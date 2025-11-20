黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
亞股漲多跌少
（法新社香港20日電） 人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）於昨天美股盤後公布強勁財報，減緩投資人對AI泡沫的疑慮，也使聯準會（Fed）最新會議紀要對12月降息預期的影響鈍化，亞股今天漲多跌少。
今年來屢創新高的全球股市，近來遭逢沉重賣壓，主要因外界擔心科技股估值過高，短期可能面臨回檔或進入大幅修正格局。
輝達昨天美股盤後公布的財報和財測均優於預期，受惠全球對輝達高階晶片需求暢旺。
輝達執行長黃仁勳對近來市場疑慮不以為意，他在財報電話會議中表示：「外界熱議AI泡沫問題，從我們的觀點來看，情況完全不同。」輝達在美股盤後交易時段一度大漲逾5%。
科技股今天率亞洲股市上揚，韓國三星電子與SK海力士、台積電以及日本軟體銀行集團（SoftBank Group）股價表現不俗。
綜觀亞股，東京、香港、台北、首爾、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市均收高；上海股市收低。
不過，SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）對此表示：「輝達最新財測暫時減緩籠罩全球市場的AI泡沫焦慮。但千萬別誤會，市場試圖在AI熱潮和債台高築的現實之間取得平衡。」
輝達財報利多還有助於紓解聯準會10月會議紀要內容帶來的壓力。根據最新公布的會議紀要，Fed決策官員大致反對在12月連續第三次降息。
美國政府今天預計公布前一陣子政府關門以致延後發布的9月就業數據，不過，美國勞工統計局（BLS）表示，10月相關數據不會單獨發布，將併入12月16日公布的11月完整報告內。
其他人也在看
港股火熱IPO「後遺症」顯現 年內還將面臨逾1900億港元解禁衝擊
【彭博】— 以寧德時代、恆瑞醫藥為代表的一批公司在今年年底前面臨限售港股集中解禁，給近期走勢出現疲態的香港股市再添新的壓力。Bloomberg ・ 10 小時前
「拋售日本」才正開始？高市政策恐引爆三殺 日元指向160、股債警鈴大作
日本首相高市早苗正面臨上任以來的首次重大市場考驗，當局即將在周五 (21 日) 宣布的刺激計劃引發市場不安情緒，有可能破壞她當選後點燃的股市上漲行情。 市場擔憂高市早苗的支出計畫會加劇日本的財政困境，導致政府公債價格暴跌，日元疲軟的局面也進一步惡化，日元匯率已進一步跌入潛在干預鉅亨網 ・ 7 小時前
日元貶太兇 日本央行委員暗示12月將升息
日本央行政策委員會審議委員小枝淳子暗示，最快下個月就可能升息，原因是日元跌至近 10 個月低點後，利率「正常化」勢在必行。 小枝淳子 20 日在日本北部新潟向當地企業領袖演講時表示：「鑒於實質利率遠低於正常水準的情況下，我認為央行需要推進利率正常化。」 市場普遍鉅亨網 ・ 6 小時前
比特幣墜入熊市 幣圈大老揭穿真兇：美元流動性緊縮
資深市場分析師、加密貨幣交易所 BitMEX 前執行長亞瑟 · 海耶斯（Arthur Hayes）表示，比特幣近期價格的劇烈下跌，本質上源自於全球美元流動性的收緊，而非政府支持減弱或機構看漲情緒消退等市場因素。 亞洲時段 18 日比特幣一度跌破 9 萬美元關卡，創下七個月新低，鉅亨網 ・ 1 天前
港股IPO｜28股陸續解禁 規模達1900億元 寧德時代H股挫近8%
港股近期面臨多項不確定因素，其中之一便是多達28隻股份的禁售期陸續結束，其中寧德時代（3750）、醫藥龍頭恒瑞...BossMind ・ 3 小時前
小米(01810.HK)續跌3%創逾七個月低 摩通估抄底時機未到
小米-W(01810.HK)業績公布後弱勢未止，繼上日(19日)大成交跌4.8%後，今早(20日)輕微低開後跌幅擴大，最低見37.3元創今年4月以來逾七個月低。現報37.54元，跌3.3%，成交2.05億股，涉資77.7億元。 小米前日(18日)收市後公布第三季業績，以非國際財務報告準則(non-IFRS)計，第三季經調整淨利潤按年增80.9%至113.11億元人民幣(下同)，創歷史新高，且表現優於本網綜合15間券商預測介乎95.1億至105.57億上限。季內，小米汽車業務首次錄得季度盈利，利潤約為7億元。 摩通指，小米股價過去六個月明顯跑輸恒生科技指數，主要由於核心盈利增長放緩，以及市場對新能源車的情緒轉為悲觀，認為目前抄底小米的時機未到，需等待市場對核心業務盈利預期進一步下調，摩通對其目標價由50港元降至45港元，評級「中性」。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
泡泡龍講投資│美股急回背後玄機（泡泡龍）
筆者比較可以肯定的係，呢次跌市唔係熊市開端。個人認為仍然可以分注吸基本面優質嘅股票，專注近年現金流好，收入盈利增長佳嘅股票，但要盡量避開太長遠講故事嘅股。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
預期反差！比特幣年挫三成 遭美債、黃金輾壓
曾被華爾街冠以「數位黃金」、承載「登月式成長」期待的比特幣，正陷入尷尬的「預期反差」，今年來累計下跌近 30%，較今年高點亦重挫近 30%，表現落後於從科技股到短期國債的各類資產，連被視為「過時」的黃金都輕鬆跑贏比特幣。 作為全球最大的數位資產，比特幣曾被包裝為「抗通膨工具」、鉅亨網 ・ 23 小時前
港千萬富翁增至近40萬人 花旗：平均34歲賺首個100萬
花旗香港公布「香港千萬富翁調查報告2025」，至今年中，香港有約39.5萬個千萬富翁，較去年底增約1.2%，該個群組累積到首個100萬元財富的平均年齡為34歲，而股票和基金為其主要投資工具。信報財經新聞 ・ 1 天前
《績後》一文綜合大行於小米(01810.HK)公布季績後最新評級、目標價及觀點
小米集團－Ｗ(01810.HK)今日低開1.91%，其後跌幅擴大，盤中曾低見38.22元一度下挫6.3%，最新報39.02元下滑4.3%，成交額93億元。多間券商於公布業績後下調其目標價，小米股價一度跌幅擴大至逾6%。AASTOCKS ・ 1 天前
產能利用率95.8%！中芯國際：接大量急單 多到要延後手機訂單
中芯國際 (0981.HK)今 (18) 日在港股收高 1.44% 至每股 74 港元，因該公司近日稱產線非常滿，第三季產能利用率高達 95.8%，顯示訂單很多，產線是供不應求的狀態，但第四季財測目標未大幅調高的原因之一是手機市場現在記憶體特別緊缺，價格也漲得非常厲害，最後在急單方面，中芯國際承接了大量類比、存儲包括 NOR/NANDFlash、MCU 等急單，為保障交付，主動將部分非緊急手機訂單延後，這也造成手機業務佔比短期有所下降。鉅亨網 ・ 2 天前
《藍籌》領展(00823.HK)中期每基金單位分派126.88仙 按年跌5.9%
領展房產基金(00823.HK)公布截至今年9月底止中期業績，可分派總額按年下降5.6%至32.83億元，每基金單位分派按年下降5.9%至126.88仙。於今年9月30日，淨負債比率為22.5%，而3月底為21.5%。AASTOCKS ・ 6 小時前
比特幣七個月首次跌破9萬美元 抹去今年以來升幅
【彭博】-- 比特幣跌破9萬美元，加劇了長達一個月的跌勢，抹去了該加密貨幣今年以來的所有漲幅，並動搖了整個數字資產市場的信心。比特幣價格一度下跌2.6萬美元紀錄高點以來的跌勢。比特幣上一次跌破9萬美元大關是在美國總統唐納德·川普最初的關稅計畫顛覆了全球金融市場後，當時比特幣在4月跌至7.Bloomberg ・ 1 天前
輝達財報倒數！選擇權押注股價恐大震7% 牽動3200億美元市值
《路透》周二 (18 日) 報導，人工智慧 (AI) 浪潮推升輝達 (NVDA-US) 成為美股最受矚目的科技巨頭，其最新財報將於美國時間周三 (19 日) 收盤後公布。選擇權市場顯示，輝達股價財報後可能劇烈波動，市值單日震幅恐高達 3,20鉅亨網 ・ 1 天前
海外持有的美國國債規模9月接近紀錄水平 中國持倉下降
【彭博】— 9月海外持有的美國國債規模較8月的紀錄高位略有回落，其中英國持有量下降，日本則繼續增持。Bloomberg ・ 1 天前
《市評》恒指「四連跌」 小米績後挫逾4% 油股金股揚
港股今日反覆下跌。市場觀望英偉達(NVDA.US)稍後將公布季績及美國9月農就業數據，美股道指隔晚跌1.1%、納指走低1.2%，撰文之時，美國2年期債券孳息跌至3.577%，美國10年期債券孳息升至4.121%，美匯指數升至99.69。道指期貨最新跌41點或0.09%，納指期貨最新跌6點或0.03%。上證綜指今日升6點或0.18%或收3,946點，深證成指微跌0.4點，滬深兩市成交額共1.73萬億元人民幣。 港股先升後回，恒指高開24點，初段升115點見26,045點後再度向下，午後曾跌187點一度低見25,742點，全日跌99點或0.4%，收25,830點，連跌四日(累跌1,242點或4.6%)；國指全日跌23點或0.26%，收9,151點；恒生科技指數跌38點或0.7%，收5,606點。大市全日成交總額2,114.26億元。北水交易總成交額839.46億元，而南向資金今日淨流入65.91億元(上交易日淨流入74.66億元)，連續三個交易日淨流入金額按日下滑。 盈富基金(02800.HK)跌0.3%收25.98元，成交額171.91億元，南方恒生科技(03033.HK)下滑0.6%，AASTOCKS ・ 1 天前
王國龍：領展(00823.HK)業績反映宏觀經濟及市場環境壓力
領展(00823.HK)剛公布9月底止中期業績，領展董事會主席歐敦勤表示，面對複雜的宏觀經濟環境，領展房託在2025/26年度中期業績中展現出穩健的韌力。儘管面對重大挑戰，公司專注提高營運效率及資產提升項目，並已取得實質進展。領展的核心優勢仍在於持有並管理位於香港及更廣泛的大灣區，以及亞太區其他市場如新加坡及澳洲的零售資產。公司將繼續鞏固這優勢，同時拓展房地產投資能力，聚焦增值型策略及較高回報。公司看到包括香港在內的多個亞太地區市場及消費者情緒近期有所好轉，但要轉化為物業收入仍需時間。 歐敦勤稱，在領導層過渡之際，他謹代表董事會衷心感謝集團行政總裁王國龍過去16年來的卓越領導及貢獻。隨着王國龍即將退任，他期待與臨時領導架構，包括黃國祥及宋俊彥緊密合作，推動業務持續發展。 王國龍稱，9月底止上半財年，公司持續面對宏觀經濟逆風及具挑戰性的市場環境，尤其在香港及中國內地市場。雖然業績反映出這些壓力，他衷心感謝團隊的努力，使公司能維持穩健表現及高租用率。上半年，公司透過積極管理、提升營運效率及精簡流程，有效降低營運成本並維持利潤率。同時，公司持續物色投資機會，尤其在新加坡及澳洲市場，並積極探索AASTOCKS ・ 4 小時前
《績後》一文綜合券商於快手(01024.HK)公布季績後最新評級、目標價及觀點
快手-W(01024.HK)昨日(19日)收市後公布第三季業績，今早(20日)股價造好，半日上揚1.8%收64.65元。里昂發表報告表示，快手季績超預期，收入及調整淨利潤各較預測高1%及3%。推廣及可靈AI收入帶來正面驚喜。中國推廣收入按年增長加速至16%，受流量、廣告負荷及匹配效率提升帶動。可靈AI收入超過3億元人民幣，並上調全年目標至10億元人民幣。可靈AI 2.5 Turbo文字/圖像轉影片功能推出後表現穩定，並吸引更多對商業客戶。該行預測公司第四季收入及調整淨利潤按年增長10%及16%，其中推廣收入料按年升12%至13%，可靈AI收入料為3.5億至4億元人民幣。該行維持對快手「跑贏大市」評級及目標價83元。 快手昨收市後公布今年第三季純利按年升37%至44.88億元人民幣；每股基本盈利1.05元人民幣。非國際財務報告會計準則經調整利潤淨額按年升26%至49.86億元人民幣，經調整淨利潤率14%；經調整EBITDA則增長37%至76.53億元人民幣。公司季度收入按年升14%至355.54億元人民幣，其中線上營銷服務收入按年升14%至201.02億元人民幣，直播業務收入按年升2.5AASTOCKS ・ 6 小時前
領展(00823.HK)績後挫逾7% 上半財年每基金單位分派跌近6%
領展房產基金(00823.HK)中午公布上財年業績，午後股價急跌，低見38.52元，跌7.09%，現價39.02元，仍跌5.9%，暫成交額11.8億元。領展截至2025年9月30日止上半財年，可分派總額按年跌5.55%至32.83億元，每基金單位分派跌5.94%至126.88仙，虧損收窄至16.14億元。(ST)infocast ・ 3 小時前
《HIBOR》一個月港元拆息跌至2.28厘 連跌5天 創三個月新低
根據香港銀行公會公布的最新香港銀行同業拆息 (HIBOR)，隔夜拆息報1.0625厘，連跌5天，創三個月新低。與按揭利率相關的一個月拆息報2.28369厘，連跌5天，創三個月新低。 港元銀行同業拆息 時期│最新息率│變動(與上個交易日比較) 隔夜│1.0625厘│跌55.952個基點 一星期│1.38363厘│跌81.744個基點 一個月│2.28369厘│跌59.393個基點 三個月│3.05774厘│跌35.797個基點 六個月│3.15702厘│跌21.06個基點 十二個月│3.1928厘│跌17.47個基點 資料截至:2025-11-19 11:15 ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前