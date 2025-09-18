一號戒備信號至少維持至周五 9 時
亞股走勢不一
（法新社香港18日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）最新決議降息1碼，主席鮑爾（Jerome Powell）雖警告就業市場疲軟，但投資人對未來降息次數仍不確定，亞洲股市今天走勢不一。
近期經濟數據顯示就業成長減緩後，Fed決議降息1碼，這是Fed自去年12月以來首次降息。 外界關注的Fed未來利率預測顯示內部分歧，19名官員中些微多數預測還會再降息2次，但有7人預測年內不再降息。 鮑爾則持保留態度，強調決策將「逐次會議審慎評估」。 牛津經濟公司（Oxford Economics）的皮爾斯（Michael Pearce）指出，這個數字反映了罕見的明顯分歧，10月是否會再度降息將取決於就業數據。
美股收盤漲跌互見，道瓊指數收漲，但標準普爾500指數和那斯達克指數走低。
亞洲投資人同樣謹慎觀望，亞股今天走勢不一。
東京、台北、首爾與馬尼拉股市收漲。香港、上海、新加坡、雪梨、威靈頓與雅加達股市則收跌。
