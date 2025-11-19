新蒲崗老榕樹群鼠橫行 目擊者：全部都係老鼠
亞股跌多漲少 市場憂心AI泡沫關注輝達財報
（法新社香港19日電） 隨著投資人憂心人工智慧（AI）助長的泡沫與美國利率動向不確定性，亞洲股市今天欲振乏力，跌多漲少。
中日之間因台灣相關爭議緊張升高，增添市場低迷心理。同時，投資人日益憂心今年以來科技股帶動的漲勢可能已經過了頭，估值恐有泡沫化之虞，面臨明顯修正，全球股市11月以來表現不振。
市場目光聚焦在AI晶片巨頭輝達（Nvidia）即將公布的財報。投資人憂心輝達財報若露出疲態，恐戳破AI泡沫。過去幾個月來，市場擔心AI領域數千億美元的投資可能已經過了頭。
SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「AI情結無疑一度是帶動2025年漲勢的火車頭，如今聽起來像是卡了沙子的引擎。」他說，「這並非崩盤、恐慌或真正的修正，而是市場在高點突然意識到空氣稀薄的明顯徵兆」。
亞洲股市今天普遍下跌，東京、香港、雪梨、首爾、台北、威靈頓股市多收跌。上海、新加坡和馬尼拉股市則逆勢收高。
此外，市場也關注美國本週公布的重要經濟數據，特別是就業報告，投資人希望從中一窺美國聯邦準備理事會（Fed）未來利率動向的任何蛛絲馬跡。
比特幣墜入熊市 幣圈大老揭穿真兇：美元流動性緊縮
資深市場分析師、加密貨幣交易所 BitMEX 前執行長亞瑟 · 海耶斯（Arthur Hayes）表示，比特幣近期價格的劇烈下跌，本質上源自於全球美元流動性的收緊，而非政府支持減弱或機構看漲情緒消退等市場因素。 亞洲時段 18 日比特幣一度跌破 9 萬美元關卡，創下七個月新低，鉅亨網 ・ 2 小時前
泡泡龍講投資│美股急回背後玄機（泡泡龍）
筆者比較可以肯定的係，呢次跌市唔係熊市開端。個人認為仍然可以分注吸基本面優質嘅股票，專注近年現金流好，收入盈利增長佳嘅股票，但要盡量避開太長遠講故事嘅股。Yahoo財經專欄 ・ 9 小時前
公募基金大減持！小米Q3業績超預期今早盤仍跌破40港元大關 專家直指三大隱患
小米集團 (01810-HK) 股價周三 (19 日) 在港股持續走弱，一度跌深至每股 38.22 港元，股價跌幅超 3%，正式跌破 40 港元大關，且較 6 月最高點跌鉅亨網 ・ 7 小時前
美國制裁給中國AI天才帶去230億美元財富
【彭博】— 2019年的時候，陳天石距離躋身世界頂級富豪行列還非常遙遠。Bloomberg ・ 2 天前
《大行》小米(01810.HK)投資評級及目標價(表)(更新)
小米-W(01810.HK)今日(18日)將公布今年第三季業績，業績可能受到智能手機及AIoT銷售放緩影響，因中國及印度出貨量下降，根據IDC數據，小米第三季全球智能手機出貨量達4,530萬部按季增長2%，中國市場出貨量為1,000萬部。市場預期小米第三季電動車交付量逾10萬輛，對業績有所帶動。本網綜合15間券商預測，小米2025年第三季非國際財務報告準則計量經調整淨利潤介乎95.1億元人民幣(下同)至105.57億元，較上年同期的62.52億元，按年上升52.1%至68.9%，中位數100.65億元，按年升61%。 綜合9間券商預測，小米今年第三季利潤介乎89.39億元至109.41億元，較上年同期的53.4億元，按年增長67.4%至104.9%，中位數101億元，按年升89.1%。小米手機主要集中在新興市場，較低的平均售價或拖累季度收入增長，加上DRAM及NANDFlash等組件成本趨升，投資者將關注小米管理層對手機產品成本及毛利率、未來數季出貨量指引、汽車業務盈利能力、產能擴張、毛利率交付的計劃。 下表列出19間券商對小米-W(01810.HK) 投資評級及目標價： 券商│評級│AASTOCKS ・ 1 天前
港千萬富翁增至近40萬人 花旗：平均34歲賺首個100萬
花旗香港公布「香港千萬富翁調查報告2025」，至今年中，香港有約39.5萬個千萬富翁，較去年底增約1.2%，該個群組累積到首個100萬元財富的平均年齡為34歲，而股票和基金為其主要投資工具。信報財經新聞 ・ 15 小時前
湯文亮姐弟散貨 有樓必賺神話破滅 紀惠年內套現17億 物業待售達90億
工商物業成為樓市大跌的風眼，近年不少投資財團或老牌收租家族頻沽貨套現。創立近半世紀的老牌收租家族紀惠集團亦是其中之一，但其沽貨行動卻更為市場矚目，皆因該集團除了賣出自用總部之外，經常評論樓市而廣為大眾認識的集團行政總裁湯文亮竟連自住的物業都割愛出讓轉為租住單位，以至近期連集團背後真正話事人廖湯慧靄都出售名下物業。信報財經新聞 ・ 1 天前
聰心雅談│聯儲局或不減息導致美股跌，真的嗎？（何啟聰）
我不擔心美國聯儲局十二月不減息，我的擔心反而是就算聯儲局減息，但美國經濟短期下行的情況難以扭轉，因為問題已非減息可即時扭轉，而期內美股去水份的情況會斷續出現，指數會出現一浪低於一浪的走勢，個股則可能榮辱互見。Yahoo財經專欄 ・ 10 小時前
美股日誌｜標指連跌4日 比特幣曾破9萬美元
美股向下，標普500指數連跌四日，道瓊斯指數在早市一度失守46,000點水平，跌幅超過500點，收市稍為收窄。在人工智能相關股份受質疑之際，市場風險胃納轉弱。比特幣一度跌破9萬美元大關，抹去了該加密貨幣今年以來的所有漲幅，並動搖了整個數碼資產市場的信心，部分小幣值加密幣跌幅更深。Yahoo財經 ・ 12 小時前
【投資搏擊】揀股愈來愈難 走勢弱不宜死守
美國聯儲局12月議息可能按兵不動，加上中日關係緊張，中港股市借勢向下。恒指昨日午後最多插320點，收市跌188點，50天線失而復得，全日下跌股份比例達63%，情況之差，幾乎拍得住上周五跌500點（69%），京東集團（09618）刷52周低；今日派季績的小米（01810）創近7個月低，其50天線跌穿200天線譜出「終極死亡交叉」，果然北水愈買愈跌。 EJFQ綠紅比率近兩個月持續向下，最新挫至近5個月低，跟恒指走勢明顯背馳，弱勢股愈來愈多，揀股難度逐步提升，騰訊（00700）及港交所（00388）一向擁躉不少，分析員評級亦正面，但雙雙受制50天線，ROC（30）均低於0中軸，後向不容樂觀。 明明是弱勢股卻獲大行唱行，又引你買。野村報告指出，老鋪黃金（06181）「雙11」期間銷售動力維持完好，儘管公司10月第三次提價，但部分分店外繼續見大排長龍。近期內地修改黃金稅收政策，但野村認為對實際毛利率影響較小，因老鋪早前提價及在較低成本時累積黃金庫存，且已在早前以較低成本購入黃金庫存，重申給予「買入」評級，目標價1160元。留意老鋪周四除息約10.415元。 「雙箭頭」策略考驗應變力 周四還有寧德信報財經新聞 ・ 1 天前
美股日誌｜英偉達續受壓 道指跌557點收市
美股再度顯著下跌，本週公布業績的英偉達在遭投資者減持，股價受壓，道瓊斯指數一度跌超過700點，納斯達克指數跌幅亦曾超過1%，尾市跌幅稍為收窄。比特幣繼續下瀉，跌穿9.2萬美元水平。Yahoo財經 ・ 1 天前
比特幣七個月首次跌破9萬美元 抹去今年以來升幅
【彭博】-- 比特幣跌破9萬美元，加劇了長達一個月的跌勢，抹去了該加密貨幣今年以來的所有漲幅，並動搖了整個數字資產市場的信心。比特幣價格一度下跌2.6萬美元紀錄高點以來的跌勢。比特幣上一次跌破9萬美元大關是在美國總統唐納德·川普最初的關稅計畫顛覆了全球金融市場後，當時比特幣在4月跌至7.Bloomberg ・ 19 小時前
短炒波士｜港股跌幅屬自然調整 年底前或維持橫行｜Ringo
港股連跌3個交易日，失守26,000點關口，累失1,142點。近期的跌幅屬自然調整，無須過份恐慌，由現時到年底...BossMind ・ 20 小時前
89,600美元關口被擊穿 比特幣ETF投資者陷入虧損
通過便於買賣的交易所交易基金(ETF)吸引大量新投資者入場的比特幣上漲行情正式宣告破產。Bloomberg ・ 1 天前
《HIBOR》一個月港元拆息跌至2.28厘 連跌5天 創三個月新低
根據香港銀行公會公布的最新香港銀行同業拆息 (HIBOR)，隔夜拆息報1.0625厘，連跌5天，創三個月新低。與按揭利率相關的一個月拆息報2.28369厘，連跌5天，創三個月新低。 港元銀行同業拆息 時期│最新息率│變動(與上個交易日比較) 隔夜│1.0625厘│跌55.952個基點 一星期│1.38363厘│跌81.744個基點 一個月│2.28369厘│跌59.393個基點 三個月│3.05774厘│跌35.797個基點 六個月│3.15702厘│跌21.06個基點 十二個月│3.1928厘│跌17.47個基點 資料截至:2025-11-19 11:15 ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
日元貶破155 財相急警告！高市刺激方案越滾越大 市場緊張
日元兌美元匯率跌破 155 關卡之際，日本財務大臣片山皋月加強對日元貶值的警告力道。先前有報導稱，日本政府擬推出規模大於預期的經濟刺激方案，強化了市場對首相高市早苗偏向寬鬆、重刺激的看法，這恐讓日本央行放慢升息步伐。 片山皋月週二 (18 日) 表示，「我看到外匯市場出現極度單鉅亨網 ・ 1 天前
擺脫財赤｜德勤料港府本財年或錄156億盈餘 冀北部都會區成增長新引擎
港府近年不時出現財政赤字，過去六個財年除了2021/22年度有盈餘，其餘五年都出現赤字後，終迎來曙光。四大會計師之一的德勤預期，港府今個財年會大致收支平衡，有望錄得約156億元盈餘，而財政儲備截至2026年3月底預計可達6,699億元。BossMind ・ 2 天前
美銀調查顯示現金持倉跌破關鍵閾值 觸發賣出股票的信號
【彭博】-- 美銀月度調查顯示，投資者現金頭寸已跌破一個關鍵閾值，在科技股估值高企引發質疑之際，觸發了一個賣出股票的信號。全球基金管理人持有的現金比例均值降至3.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 21 小時前
「賣出日本」交易顯現 財政擔憂及中日緊張關係打擊市場情緒
【彭博】— 日本股市和債市雙雙下挫，中日外交爭端及日本國內財政擔憂打擊了投資者的風險偏好。Bloomberg ・ 1 天前
小米集團電動汽車業務首次實現季度盈利
【彭博】— 小米集團公佈電動汽車業務首次實現季度盈利，對於雄心勃勃進入競爭激烈電動汽車市場的小米而言，這是一個重要的里程碑。Bloomberg ・ 1 天前