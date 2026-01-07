亞股終場走勢分歧 分析師仍看好今年後市

星展發表報告，維持對滙豐控股(00005.HK)2026財年收入與盈利增長的樂觀展望，主要基於三大因素：1）淨利息收入的下行風險將被結構性對沖及負債成本降低等利好因素抵銷；2）非利息收入預期將維持強勁增長動能；預期香港資本市場於2026財年將保持強勁；信貸成本應可控，因香港商業地產信貸風險未有顯著惡化跡象。 星展對滙控2026財年及2027財年盈利預測分別上調2%和7%。將2025-2027財年淨利息收入預測上調至逾430億美元。2026財年銀行淨利息收入面臨的逆風較去年小，因美國減息幅度縮小，且香港銀行同業拆息自2025年第二季的歷史低位回升。 基於樂觀盈利前景，星展假設滙控2026-2027財年(不計特殊項目)股本回報率約為16%，儘管較2025財年高基數有所回落。預期滙控將於今年稍後重啟股份回購計劃，且2026財年股票總回報率將持續超過6%。該行重申滙控「買入」評級，目標價由113.7元升至139.2元，相當於預測2026年財年市賬率1.47倍。 該行料滙控2025年至2027年股息回報各為5.2厘、5.6厘及6.3厘，料2025年至2027年平均股東權益報酬率各為12.6%、1

