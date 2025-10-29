原判囚七年 據悉趙家賢已提早獲釋出獄
亞股隨美股創高漲多跌少 科技多頭走勢加速
（法新社香港29日電） 亞洲股市今天跟隨華爾街創新高走勢漲多跌少，投資人看好人工智慧（AI）科技前景，以及預期美國即將降息的樂觀心理，推動區域部分股市同步創新高。
美國聯邦準備理事會（Fed）預定於美東時間29日下午公布利率決策，市場普遍預期聯準會將降息1碼，為這波多頭行情再添動能。
市場氣氛也受到中美貿易談判樂觀情緒提振。美國總統川普（Donald Trump）預定在南韓釜山與中國國家主席習近平會晤，外界期待兩國能達成協議，避免新一輪貿易衝突。
川普亞洲行繼馬來西亞與日本後，今天抵達南韓訪問，他透露有信心與習近平達成協議。
美股昨天再創新高，AI晶片大廠輝達（Nvidia）股價大漲5%，帶動市場歡欣氣氛。
澳洲金融服務公司「激石集團」（Pepperstone Group）研究負責人魏斯頓（Chris Weston）指出，聯準會利率決策會議前，投資人對科技股風險毫不退卻，「這是科技股的舞台，資金焦點依然牢牢鎖定這裡」。
日本日經指數收盤上漲逾2%，創歷史新高；首爾股市勁揚逾1%，同樣刷新紀錄；台北股市上漲逾1%，上海收漲0.7%，威靈頓股市微幅收高。
至於其他亞股，雪梨、新加坡股市收跌，香港則適逢國定假日休市。
