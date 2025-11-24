小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
亞股普遍收高 美國降息希望再現
（法新社香港24日電） 美國降息希望再度浮現，為上週因科技股泡沫疑慮而震盪不已的全球股市帶來一絲平穩，亞洲股市今天普遍走揚。
今年以來，投資人敲進人工智慧（AI）相關類股，帶動股價節節攀升，多家企業股價屢創新高，AI晶片巨擘輝達（Nvidia）上月更成為全球首家市值突破5兆美元的公司。
不過，投資人日益憂心大量資金湧入AI領域是否過了頭，企業恐怕需要一段時間才能反映在獲利上，因而出現市場可能進入修正階段的警告聲浪。
加上通膨持續盤踞高點，蓋過就業市場的疲軟，美國聯邦準備理事會（Fed）下月是否連續第3度降息的預期心理冷卻，進一步加深市場憂慮。
然而，紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）21日指出，他仍認為在12月9日至10日的決策會議上，「有進一步調整的空間」，為市場風險胃納注入一劑強心針。
市場目前聚焦本週即將公布的生產者物價指數（PPI），這將是決策官員開會前少數已公布的主要數據之一，其餘關鍵經濟數據因政府關門而延後或缺漏。
IG市場分析師葉蔚文（Fabien Yip）指出，由於原訂11月26日公布的10月個人消費支出（PCE）報告延宕，決策者少了一項重要的評估依據，使得PPI格外重要。
她表示，PPI若大幅高於預期，恐將強化通膨壓力根深蒂固的疑慮，可能限制聯準會在近期勞動市場疲軟的情況下於12月降息的空間。
華爾街股市21日反彈，帶動亞股今天普遍走高，香港、雪梨、上海、新加坡、威靈頓、台北、馬尼拉都收漲，但首爾股市下跌。東京股市則適逢國定假日休市一天。
其他人也在看
阿里淘寶閃購恐季蝕350億 料見頂 外賣戰衝擊業績 經調整淨利預計挫63%
內地外賣補貼大戰夏季開打，參與者阿里巴巴（9988.HK）和美團（3690.HK）本周公布的季績將反映有關影響。信報財經新聞 ・ 14 小時前
如果AI泡沫破滅 美股七巨頭誰能倖存？
美股七巨頭正深陷一場史無前例的 AI 軍備競賽，為搶佔 AI 產業革命制高點，這些企業正以空前力度投入資本開支，大舉興建 AI 基礎設施，但隨著市場對 AI 泡沫的擔憂持續升溫，近期美股科技股遭遇猛烈拋售，市場對科技巨頭巨額 AI 投入能否獲得相應回報的疑慮不斷加深。鉅亨網 ・ 12 小時前
晶片壽命被高估 科技巨頭的下一顆地雷是「折舊」
美國大型科技企業間複雜的「循環融資」交易引發了市場對 AI 投資泡沫化的深切擔憂，如今，一道新的「地雷」已然浮現，並正在持續攪動美股 AI 族群的走勢，這就是資產折舊的隱憂。 隨著全球科技巨頭為了競爭 AI 領先地位，斥巨資大量購入昂貴的高階 GPU 和半導體晶片，這些核心資產鉅亨網 ・ 5 小時前
高盛予小米集團-W(01810.HK)目標價53.5港元 料將披露更多AI相關成果
高盛發研報指，預計未來數季小米集團－Ｗ(01810.HK) 將披露更多AI相關成果，並應用於其「人×車×家」生態體系，進一步強化生態差異化優勢，支撐品牌高端化戰略。因此維持小米「買入」評級，基於SOTP估值予目標價53.5港元。高盛認為，儘管小米集團短期股價可能面臨波動，但其風險回報比仍具吸引。此外，小米近數月加強股份回購，截至目前今年累計回購金額達23億港元，平均回購價每股42.2港元。報告表示，小米集團於11月21日正式發布開源跨實體基礎模型MiMo-Embodied，並同步推出升級版超級自動駕駛（HAD）系統。展望未來，小米將推動智能駕駛技術從「規則驅動」「數據驅動」向「認知驅動」升級，致力於基於自主研發的基礎模型打造視覺-語言-動作模型（VLA），並針對自動駕駛場景開展專門微調。(CW)infocast ・ 8 小時前
《大行》美團(03690.HK)投資評級及目標價(表)
美團-W(03690.HK)將於本周五(28日)公布今年第三季業績，受內地「外賣大戰」競爭激烈拖累核心本地商業業務利潤、新業務收入受海外擴張影響虧損持續，本網綜合6間券商預測，美團2025年第三季非國際財務報告準則計量(Non-GAAP)經調整虧損介乎146.25億元至177.62億元人民幣，對比2024年第三季錄得溢利淨額128.29億人民幣，中位數為經調整虧損161.3億人民幣。 投資者將聚焦美團管理層對外賣、即節時零售收入增長及競爭格局、到店業務收入和利潤率趨勢，包括管理層對即時零售季度虧損及未來盈利能力恢復指引(配送補貼、騎手成本、用戶補貼等)、Keeta海外擴張步伐(科威特、卡塔爾、阿聯酋及巴西等地)。 下表列出15間券商予美團-W(03690.HK)評級及目標價(港元)： 券商│投資評級│目標價 招銀國際│買入│154.4元 第一上海│買入│153元 交銀國際│買入│147元 高盛│買入│139元 國泰海通証券│優於大市│139元 華泰証券│買入│136元 摩根士丹利│增持│135元 里昂│跑贏大市│135元 華創証券│買入│127.93元 中金│跑贏大市│125元 野村│AASTOCKS ・ 6 小時前
【財圈識真假】拆穿美企不務正業資本操作
各位「巴打」，有一些本港上市公司往往不務正業，大股東不以做好公司業務為目標，反而通過炒樓、炒股票、炒幣（加密貨幣）等方式，期望可以為公司「搵快錢」，令不少投資者都避之則吉。「高仁指點」話你知，有一些美國上市企業都會不務正業，但透過資本操作「化妝扮靚」，反而增加了對投資者的吸引力。信報財經新聞 ・ 15 小時前
美銀：聯儲局必須減息 比特幣等三大資產2026年將最受益
近期，全球金融市場聚焦於聯儲局 (Fed)12 月利率決策，市場對政策路徑判斷明顯分歧。此前，受通脹溫和與勞動數據疲軟影響，多數觀點認為下月再次降息幾成定局，但 Fed 官員近期一系列鷹派表態讓減息預期徹底降溫，即使上周五(21 日) 有官員釋放鴿派信號，關於年底貨幣政策走向的爭論仍未平息。鉅亨網 ・ 14 小時前
又炒減息 ADR走高 聚焦阿里美團放榜
港股季績期間表現乏善可陳，最後一周將迎來兩大重磅股，包括周二放榜的阿里巴巴(9988)，以及周五派成績表的美團(3690)。市場普遍預期阿里第二季收入微升，但經調整利潤或挫約七成。大市方面，市場再燃起聯儲局下月減息的憧憬，港股美國預託證券(ADR)普遍走高，料港股今日高開。 目前市場平均預料阿里上季經調整利潤約1am730 ・ 14 小時前
AMD蘇姿丰：我不怕AI泡沫、只擔心投資不夠
據《華爾街日報》報導，超微 (AMD) 執行長蘇姿丰大膽發聲稱不擔心 AI 泡沫，呼應英偉達 (NVDA) 執行長前幾天的說法，並預測 AI 和資料中心運算市場到 2030 年將達到每年 1 兆美元規模。鉅亨網 ・ 2 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 4 小時前
《全日速報》恆指升496點; 恆生科技指數升150點 阿里巴巴升逾4% 翰森製藥、恆大物業創新高 成交暢旺
恆指全日收25,716點，升496點或2.0%。恆生科技指數報5,545點，升150點或2.8%。國指升159點或1.8%，報9,079點。大市成交額3,026.42億元。 活躍重磅股表現: 阿里巴巴(09988.HK) 收154.5元，上升4.7%； 美團(03690.HK) 收98.15元，上升2.7%； 騰訊(00700.HK) 收624.5元，上升2.4%； 小米集團(01810.HK) 收38.66元，上升1.5%； 建行(00939.HK) 收8.21元，上升1.5%； 港交所(00388.HK) 收415.2元，上升1.5%； 異動恆指及國指成份股: 快手－Ｗ(01024.HK) 收68.55元，上升7.1%； 網易(09999.HK) 收216.6元，上升5.9%； 翰森製藥(03692.HK) 收40.2元，上升5.3%，創新高； 藥明康德(02359.HK) 收106.7元，上升5.1%； 百度集團－ＳＷ(09888.HK) 收111.8元，上升4.2%； 藥明生物(02269.HK) 收31.8元，上升4.1%； 恆隆地產(00101.HK) 收9.08元，上升4AASTOCKS ・ 2 小時前
財律指揮｜美股波動大 量子計算潛力大 IBM博追落後｜曲鳴
上周不論美國或香港股市，人工智能板塊都出現波動，阿里巴巴在績前明顯回調失守150元的關口，而英偉達亦從高位累積...BossMind ・ 8 小時前
小米集團(01810.HK)回購800萬股 涉資3.03億元
小米集團(01810.HK)報表披露，11月21日，在聯交所購回800萬股，每股作價介乎37.64-38.04元，涉及總額約3.03億元。自普通決議案(2025年6月5日)通過至今，公司共計購回4,879.54萬股，佔股本0.19%。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
爆一爆｜台北聽股經食好西 又食又拎（Louise）
今年美股、台股以至港股都大升，搵到錢嘅大戶都好豪爽，高興請友人食餐勁。在英偉達（NVDA）公佈業績前，筆者與兩位老友飛去台北三日兩夜「取經」，與一位投資高手及一班香港友人在台灣食好西，最緊要係聽下高人對股市睇法，真正「又食又拎」哈哈。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
操盤手札記│2026睇息睇水 AI股吼兩瓣（割柑人）
2025年已近尾聲，上述困擾市場嘅問題——減息預期、AI泡沬、中美角力，相信會延續到2026年，唔止影響美國市場，仲影響環球市場，包括港股。減息預期有變，即資金寬鬆預期有變，對市場嚟講係利淡因素，要喺市場搵食，就要留意息口、流動性，睇息睇水Yahoo財經專欄 ・ 10 小時前
中日關係急凍！2025那些日本品牌退出中國市場？
日相高市早苗近日「台灣有事論」致使中日關係再度緊張，本就複雜的中日經貿關係在技術變革與消費偏好變遷的交織影響下，更加艱難前，但從整體數據來看，中國市場依舊魅力十足，今年前三季日本對中國的直接投資金額年增 55.5%，例如本田新建兩座新能源工廠投產，電裝、東洋炭素加大在重慶、成都佈局，松下也看著鉅亨網 ・ 4 小時前
【大行報告】中金:領展續受惠入港股通憧憬
【Now財經台】中金估計，領展房產基金(00823)經營修復需時，下調集團目標價。 該行指，領展上半年業績遜預期，主要受內地及本港零售物業表現拖累。管理層預期，本港及內地經營環境觸底前仍會略為惡化。中金又認為，雖然本港零售逐步改善，但租金調整仍落後於銷售表現。此外，電商滲透率上升，加上港人北上消費趨勢或帶來中長期壓力，令領展經營仍需時修復，因此，下調今、明兩年每基金單位可分派預測，並削目標價4%至45元，維持「跑贏大市」評級，又指集團仍有望受惠於潛在減息及獲納港股通，為股份帶來的流動性提升。海外市場方面，中金指，澳洲及新加坡零售投資有望實現資產循環，以及資產組合進一步多元化。now.com 財經 ・ 6 小時前
據報有機構放棄申請穩定幣牌照 亦有機構提前部署簽訂合作備忘錄
《明報》引述消息報道，有已提出申請穩定幣牌照的大型官方背景企業，因「更上層政策因素」，在與金管局的溝通中轉趨消極，甚至已放棄進一步申請。AASTOCKS ・ 9 小時前
《市評》港股回升2%成交三千億 阿里彈高逾4%
市場對美國下月減息憧憬重燃，港股今日回升。紐約聯邦儲備銀行總裁威廉斯上周五料美就業市場疲弱帶來的經濟威脅高於通脹上升，美聯儲有能力下調其基準利率。美股道指上周五升1.1%，納指漲0.9%。撰文之時，美國2年期債券孳息跌至3.518%，美國10年期債券孳息跌至4.059%，美匯指數跌至100.14。道指期貨最新升170點或0.37%，納指期貨最新升241點或近1%。上證綜指今日升1點或0.05%或收3,836點，深證成指升0.37%，滬深兩市成交額共1.73萬億元人民幣。 恒指高開232點後升勢反覆擴大，曾升550點一度高見25,770點，全日升496點或近2%，收25,716點；國指升159點或1.8%，收9,079點；恒生科技指數升150點或2.8%，收5,545點。大市全日成交總額3,026.42億元。北水交易總成交額1,027.23億元，而南向資金今日淨流入26.04億元(上交易日淨流入1.05億元)。 恒指公司公布季度檢討結果，信達生物(01801.HK)將「染藍」，全日股價升5.4%收92元，成交額15.63億元。將獲加入科指的零跑(09863.HK)全日股價彈高5.8%，將AASTOCKS ・ 1 小時前
內地叫停的「返費」操作在香港重現 部分城投債回報可達官宣利率兩倍
【彭博】-- 拮據的中國地方政府陷入了兩難。一方面，它們使用了幾十年的融資平台有巨額債務需要滾轉。另一方面，投資者現在對利率提出了很高的要求，但公開提供高息可能導致未來借款成本大幅提高。為了化解這一困境，現在一些地方政府融資平台，即城投公司，在發債時會向投資者額外支付未記錄在案的款項。這種做法在中國大陸受到了監管部門的打擊，但現已傳到香港。據知情投資者和銀行家透露，在第二季度，數十家城投公司通過提供可能是官宣利率兩倍甚至更高的回報，在香港發行了33億美元債券。這幾乎占到了此類企業同期境外融資總額的三分之一。這種非常規融資交易的規模表明，北京方面去年宣布的10萬億元人民幣（1.4萬億美元）地方政府化債方案可能還不夠。至少，這會引發對於城投公司流動性壓力到底有多嚴重，以至於部分機構甘願違規融資的問題；城投公司承擔從高速公路到住房的各種項目的融資職責。目前還不清楚，對於它們所使用的這種融資手段地方政府知曉幾分。隱性收益據參與這些交易的投資者和銀行家透露，為提高債券的吸引力，這些發行人可能會以「諮詢費」的名義向投資者貼補額外的收益。城投公司還可以讓承銷商以打折形式把這些債券賣給投資人，從而把這Bloomberg ・ 1 小時前