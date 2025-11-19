亞股跌多漲少 市場憂心AI泡沫關注輝達財報

（法新社香港19日電） 隨著投資人憂心人工智慧（AI）助長的泡沫與美國利率動向不確定性，亞洲股市今天欲振乏力，跌多漲少。

中日之間因台灣相關爭議緊張升高，增添市場低迷心理。同時，投資人日益憂心今年以來科技股帶動的漲勢可能已經過了頭，估值恐有泡沫化之虞，面臨明顯修正，全球股市11月以來表現不振。

市場目光聚焦在AI晶片巨頭輝達（Nvidia）即將公布的財報。投資人憂心輝達財報若露出疲態，恐戳破AI泡沫。過去幾個月來，市場擔心AI領域數千億美元的投資可能已經過了頭。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「AI情結無疑一度是帶動2025年漲勢的火車頭，如今聽起來像是卡了沙子的引擎。」他說，「這並非崩盤、恐慌或真正的修正，而是市場在高點突然意識到空氣稀薄的明顯徵兆」。

亞洲股市今天普遍下跌，東京、香港、雪梨、首爾、台北、威靈頓股市多收跌。上海、新加坡和馬尼拉股市則逆勢收高。

此外，市場也關注美國本週公布的重要經濟數據，特別是就業報告，投資人希望從中一窺美國聯邦準備理事會（Fed）未來利率動向的任何蛛絲馬跡。