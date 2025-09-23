許諾亡父侍母終老 照顧者調節心態準備「畢業」
亞股走勢分歧 投資人關注美國PCE數據
（法新社香港23日電） 亞股今天走勢分歧，難以跟上華爾街再創新高的腳步，投資人現在靜候美國最新個人消費支出物價指數（PCE）出爐，該結果可能影響聯邦準備理事會（Fed）未來幾週貨幣政策走向。
過去數週，在市場認為美國貨幣政策可能趨於寬鬆的樂觀心理助長下，全球交易熱絡。
上週聯準會宣布降息，並預測年底前還會再降息兩次，希望能支撐走弱的勞動市場，但通膨依然居高不下。
這也讓美國預定26日公布的PCE數據成為市場焦點，PCE是聯準會偏好的通貨膨脹指標。
在日本股市因假期休市、颱風逼近香港的情況下，亞洲主要股市今天交投清淡，互有漲跌。
香港、上海、馬尼拉、威靈頓股市均收低，雪梨、首爾、新加坡、雅加達股市則收紅。
美國人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（Nvidia）宣布將投資1000億美元於聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI，推升相關概念股熱度，晶片大廠台積電股價今天勁揚逾3%，帶動台北股市收漲逾1%。
