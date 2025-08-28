經常頭暈天旋地轉？物理治療助你尋回「平衡感」
亞股收盤走勢不一 輝達財報行情失靈
（法新社香港28日電） 人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）公布超乎預期的季度財報，股價卻因中國業務停滯疑慮而挫跌，亞洲股市難獲提振，今天收盤走勢不一。
輝達上季獲利達264億美元，營收則創紀錄來到467億美元，盤後股價卻因關鍵的資料中心營收減少而下跌。 輝達發布財報之際，適逢市場憂心AI支出泡沫可能破裂，進而影響輝達的前景。
墨爾本Capital.com分析師羅達（Kyle Rodda）告訴彭博（Bloomberg News）：「 這些資訊助長對AI投資放緩以及未來成長滑降的疑慮。」
亞股今天走勢不一，東京、首爾、上海、威靈頓、新加坡股市都收漲，香港和台北股市則收跌。
其他人也在看
中國多家銀行警告 信用卡資金不得用於投資股票、基金等
【彭博】— 隨著散戶紛紛湧入股市，搶搭中國1萬億美元股市上漲的列車，中國多家商業銀行正加強監管使用信用卡投資股票的客戶。Bloomberg ・ 10 小時前
外賣平台價格大戰之下 美團營收不及預期 淨利潤大跌近九成
【彭博】— 在與競爭對手阿里巴巴集團控股和京東集團展開全國範圍的餐飲外賣價格戰後，美團公佈了12%的季度營收增幅，低於預期。Bloomberg ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 6 小時前
曾淵滄專欄│升勢不穩 炒股不炒市（曾淵滄）
目前是業績公布期，不少業績很好的股在公布業績後，卻馬上面對股價下跌的壓力，這是傳統的所謂趁好消息出貨的現象，這些股，在公布業績前股價已經炒上，許多人就是在等待公布業績後趁好業績沽貨。Yahoo財經專欄 ・ 12 小時前
英偉達黃仁勳專訪：美科企能勝華競爭 能成全球標準
英偉達行政總裁黃仁勳一直推動全球科技的自由貿易，他說美國科企不能被排除在中國市場之外，而是應該致力成為全球標準，猶如美元是全球首要儲備貨幣一樣。Yahoo財經 ・ 8 小時前
美股日誌｜標指創新高 英偉達業績勝預期 股價盤後跌
美股連升兩日，標普500指數創歷史新高收市，然而大市整體升勢並不強，交投淡靜。英偉達收市後公布業績，收入和盈利雙雙好過預期，股價在延長交易時段早段向下。股市大致消化美國總統特朗普意圖解僱聯儲局理事Lisa Cook的事件，然而長債仍然繼續下跌，30年國債息率連升3日。Yahoo財經 ・ 16 小時前
證監會譴責德銀並罰款2,380萬元 涉違反多項監管規定
證監會(SFC)宣布，對德銀(Deutsche Bank Aktiengesellschaft)作出譴責並處以罰款2,380萬元，原因是該公司違反多項監管規定，包括向客戶多收管理費，錯誤地分配產品風險評級，及沒有在若干研究報告中披露投資銀行業務關係。AASTOCKS ・ 2 小時前
滙豐料恒指年底見27010 全城最牛 H股吼互聯網及券商 A股薦AI與醫療板塊
恒指周一急升近500點後，昨回吐逾300點，錄本月最大單日跌幅。不過，券商繼續唱好後市，滙豐環球研究上調恒指年底目標至27010點，較現水平有近6%上升空間，是一眾大行之中最牛。該行同時偏好A股及H股，但在兩地股市聚焦板塊有別。信報財經新聞 ・ 1 天前
美股日誌｜三指數上升 軍工股全線漲
美股反覆上升，三大指數早段窄幅上落，午市有買盤跟進，道瓊斯指數升約130點收市。市場正消化美國總統特朗普解僱聯儲局理事Lisa Cook一事，並觀望英偉達的業績。油價連升4日後回落。Yahoo財經 ・ 1 天前
外賣戰累美團少賺九成 ADR插9.7%
內地外賣大戰衝擊平台盈利，美團（3690.HK）次季經調整溢利淨額15億元（人民幣．下同），按年重挫89%，遠遜預期的99億元；收入918億元，增長12%，同樣低於預估的937億元。信報財經新聞 ・ 15 小時前
穩定幣將代替信用卡？支付匯款迎重大革新
隨著監管日漸清晰，加密幣作將會逐步成為主流支付工具。即使你從未碰過加密資產，新法例也可能改變你購物、匯款、收款與銀行往來的方式。Yahoo財經 ・ 1 天前
電視廣播半年虧損收窄至1.08億元 EBITDA按年增16.6%
電視廣播(0511.HK)公布截至今年6月底止中期業績，營業額14.98億元，按年跌1%。虧損收窄至1.08億元，上年同期蝕1.43億元；每股虧損0.23元。不派息。AASTOCKS ・ 1 天前
聰心雅談│業績太密集大戶都睇唔切？（何啟聰）
如果您是一個勤力，而且對財務報告有點基本認識，午間業績其實有不少寶藏可發掘，因為大戶也在忙，而其他不努力的投資者更可能反向操作，為您提供了更多機會；相反，如果您不懂看財報，或者沒時間分析，便最好不要在午間業績公佈後開新倉買賣。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
建銀國際：恒指26000阻力大 宜先獲利 待回至兩萬四再部署
恒指周一（25日）試攻26000關失敗後連續兩日回吐，累計蒸發超過600點。建銀國際認為，恒指在26000點附近有較大阻力。另一邊廂，瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室質疑推升A股市場的流動性能否持續，提醒投資者應選擇性地揀股。信報財經新聞 ・ 17 小時前
信和置業全年純利40.19億元跌8.7% 基礎溢利跌1% 末期息維持43仙
信和置業(0083.HK)公布截至今年6月底止全年業績，營業額81.83億元，按年跌6.6%。純利40.19億元，按年跌8.7%；每股盈利0.45元。派末期息43仙，按年持平，連同中期息每股15仙，本財政年度每股派息共58仙。 期內，在撇除投資物業公平值變動的影響後，集團股東應佔基礎溢利為51.18億元，按年跌1%。AASTOCKS ・ 1 天前
港出口升幅擴至14.3%勝預期 7月輸貨亞洲飆兩成 台灣表現最勁
本港今年7月進出口表現均優於預期。政府統計處昨天公布，7月份商品整體出口貨值為4463億元，按年升幅由6月的11.9%擴大至14.3%，多過預期的11.3%。同月商品進口貨值為4804億元，按年升幅加快5.4個百分點，至16.5%，勝預期。7月份錄得有形貿易逆差341億元，相等於商品進口貨值的7.1%。信報財經新聞 ・ 1 天前
UNIQLO「繭型牛仔褲」是修臀神褲？梨形、蘋果形、沙漏形身材，官方教5大身型「牛仔褲穿搭法」
每個人身型都有不同優點，無論你是豐滿的梨形、纖細的長方形，還是曲線明顯的沙漏形，懂得選擇適合自己身型的服飾，往往比跟隨潮流更能真正展現個人風格。早前 Uniqlo 分享五大身型穿搭法，包括女生常見的五大身型以及男生主要的三大身型橢圓型，了解自己屬於那類身型，便能找出最適合個人身型的穿搭法及服飾。Yahoo Style HK ・ 13 小時前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 1 天前
王祖藍爆細細粒一場直播收500萬 直封「富婆」請教帶貨技巧：佢有錢過我啦
近年唔少藝人都會直播帶貨以增加額外收入，部分更透過帶貨賺到盆滿缽滿，例如細細粒（陳嘉佳）憑帶貨及擔任吃播狂吸金。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
「藥倍安心」風波後涉官非 潘冬平一家四口被民事控告
繼藥倍安心後，肝癌權威潘冬平再涉官非，案件涉及貝沙灣單位糾紛，原告指控滋擾及違反契約，並申請臨時禁制令。Yahoo 地產 ・ 1 天前