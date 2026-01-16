渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
亞股收盤走勢不一
（法新社香港16日電） 晶圓代工龍頭台積電近日公布的財報與財測皆優於預期，提振外界對人工智慧（AI）產業的信心後，投資人正消化此一消息，亞洲股市今天收盤走勢不一。
美國總統川普（Donald Trump）日前決定暫緩對伊朗採取軍事行動後，華爾街股市連跌2天後反彈，國際油價持穩。
台美關稅談判今天達成協議，台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN，也是全球首個取得美232條款關稅優惠國家，雙方並將擴大供應鏈投資合作，包括台灣企業將自主投資2500億美元。這項消息激勵台北股市收盤上漲近2%。
率團赴美談判的行政院副院長鄭麗君昨晚在華府表示，台灣是全球第一個針對美國未來可能課徵232條款相關關稅，取得相對完整及最優惠待遇。
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）指出，目標台灣半導體產能4成要轉移至美；對此經濟部長龔明鑫回應，以先進製程5奈米以下估算，2030年台灣與美國產能占比分別為85%比15%、2036年為80%比20%，顯見台灣仍是半導體生產重鎮，美國則為AI應用最重要國家，台美可攜手合作。
部分市場觀察人士擔心，AI相關熱潮已將全球股市推向新高，若泡沫破裂可能引發股災。不過，台積電最新公布的上季淨利遠優於預期，被視為AI技術需求續旺的指標。
分析師佛蘭德（Gavin Friend）表示，台積電強勁的年度資本支出預測，對於擔心AI榮景能持續多久的投資人而言，將帶來更多信心。
亞股方面，東京、香港、上海、馬尼拉股市收低；台北、首爾、雪梨及威靈頓股市收高。
