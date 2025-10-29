亞股隨美股創高漲多跌少 科技多頭走勢加速

匯控(00005)預留資本私有化恒生(00011)而暫停股份回購三個季度，集團財務總監郭珮瑛表示，每個季度留存溢利都可持續提升資本水平，暫預計每10億美元收入，可帶動普通股權一級資本比率(CET 1)上升0.15個百分點。她指出，集團繼續優先以股息回饋股東，另平衡自然增長和潛在收購的可能性後，再決定是否重啟回購。 郭珮瑛表示，匯控上調今年銀行業務淨利息收入指引，港元拆息(HIBOR)回升為關鍵因素，同時亦已計及美國、英國潛在減息的因素，而結構對沖收益亦較早前提升，都支持淨利息收入向好。 馬多夫詐騙訴訟另為匯控CET1帶來大約15個基點影響，郭珮瑛指，早前宣布私有化計劃和暫停三季回購時，已考慮到相關因素，不會因為相關撥備而影響股息、回購的進度。 (LF)

infocast ・ 1 天前