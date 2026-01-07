天文台今早最低氣溫 10.9 度 料明日後日早上持續寒冷
亞股終場走勢分歧 分析師仍看好今年後市
（法新社香港7日電） 亞洲股市今天收盤走勢分歧。儘管地緣政治緊張升溫，分析師仍看好今年後市表現。
由於各界持續搶進人工智慧（AI）熱潮，今年開年後，倫敦、紐約、首爾等地股市紛紛刷新高點，法蘭克福股市今天開盤後不久也突破25000點創新高。
韓國KOSPI指數今天持續走高，上海、雪梨、威靈頓股市亦同步上漲。
但香港、台北、馬尼拉股市走跌。在中國加強軍民兩用項目對日本管制出口後，東京股市收跌逾1%。
儘管地緣政治緊張升溫，分析師依舊樂觀看待今年股市前景。
澳洲金融服務公司「激石集團」（Pepperstone Group）市場分析師布朗（Michael Brown）寫道：「市場參與者仍舊專注於經濟成長與企業獲利動能維持強勁這一主要多頭論點，這跟去年推升股市的力量大致上一致。」
布朗同時指出，外界預期未來12個月貨幣及財政政策將更加寬鬆。他認為市場就算出現拉回，仍是逢低買進的機會。
全球車廠市值排名大洗牌 小米反超比亞迪躋身前三 保時捷跌出前十
最新數據顯示，全球車廠市值格局迎來重大調整，截至 2025 年 12 月 31 日收盤，特斯拉、豐田、小米、比亞迪包辦前四席位，其中小米以 1314.9 億美元市值超越比亞迪的 1302.3 億美元，躍居全球第三，成為首個躋身全球前三的中國新勢力車廠。這一變化標誌著資本對中國智慧電動轉型的深度認可，也反映出產業競爭邏輯的深刻變化。鉅亨網 ・ 1 天前
大摩料今年樓價漲10% 2027續升
在美國減息等利好因素推動下，本港住宅樓市去年止跌，反映主要大型屋苑二手住宅走勢的中原城市領先指數（CCL）2025年漲4.7%，扭轉3年跌勢。踏入新一年，樓市繼續升溫，投行摩根士丹利預期，今年住宅樓價可望至少再升10%；地產代理則指出，近期二手樓市除了連錄短線獲利個案，更不時出現零議價或追價成交【見表】。信報財經新聞 ・ 15 小時前
表面對委內瑞拉變局波瀾不驚 華爾街卻已嗅到2026年的風險氣息
Bloomberg 【彭博】-- 華爾街多頭若想在2026年實現連續第四年兩位數回報，則需要諸多利好因素齊聚。美國與其鄰國的貿易緊張局勢依然高企，美國經濟顯露疲態，即便歷經三次降息後利率仍居高不下，而人工智能板塊遠非穩操勝券。地緣政治風險同樣不容忽視。儘管美國在委內瑞拉的軍事行動未衝擊美國金融市場情緒，但突如其來的行動提醒投資者：在這個經歷著世代性地緣政治變革的世界裡，任何交易理論都可能脆弱不堪。CIBC Capital Markets股票與投資組合策略主管Christopher Harvey周一接受彭博電視採訪時表示，「我們認為市場低估了宏觀風險 —— 而這次美國干預委內瑞拉的行動，正是我們未曾預見的宏觀風險。」迄今為止，華爾街對此次抓捕尼古拉斯·馬杜羅的突襲行動反應平淡。標普500指數周一上漲0.Bloomberg ・ 22 小時前
港燈(02638.HK)發行20億港元債券
港燈－SS(02638.HK)成功發行20億港元債券，由滙豐擔任發行的聯席全球協調行。 滙豐債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌表示，是次發行因港燈電力投資的信用評級優良，加上其債券具市場稀有性，吸引廣泛投資者踴躍參與。交易同時反映區內對香港企業債券的殷切需求，以及對本港經濟基本面的信心。(ha/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
呂宇健筆｜兩位財爺，你信邊個？｜Ken Lui
過年前，財政司司長陳茂波循例總結過去一年本港經濟表現，並對來年展望保持審慎樂觀，指出香港經濟正逐步回穩，資本市場氣氛改善，新股市場尤為亮眼。但與此同時，前任財政司司長曾俊華卻於社交媒體發文「唱反調」，直言地緣政治風險仍可能急速惡化，其中新股市場質素備受質疑，香港作為國際金融中心的地位，未來一年仍將面對嚴峻考驗。兩位財爺，你信邊個？BossMind ・ 1 天前
委內瑞拉出事為何市場還這麼冷靜？答案藏在這五個訊號
《CNBC》周一 (5 日) 報導，美國介入委內瑞拉政局、推翻總統馬杜洛後，市場並未出現劇烈震盪，投資人正評估，這起事件究竟只是短暫的地緣政治衝擊，還是象徵政治權力重新被市場納入資產定價的轉折點。鉅亨網 ・ 1 天前
內地50萬億定存「鬆綁」利股市 存息僅1厘 或配置理財品提升回報
內地銀行定期存款利率持續下行，內地《中國證券報》引述分析報道，今年到期的中長期定期存款將有50萬億元（人民幣．下同），這筆巨額資金的流向備受關注，暫時未出現存款大規模流失情況。不過，有經濟師對本報表示，預期大部分到期資金會進入內地股市，也可能配置於其他綜合類型理財產品或貴金屬等類別，若然出現存款「搬家」流出銀行體系，本來已面對淨息差創歷史新低的內銀，成本壓力將進一步加重。信報財經新聞 ・ 15 小時前
聽聞輝達CEO一席話 數據中心冷卻股應聲降溫
【彭博】-- （本文為機器翻譯，準確性基於第三方軟件服務，反饋請點擊）制冷系統製造商股價周二大跌，此前輝達執行長的言論引發市場對數據中心冷卻產品需求的擔憂。生產水冷式制冷設備及類似系統的江森自控股價一度跌11%，創2022年以來最大盤中跌幅。摩丁製造公司一度下跌21%，開利全球公司和特靈科技股價也同步下挫。 輝達執行長黃仁勳在拉斯維加斯消費電子展上表示，搭載新型Rubin晶片的伺服器機架將可採用無需配備水冷機的水溫進行冷卻。巴克萊分析師Julian Mitchell指出，「鑒於輝達在整個AI生態系統中的主導地位，其言論雖乍看誇張，實則不容小覷。」推薦閱讀：晶片競賽白熱化、AI支出存疑 輝達股價神話面臨前所未有的考驗原文標題Data-Center Cooling Stocks Sink After Nvidia CEO Talks at CESMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 18 小時前
《大行》花旗列出中資科網股投資評級及目標價(表)
花旗列出中資科網股投資評級及目標價(表) 花旗發表亞太區科網股今年展望報告，列出中資科網股投資評級及目標價： 股份│投資評級│目標價 阿里巴巴(BABA.US)│買入│225美元 阿里巴巴(09988.HK)│買入│223港元 百度(BIDU.US)│買入│181美元 網易(NTES.US)│買入│161美元 京東(JD.US)│買入│44美元 美團(03690.HK)│中性│115港元 騰訊(00700.HK)│買入│751港元 拼多多(PDD.US)│買入│170美元 攜程(TCOM.US)│ 買入│86美元 Baozun(BZUN.US)│買入│4.8美元 唯品會 (VIPS.US)│中性│21美元 同程旅行(00780.HK)│買入│28港元 汽車之家(ATHM.US)│中性│26美元 滴滴出行(DIDIY.US)│買入│8.3美元 滿幫 (YMM.US)│買入│15美元 Kanzhun(BZ.US)│買入│26美元 易鑫(02858.HK)│買入│3.5港元 閱文(00772.HK)│買入│38港元 愛奇藝(IQ.US)│買入│2.7美元 騰訊音樂(TME.US)│買入│29AASTOCKS ・ 1 天前
通膨連4年超2%卻仍負利率！日本央行轉鷹但日元欲升越貶 物價或將失控？
日本央行 (BOJ) 總裁植田和男周一 (5 日) 明確釋放鷹派訊號稱，若經濟與通膨持續當前趨勢，將繼續升息以逐步退出超寬鬆政策。這一表態強化了日本貨幣政策的歷史性轉向。 在上月將政策利率上調至 0.75% 的 30 年新高後，日本正加速擺脫長期通縮陰影。 目前鉅亨網 ・ 1 天前
《大行》瑞銀列出中資股喜愛名單(表)
瑞銀發表報告，列出港股及中資股喜愛(Most preferred names)名單： 股份│目標價 地平線機器人－Ｗ(09660.HK)│13.2港元 福耀玻璃(03606.HK)│96港元 騰訊控股(00700.HK)│780港元 招金礦業(01818.HK)│37港元 陽光電源(300274.SZ)│225元人民幣 通威股份(600438.SH)│27.6元人民幣 寧德時代Ａ(300750.SZ)│465元人民幣 華泰證券Ａ(601688.SH)│31.2元人民幣 網易(NTES.US)│185美元 北方華創(002371.SZ)│587.5元人民幣 宇通客車(600066.SH)│38元人民幣 阿里巴巴(BABA.US)│216美元 萬國數據(GDS.US)│57美元 (wl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
今日我咁睇｜A股發力內地券商值留意 阿里巴巴股價仍疲弱 恒指難上27000｜小編苟豪
1.與小編所料，昨日券商又再炒起，帶起恒指進一步向上，但考慮到阿里巴巴股價持續偏弱，加上京東、美團等與電商或外...BossMind ・ 8 小時前
《自動成為百萬富翁》作者：飲少杯咖啡，自動儲錢先係致富之道
《自動成為百萬富翁》（“The Automatic Millionaire”）一書面世20 年，作者David Bach 推出更新版，指出致富原則多年未變，即靠自動儲蓄與長線投資。他提出每日儲起相當於一小時收入，留意日常小開支累積的「拿鐵因素」，並認為置業及股票投資缺一不可。儘管退休投資工具更成熟，社會仍存在理財教育不足及財富不平等的問題。Yahoo財經 ・ 1 天前
《港股》恒指收跌251點 阿里下滑 部分晶片及藥股熱炒
港股受科技股拖累走軟。恒指低開108點，曾跌396點低見26,313點，全日跌251點或0.9%，收26,458點；國指跌105點或1.1%，收9,138點；恒生科指跌86點或1.5%，收5,738點。大市全日成交總額2,761.34億元。 科技股方面，阿里(09988.HK)遭美國券商下調投資評級至「持有」，股價跌3.2%。騰訊(00700.HK)、美團(03690.HK)、京東(09618.HK)及嗶哩嗶哩(09626.HK)跌1.3%至1.6%，快手(01024.HK)及網易(09999.HK)跌2.3%及2.9%。此外，騰訊音樂(01698.HK)跌5.5%，東方甄選(01797.HK)、閱文(00772.HK)及金山雲(03896.HK)跌逾2%。 晶片股方面，中芯(00981.HK)及開發崑崙芯的百度(09888.HK)跌1.2%及0.5%，華虹(01347.HK)及壁仞(06082.HK)升5%及6.8%，貝克微(02149.HK)及納芯微(02676.HK)炒高7.9%及13.1%。供應記憶體晶片設備的ASMPT(00522.HK)升6.2%。電線股長飛光纖光纜(068AASTOCKS ・ 1 小時前
AI熱潮的隱憂：通脹飆升恐刺破股市泡沫
2026 年初，全球股市乘著 AI 的熱潮持續攀升，但這可能忽略了一個最大的威脅：科技投資熱潮部分引發的通膨飆升。鉅亨網 ・ 1 天前
GUM：去年強積金平均回報16.7% 人均賺逾4.5萬創新高
強積金顧問GUM公布，2025年強積金人均賺逾4.5萬元，超過2024全年「人均回報」逾一倍，2024年人均賺21,559元。強積金今年已連升4個季度。若按年計，強積金已連升3年。具體而言，2023年平均回報率為3.5%；2024年升8.8%；2025年達16.7%。AASTOCKS ・ 2 小時前
《大行》星展升滙控(00005.HK)目標價至139.2元 收入與盈利增長展望樂觀
星展發表報告，維持對滙豐控股(00005.HK)2026財年收入與盈利增長的樂觀展望，主要基於三大因素：1）淨利息收入的下行風險將被結構性對沖及負債成本降低等利好因素抵銷；2）非利息收入預期將維持強勁增長動能；預期香港資本市場於2026財年將保持強勁；信貸成本應可控，因香港商業地產信貸風險未有顯著惡化跡象。 星展對滙控2026財年及2027財年盈利預測分別上調2%和7%。將2025-2027財年淨利息收入預測上調至逾430億美元。2026財年銀行淨利息收入面臨的逆風較去年小，因美國減息幅度縮小，且香港銀行同業拆息自2025年第二季的歷史低位回升。 基於樂觀盈利前景，星展假設滙控2026-2027財年(不計特殊項目)股本回報率約為16%，儘管較2025財年高基數有所回落。預期滙控將於今年稍後重啟股份回購計劃，且2026財年股票總回報率將持續超過6%。該行重申滙控「買入」評級，目標價由113.7元升至139.2元，相當於預測2026年財年市賬率1.47倍。 該行料滙控2025年至2027年股息回報各為5.2厘、5.6厘及6.3厘，料2025年至2027年平均股東權益報酬率各為12.6%、1AASTOCKS ・ 8 小時前
美股日誌｜道指破頂 能源軍工股亮麗
美股上揚，能源股和金融股推動道瓊斯指數升至49,200點以上，收市創新高，收市仍升近600點。美國在委內瑞拉的軍事行動推翻領袖馬杜羅，激刺避險需求，金價升近3%，債市同步向。有報道指委國在美國制裁下擁有大量加密幣儲備，比特幣兩日急升半成。Yahoo財經 ・ 1 天前
神祕交易員押注馬杜羅被捕 獲利逾40萬美元
多家媒體報導，一名身分不明的交易員，因押注委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolas Maduro) 將在短期內下台，在其遭美方逮捕後，帳面獲利約 41 萬美元。鉅亨網 ・ 1 天前
國航折讓6.6%配售國泰逾1.6%股份 料實現稅前利潤逾1.8億人幣
中國國航(0753.HK)公布，其全資附屬Easerich配售所持的1.08億股國泰(0293.HK)股份，佔國泰已發行股份總數約1.61%，每股作價12.22元，較昨日(5日)收市價13.09元折讓6.6%，涉資約13.2億元。AASTOCKS ・ 1 天前