節促銷日子分別有31日及36日，兩者均會在本月14日結束。阿里巴巴及京東受壓，各挫2.2%至159.8元，及挫1.365%至122.8元。另外，外賣平台股美團(03690)跌1.936%至101.3元，(SY)infocast ・ 3 小時前
巴菲特將不再寫股東信 不再出席股東會 剩1500億美元待捐
巴郡董事長巴菲特 (Warren Buffett) 週一 (10 日) 宣布，他未來將不再撰寫年度股東信與出席年度股東會，在即將退休前，他已向四個家族基金會捐出約 14 億美元，並計畫在未來將其近 1,500 億美元的全部財富用於慈善事業。鉅亨網 ・ 11 小時前
繼星巴克減持後 Burger King華業務83%股權售予CPE
根據《華爾街日報》周一報導，漢堡王母公司 Restaurant Brands 與中國私募基金 CPE 達成合資協議，CPE 將投資 3.5 億美元並取得漢堡王中國 83% 股權。這是繼星巴克後又一速食巨頭引進中國本土夥伴的案例。鉅亨網 ・ 20 小時前
AI投資風險藏不住了！多項指標警告：美國GDP恐因AI崩2.9%
多項最新指標顯示，目前 AI 投資已滑向極端水位，市場風險正加速累積。從機構持股到家庭資產配置，從選擇權市場情緒到信貸風險，一系列數據發出警告，這場由 AI 驅動的投資熱潮，恐已逼近臨界點。 大型成長股與科技股的持股已經重返數季以來新高。根據德意志銀行數據，資金正以罕見速度湧入鉅亨網 ・ 5 小時前
《大行》 滙研降小米(01810.HK)目標價至65.4元 電動車產能與智能手機利潤率拖累近期股價
滙研發表報告指出，小米集團(01810.HK)電動車產能與智能手機利潤率是近期股價的拖累因素，預期第三季財報符合預期，電動車部門將實現盈利。滙研將小米目標價從75.9港元下調至65.4港元，評級「買入」。 滙研表示，小米股價自9月初以來下跌了22%，認為表現欠佳是因為公司推遲電動車產能擴張，及市場對電動車能否及時交付的擔憂；此外，因應零件材料價格上漲，市場對其智能手機業務毛利潤率、物聯網產品需求的擔憂。據此，滙研分別將小米集團2026年、2027年的盈利預測分別下調9%、7%，以反映業務擴張面臨的壓力。 儘管近期疲弱，由於小米強大的執行力，滙研仍對其核心業務的高端化策略充滿信心，並認為隨著2026年電動車P2工廠的能見度更加清晰，小米股價具有上漲潛力。 滙研表示，小米將於11月中旬公布2025年第三季財報，預計其第三季淨利潤約為101億元人民幣，年增長率將放緩。根據滙研的估計，小米第三季營收為1,084億元人民幣(按年增長17%)，毛利率為22.3%。預期智能手機業務的毛利率在第三季將達到11%；預期物聯網收入為266億元人民幣、電動車第三季出貨量預計達到10.9萬輛，毛利率將微降至2AASTOCKS ・ 7 小時前
香港政府時隔逾一年半擬再發數字債券 繼續推動債券代幣化發行恆常化
【彭博】— 香港政府計畫再度啟動多幣種數字債券發行，彰顯其建設全球金融科技和數字資產中心的決心，以在國際數字貨幣競爭中搶佔先機。Bloomberg ・ 1 天前
理財葉師傅｜黃金及比特幣轉強 待時機追入｜Gary Sir
金價再現強勢，期貨重上接近4,100美元，下一站先看4,145美元。黃金現時能量未算充足，當能量燈由紅轉黃後，...BossMind ・ 6 小時前
美股日誌｜納指急反彈 聯邦政府重開在望
美股顯著上升，納斯達克指數經過四月以來最大的按周跌幅後，反彈超過2%，道瓊斯指數回升至47,000點以上收市。美國聯邦政府有望重新營運，投資者憧憬美國經濟可以「止蝕」。金價再度急升，紐約期金漲逾100美元。Yahoo財經 ・ 13 小時前
Z世代呷窮 美股休閒快餐店首當其衝
Z世代正面對更大的財務壓力，而以年輕客群為骨幹的美股休閒快餐品牌已開始感受到衝擊。Yahoo財經 ・ 1 天前
聯交所譴責合景泰富(01813.HK)主席等六名現任董事及前公司秘書
聯交所發紀律行動聲明，譴責合景泰富(01813.HK)執行董事、主席及前授權代表孔健岷、執行董事及行政總裁孔健濤、執行董事孔健楠、執行董事蔡風佳、獨立非執行董事及審核委員會主席譚振輝、獨立非執行董事及審核委員會成員羅耀榮、前公司秘書及授權代表陳健威。 聯交所進一步指令相關董事及陳健威各人在90天內完成18小時有關監管和法律議題以及《上市規則》合規事宜的培訓。 個案有關該公司遲遲未有就兩項主要交易發送資料通函，以及一直未有在規定的期限內回覆聯交所的查詢。相關董事在履行董事職責上並未以應有的技能、謹慎和勤勉行事，亦未有盡力促使該公司遵守《上市規則》。 孔健岷及陳健威生作為該公司當時的授權代表，未有擔當該公司與聯交所之間的主要溝通渠道，確保董事會知悉聯交所的來函及查詢。陳健威作為公司秘書亦未有就該公司遵守《上市規則》的事宜，為董事會提供適當的意見及協助。他的作為及不作為導致該公司違反《上市規則》。(ha/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
金管傳發數字綠債 設4幣種 相隔年半再登場 推動發行恒常化
港府致力推動代幣化債券發行恒常化，早於今年2月《財政預算案》時已預告，金管局正準備發行第三批代幣化債券，如今終於落地。彭博引消息報道，時隔逾一年半，港府計劃發行以美元、港元、歐羅和人民幣計價的數字綠色債券，最早可能已於昨日（10日）定價。信報財經新聞 ・ 16 小時前
股神巴菲特宣布安靜退場 未來僅剩「感恩節信函」可一睹其幽默筆鋒
「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 今年底將卸任巴郡 (BRK.A) 執行長一職，結束長達數十年的投資生涯，並表示自己將「安靜退場」，不再撰寫年度股東信或公開發言，同時加速推進生前慈善捐贈計畫。鉅亨網 ・ 13 小時前
《大行》東吳證券列出南向資金上周對港股十大淨買入及淨賣出名單(表)
東吳證券發表報告表示，上周(11月3至7日)恒生科技累跌1.2%，恒指累漲1.3%，恒生港股通上漲0.9%。行業上，能源業領漲。南向資金主要流入金融業，主要流出資訊科技業。 該行列出上周南向資金對港股十大淨買入及淨賣出名單： 1)南向資金對港股十大淨買入名單 股份│淨流入金額 小米集團-W(01810.HK)│35.3億元 中海油(00883.HK)│34.64億元 美團-W(03690.HK)│23.23億元 工行(01398.HK)│20.17億元 中移動(00941.HK)│18.01億元 建行(00939.HK)│16.79億元 康方生物(09926.HK)│15.43億元 招行(03968.HK)│14.3億元 青島銀行(03866.HK)│9.85億元 中行(03988.HK)│9.61億元 2)南向資金對港股十大淨流出名單 股份│淨流出金額 中芯(00981.HK)│-28.11億元 騰訊(00700.HK)│-17.48億元 華虹半導體(01347.HK)│-9.43億元 中興(00763.HK)│-7.65億元 舜宇(02382.HK)│-6.76億元 長飛光纖光纜(AASTOCKS ・ 6 小時前
金價續漲 美國經濟疲軟跡象強化降息預期
8%，鉑和鈀價格也上漲。「當政府停擺風險消退後，投資者往往會重新關注聯儲會的政策前景，」華僑銀行的投資策略師Vasu Menon表示。「如果結束停擺意味著政府可以發布被延遲的經濟數據，如果數據顯示經濟成長放緩，那麼聯儲會就有了更早放鬆政策的空間。」原文標題Gold Advances With Weakening US Economy Boosting Rate-Cut BetsMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
摩通一通來電 揭開特朗普第二任期最受矚目破產案序幕
【彭博】— Daniel Chu接到來電時人在義大利，與他賴以發家致富的德克薩斯州汽車賣場相隔千里。Bloomberg ・ 10 小時前
《大行》高盛料國壽(02628.HK)今年全年派息按年增23%超預期
高盛發表研究報告，根據國壽(02628.HK)第三季業績表現調整未來盈利預測，指出上季投資收益勝預期，相應將全年淨利潤預測上調69%，並將2025至2027年首年保費預測上調7%，以反映第三季銀行保險銷售渠道向好，以及管理層對2026年展望正面。 由於投資組合規模擴大及保費流入增強，該行亦將國壽2026及2027年淨利潤預測上調7%，2025至2027年賬面價值預測上調5%至7%，每股派息預測上調10%，其中今年度股息預測將按年增長23%，高於此前預測的增長12%，目標價由22.5元升至24.5元，維持「中性」評級。(gc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前