亞股漲多跌少

（法新社香港9日電） 投資人正在關心工智慧（AI）帶動的股市熱潮、美國聯邦準備理事會（Fed）未來利率政策，以及美國政府關門的後續發展，亞洲股市主要指數今天多收高。

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）已同意美國總統川普（Donald Trump）提出的加薩和平計畫第一階段，稍微減輕了地緣政治疑慮。國際金價站上每盎司4,000美元歷史新高後回落。

今年來科技類股漲勢如虹，率大盤指數一路攀升，各界投資AI相關產業的規模已達到數千億美元。不過，外界也擔心這些投資能否回本，陸續有人示警說估值可能過高。

盛寶金融（Saxo Markets）策略師威爾森（Neil Wilson）直言：「AI明顯是一個泡沫，問題只在於它何時破滅，這個時點很難預測。」他也說：「軟體巨擘甲骨文（Oracle）最新公布的資料顯示，其AI雲端事業包括租賃輝達晶片伺服器在內的獲利空間極為有限，等於嘗試戳破這個泡沫。」

Oracle利空消息拖累美股3大指數7日下跌後，標普500與那斯達克指數昨天吹起反攻號角，收盤再創新高。

亞洲方面，市場看好對企業友善的日本資深國會議員高市早苗（Sanae Takaichi）當選自民黨總裁（黨主席）後，將推動更多振興措施。日股基準日經225指數今天收盤上揚1.77%。

上海股市結束十一長假後收高，台北、首爾、雪梨及威靈頓股市均收紅。香港和馬尼拉股市收黑。

美國政府關門危機持續發酵，共和黨與民主黨協商依舊無進展，聯邦政府停擺進入第二週。

聯準會最新公布的會議紀要顯示，決策官員對是否降息看法不一，部分成員是討論通膨升溫和就業數據疲弱後才勉予同意降息。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）宣布，以色列和哈瑪斯已經簽署和平計畫的第一階段，所有人質將「很快」獲釋，而以色列軍隊也將撤退至一條議定的界線。國際油價原先小幅下跌，後來反彈。

國際金價8日觸及每盎司約4060美元歷史新高後，稍微回落。