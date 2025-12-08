大埔宏福苑五級火，評級機構標準普爾預計，在今次火災後，將進一步侵蝕財險及意外險領域的承保利潤率。不過由於香港財險公司普遍有較高的再保安排，再保人將承擔大部分損失。 展望未來，標普料財險公司將檢視定價策略。近年因市場競爭激烈，財產險費率持續下滑，這次火災突顯了建築材料與施工方式的潛在風險，保險公司料將重新評估定價是否足以覆蓋風險。此外，部分公司近年積極開展內向再保業務也可能增加對巨災及大型損失的暴露，因此也會一併檢討風險胃納與業務拓展策略。 標普預計，整體保險業未來兩年(2025-2026)保費預計增長4%至5%，主要由意外與健康險特別是醫療及旅遊險需求帶動。商業財產及責任險則因競爭導致費率下行，增長疲弱。儘管有火災與極端天氣帶來的理賠壓力，仍預計2025年行業整體能維持承保盈利。綜合成本率預計將從過去五年平均約95%升至97%至98%。 標普指，根據報道，這次大埔火災事件的總保額約為26億元。對比中國太平保險集團2024年全年淨利潤約120億元、淨資產約1,200億元，對集團整體財務影響可控。此外，若有需要，集團獲得非常規政府支持的可能性極高。不過，集團整體財產險業務在2025年仍可能

AASTOCKS ・ 2 小時前