亞股隨美股漲勢多收紅
（法新社香港27日電） 投資人押注美國聯邦準備理事會（Fed）12月降息的機率升高，這個預期心理帶動亞股主要指數今天多收紅。
近來投資人對科技股估值過高的疑慮似乎正在緩解，同時市場信心續升，帶動比特幣在內風險資產價格上揚。
聯準會官員近來發表的談話釋出鴿派訊號，加上一些數據顯示美國勞動市場走疲，推升Fed於12月再度降息的市場預期。
聯準會最新發布的經濟調查報告「褐皮書」（Beige Book）指出，美國各地經情勢顯示出消費支出分歧加劇，低收入族群消費力道持續減弱。
根據報告，「整體消費支出進一步下降，但高端零售支出仍具韌性」。報告也說，一些零售商感受到歷來最久政府停擺帶來的負面衝擊，部分受訪者表示，消費者在非必需品的支出上更加謹慎。
報告指出，「就業略有下降」，若干地區勞動力需求減弱。
市場預估Fed於12月決策會議降息1次的機率約為80%，並預估明年還會降息3次。
華爾街股市3大指數昨天寫下4連漲，今天適逢感恩節，市場休市一日。
亞股今天隨美股漲勢多收紅。東京、香港、上海、台北、首爾、雪梨股市均收高，威靈頓與馬尼拉股市收低。
