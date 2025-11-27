亞股隨美股漲勢多收紅

信和集團表示，對於大埔宏福苑發生的火災事故，集團與社會大眾同感沉重。謹向受影響居民致以最深切的慰問與最熱忱的關切。信和集團及黃廷方慈善基金將撥款2,000萬港元支援賑災。同時已在香港黃金海岸酒店、皇家太平洋酒店及香港富麗敦海洋公園酒店預備約160間客房，隨時為有需要的居民提供免費住宿支援，希望減輕他們尋找暫居之所的負擔。 因應居民的迫切需求，集團已迅速備妥各類生活物資，並轉交政府相關部門協調發放。此外，今日(27日)下午集團義工同事亦前往大埔聖公會救主堂社會服務中心，為市民送上餐盒和熱湯。謹盼以這份心意，為大家帶來溫暖與力量。同舟共濟，共渡難關。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 4 小時前