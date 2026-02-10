亞股普遍收紅 日股再創新高

花旗發表研究報告，香港銀行股將於2月中旬開始公布2025年下半年業績。該行預計本地香港銀行的業績大致符合預期，因潛在的營收上行可能被更高的減值支出所抵消。 花旗表示，HIBOR正常化將在2025年第四季對淨利息收入形成支撐，但手續費收入增長在高基數下可能放緩。萬科(02202.HK)債券延期償付可能對中銀香港(02388.HK)在2025年第四季及2026年的信貸成本構成壓力。 儘管本地銀行資本比率處於歷史高位，花旗預計其在全年業績中不會宣布股份回購計劃。在港股銀行中，該行更看好國際銀行，首選匯控(00005.HK)。該行預期匯控將對2026年目標釋出積極訊息，且非淨利息收入改善有望帶動盈利上行。 花旗指出，香港銀行在2025年第三季報告了歷史高位的資本比率，但預計本地銀行在全年業績中不會宣布任何股份回購計劃。該行模型中預測，中銀香港和東亞銀行(00023.HK)的全年派息比率將提高1個百分點。花旗將中銀香港目標價由41.3元上調至47.6元，評級「買入」。東亞目標價由12.6元上調至14.9元，評級「中性」。(ad/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

