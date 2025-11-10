亞股漲多跌少

（法新社香港10日電） 美國聯邦參議院昨晚讓一項包裹支出法案跨過關鍵門檻，有望之後送交眾議院表決通過，以結束這場已創最久紀錄的政府關門。這項消息帶動亞股今天多收高。

美國政府有望恢復運作，有助減輕今年來人工智慧（AI）熱潮造成科技股估值過高引發的疑慮。

投資人日益關切這次美國政府關門對金融市場造成的影響。政府停擺導致多項服務暫停，連感恩節前的航空運輸也受深受打擊。

密西根大學最新公布的調查顯示，11月美國消費者信心較上月大幅下滑。

參議院昨晚表決內容是啟動對眾議院已通過的支出法案審議，最後以60票對40票通過這項程序性表決，為法案通過正式表決鋪路。

參議院下一步將是按兩黨磋商後的共識修改法案內容，再送回由共和黨掌控的眾議院審議，審議通過交總統川普簽署後，就能讓聯邦政府重新開門。

國會議員們表示，這項協議將恢復糧食券經費、推翻川普解僱數以千計聯邦雇員的決定，並且保證對延長健保補助進行表決。

市場樂觀認為這個僵局即將結束，帶動亞洲股市多收高。

東京、香港、上海、台北、首爾、雪梨及威靈頓股市均收紅，馬尼拉股市收黑。

美國政府重啟後，就能繼續公布包含勞動市場在內的重要經濟數據，這是聯邦準備理事會（Fed）評估是否於12月再次降息的重要參考依據。