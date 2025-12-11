亞股走勢不一 聯準會利率前景疑慮

（法新社香港11日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）昨天決議降息1碼，雖推升亞洲股市今天盤初走高，但由於聯準會暗示明年初不會進一步降息，部分亞股回吐漲幅，區域股市走勢不一。

軟體巨擘甲骨文（Oracle）令人失望的財報也打擊市場心理，再度引發外界憂心，科技股在人工智慧（AI）熱潮推升下持續大漲後，目前估值恐已過高。

聯準會這次降息後，美國借貸成本降至3年來最低，決策者希望對陷入疲軟的就業市場帶來支撐。就業市場今年來大多數時間浮現疲態跡象。

由於部分決策者認為美國關稅對物價帶來的衝擊將隨著時間推移而減緩，市場對通膨的疑慮已被對就業市場的憂慮抵銷。

由於聯準會的聲明使用了2024年底暗示暫停降息時的措辭，交易員已調降對聯準會2026年降息次數的預期。

亞股今天走勢不一，東京、香港、上海、首爾、台北、雅加達與曼谷股市都收跌；雪梨、新加坡、威靈頓與馬尼拉股市則收高。