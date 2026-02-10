黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
亞股普遍收紅 日股再創新高
（法新社香港10日電） 亞洲股市今天再追隨美股漲勢，普遍紅盤作收，在日本首相高市早苗贏得大選後，日股表現尤為亮眼，日經225指數今天收盤漲逾2%，再創歷史新高。
法新社報導，高市早苗在日本眾院選舉贏得壓倒性勝利後，為其擴大財政刺激及大規模減稅政策鋪路，東京股市本週初至今持續走高。
東京股市日經225指數今天收盤漲逾2%，連續兩天創下歷史新高，日經225指數過去一年來屢創新高，日本科技公司為主要動力。
日本投資巨擘軟銀集團（SoftBank Group）今天股價大漲逾10%，東京威力科創（Tokyo Electron）、索尼（Sony）及愛德萬測試（Advantest）也股價勁揚。
另一方面，美股7巨頭（Magnificent Seven）中，微軟（Microsoft）、Meta及輝達（Nvidia）等公司股價上揚，提振市場情緒，美股昨天續揚。
與此同時，投資人正準備迎接本週將公布的多項美國重要經濟數據，希望藉此了解美國最新經濟情況，並研判美國聯邦準備理事會（Fed）利率政策走向。
亞洲其他股市方面，香港、首爾、上海、台北、馬尼拉、曼谷、雅加達及威靈頓股市也同步收紅。
其他人也在看
港股異動｜傳小南國突全面停業 年夜飯訂金及儲值卡餘額無法退款 股價急挫逾28%
據內地多家媒體報道，上市餐飲集團上海小南國（3666）近期旗下多間位於上海的小南國餐廳突然全面停業。消息傳出後...
中國豪奪全球70%成熟製程晶片訂單 美禁令成最強助攻
隨著全球半導體產業鏈的結構性調整，日本共同社報導稱，數據顯示，截至 2025 年底至 2026 年初，全球高達 70% 的成熟製程晶片訂單已高度集中流向中國工廠。
股神又贏！巴郡日本投資市值暴增至410億美元
日本股市周一 (9 日) 強勢上攻，日經 225 指數單日大漲超過 2000 點，歷史上首次突破 56000 點整數關卡，帶動相關資產全面走高。這波漲勢也推升巴菲特旗下巴郡持有的日本資產價值，使其投資日本五大綜合商社的市值突破 410 億美元，創下投資以來新高。
美元下跌壓力加劇 經濟學人：最大問題始於美國自己
自 2025 年初以來，美元匯率已大幅貶值約 10%，這場動盪不僅反映了經濟數據的波動，更揭示了美國國際信譽的深層裂痕。《經濟學人》分析報導稱，長期以來，美元被視為全球避險天堂，然而當前的威脅卻如同恐怖電影般「源自房子內部」。
內銀傳奉命防險 美債持倉設限
中國持有美國國債規模已降至11年新低，加上市場擔心聯儲局新任主席態度偏鷹派，可能令美債息上升，外電引述消息稱，內地監管機構近日以嚴防金融風險的名義，要求銀行為增持美債設限，甚至要求持有美債比例較多的銀行要削減（pare）倉位，但指導不包括中央政府對美債的持倉。受消息影響，美國國債及美元走弱，人民幣則衝高，升穿6.93，創33個月新高。
呂宇健筆｜我對黃金的一點狂想｜Ken Lui
兩年前我撰寫《黃金已佔我的投資組合近一成比例》一文時，金價還未到2,200美元，想不到兩年後竟然升到高見5,600美元，存量黃金的總價值（38.2萬億美元）在時隔40年後，首次與美債存量（38.5萬億美元）平起平坐。但更想不到的是，一直被視為避險資產的黃金可以在一天內暴跌逾10%，高槓桿短炒的勇士勢必「傷亡慘重」。我買金從來都是睇長線，未來美國確有誘因將黃金定為戰略貨幣，這亦是我會繼續增持黃金的原因。
《大行》摩通列出受惠人民幣升值的中資股名單(表)
摩根大通發表報告，估計2026年人民幣兌美元將從當前水平起升值1.1%，列出人民幣升值令盈利有正面影響的中資股名單： 股份│人民幣兌美元每升值5%對盈利影響估算 國航(601111.SH)│約11%(對今年預測) 東航(600115.SH)│約20%(對今年預測) 南航(600029.SH)│約25%(對今年預測) 上石化(0338.HK)│約15%(較低盈利基數) (wl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
國際資本瘋搶 瀾起科技掛牌首日升57% 市值破2000億港元
全球記憶體互連晶片龍頭瀾起科技 (688008-CN) 今 (9) 日正式登陸港股，首日開盤報每股 168 港元，較 106.9 港元發行價暴漲 57.17%，每手 (
特斯拉若成超級科技平台？馬斯克：市值達100兆美元並非不可能
特斯拉執行長馬斯克上週六 (7 日) 表示，特斯拉 (TSLA) 未來市值達到 100 兆美元並非完全不可能，但前提是公司必須付出極其巨大的努力並投入龐大資金。
渣打集團財務總監De Giorgi意外離職 將加入另類資產巨頭阿波羅
【彭博】-- 渣打集團財務總監Diego De Giorgi在擔任該職務大約兩年後突然卸任，他是最終接替執行長Bill
滙控(00005.HK)2月25日召開董事會審議末期業績及第四次股息
滙控(00005.HK)宣布將於2月25日召開董事會議，審議截至2025年12月31日止年度末期業績公告及會否派發2025年普通股第四次股息。 待董事會議通過及確認後，股息將於4月30日派發予3月13日已登記於英國主要股東名冊、香港海外股東分冊或百慕達海外股東分冊之股份持有人及紐約的美國預託股份持有人。(ha/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
白宮重申維持「強勢美元」立場 投資人不信 紛紛背離美元
在 2025 年，美元遭遇了 8 年來最大的年度跌幅，儘管特朗普政府持續重申維持「強勢美元」的立場，但市場顯然對此持懷疑態度。儘管美元近日有小幅回升，但美元指數較年初仍下跌約 1%，延續了 2025 年高達 9% 的跌勢。
《大行》港交所(00388.HK)投資評級及目標價(表)
港交所(00388.HK)將於2月26日(周四)公布去年業績，受惠港股成交暢旺(去年平均每日成交金額為2,498億元按年上升90%)及去年首次公開招股集資金額按年大升2.25倍至2,858億元等帶動，本網綜合7間券商預期港交所2025年全年純利介乎167.21億元至173.46億元，較2024年同期130.50億元，按年增長28.1%至32.9%，中位數171.51億元，按年升31.1%。投資者將關注港交所管理層對手數優化(去年12中曾建議證券每手股數由超過40種簡化至8種)、T+1結算、公眾持股修訂等指引、處理新股上市業務評論等。 下表列出9間券商給予其評級及目標價(港元)： 券商│評級│目標價 高盛│買入│550元 星展│買入│540元 滙豐環球研究│買入│530元 摩根大通│增持│530元 美銀證券│買入│520元 摩根士丹利│增持│508元 花旗│買入│505元 中金│跑贏行業│500元 瑞銀│中性│471元 (ta/w) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
《大行》摩通續對中國股市看法正面 首選騰訊、老鋪黃金、美高梅中國、攜程等
摩根大通發表研究報告指，重申在農曆新年(2月15日至23日)前對中國消費市場的上行選擇權交易策略，在此期間，該行首選高端白酒、優質蛋白(新型乳製品與黑毛和牛)、主要調味料、黃金及旅遊產業。歷史經驗顯示，人民幣兌美元升值將推升中國股市回報，週期性或成長股的表現通常會優於防守股。 摩通維持對中國股市的正面看法，但認為個股選擇需更為精細。首選騰訊(00700.HK)、老鋪黃金(06181.HK)、美高梅中國(02282.HK)、好未來(TAL.US)、攜程(09961.HK)(TCOM.US)、海天味業(03288.HK)(603288.SH)、貴州茅台(600519.SH)、蒙牛(02319.HK)及五糧液(000858.SZ)。(sl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
《大行》花旗升中銀香港(02388.HK)及東亞(00023.HK)目標價 首選匯控(00005.HK)
花旗發表研究報告，香港銀行股將於2月中旬開始公布2025年下半年業績。該行預計本地香港銀行的業績大致符合預期，因潛在的營收上行可能被更高的減值支出所抵消。 花旗表示，HIBOR正常化將在2025年第四季對淨利息收入形成支撐，但手續費收入增長在高基數下可能放緩。萬科(02202.HK)債券延期償付可能對中銀香港(02388.HK)在2025年第四季及2026年的信貸成本構成壓力。 儘管本地銀行資本比率處於歷史高位，花旗預計其在全年業績中不會宣布股份回購計劃。在港股銀行中，該行更看好國際銀行，首選匯控(00005.HK)。該行預期匯控將對2026年目標釋出積極訊息，且非淨利息收入改善有望帶動盈利上行。 花旗指出，香港銀行在2025年第三季報告了歷史高位的資本比率，但預計本地銀行在全年業績中不會宣布任何股份回購計劃。該行模型中預測，中銀香港和東亞銀行(00023.HK)的全年派息比率將提高1個百分點。花旗將中銀香港目標價由41.3元上調至47.6元，評級「買入」。東亞目標價由12.6元上調至14.9元，評級「中性」。(ad/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
錢大媽IPO背水一戰 力阻大額贖回
傳聞來港上市已久的錢大媽，終於湊夠數向港交所（0388.HK）遞表。這家靠「不賣隔夜肉」口號起家的生鮮品牌，11年來在市場殺出一條血路，2024年商品交易總額（GMV）達148億元（人民幣．下同），確實有一番本事。不過，亮眼數字背後卻隱藏多重挑戰：「日日清」模式損耗不少、毛利薄過紙；加上早年引入的18名上市前投資者，手握逾17億元可贖回優先股，一旦錢大媽今年未能成功上市，分分鐘要面臨大額贖回。
巴菲特好眼光！高市早苗國會大勝 巴郡投資日本商社賺逾260億美元
由日本首相高市早苗領導的偏右執政聯盟在眾議院選舉取得壓倒性勝利之後，日股周一 (9 日) 聞訊大漲近 4%，這也為巴郡 (BRK.B) 捎來好消息：「股神」巴菲特從 2019 年陸續買進的日本五大商社，持股價值從最初的 138 億美元，一路突破 400 億美元。隨著日股周二開盤續漲，這筆投資可望繼續增值。
【財圈識真假】拆解美上市中概妖股煉成法
各位「巴打」，投資者對「妖股」聞風喪膽，原因是這些股份沒有基本面支撐，買賣方不按常理出牌，股價走勢極其怪異，往往大起大落。「高仁指點」話你知，美國上市中概股可以說是妖股的溫床，本文將揭開這個工廠煉成妖股的過程。
高市獲戰後最強背書卻遭全球投資人潑冷水 市場警告：赤字空間已盡 日元、債市仍承壓
高市勝選難掩財政隱憂 日本市場靜待政策實質 日本眾議院選舉塵埃落定，首相高市早苗領導的自民黨斬獲超三分之二席位，創下二戰以來該黨最大勝績，但這場勝利並未贏得投資者喝采，反而引發對財政擴張的強烈警惕。市場擔心，在全球負債最高的發達國家，激進政策恐將觸發債市與匯市的劇烈反噬。
200億美元債券獲五倍認購 罕見試水百年債券 Alphabet在全球瘋狂舉債
【彭博】— Alphabet為其規模空前的支出計畫在全球各地發債籌集資金，以實現其人工智能宏偉目標，而投資者對此是來者不拒。