亞股隨美股跌勢多收黑

（法新社香港10日電） 美國科技公司本週稍早公布大規模人工智慧（AI）投資案，和以色列政府批准人質與停火協議使中東緊張局勢稍見緩和，但美國政府關門與AI泡沫疑慮仍使市場承壓，亞股今天多收低。

部分市場於本週稍早創新高，避險資產黃金和加密貨幣比特幣也雙雙改寫歷史紀錄，不過市場開始擔心部分企業估值過高，使漲多拉回的壓力日增。

ChatGPT開發商OpenAI與韓國三星電子（Samsung Electronics）、SK海力士以及超微（AMD）等企業簽下數十億美元晶片訂單，帶動本週以來美股買盤湧現。

這些投資為已經湧入AI產業的數千億美元資金再添動能，反映各大企業爭相在AI領域布局，試圖搶占先機。這促使投資人爭相湧入科技股，推升相關類股屢創新高，其中美國晶片巨擘輝達（NVIDIA）市值更突破4兆美元（約新台幣122兆元）。

然而，外界憂心這波漲勢恐怕已接近尾聲，引發市場情緒浮動。

顧問公司Truist Advisory Services首席市場策略師勒納（Keith Lerner）認為：「部分市場領域已出現過熱跡象。」這個疑慮促使國際金價8日站上每盎司4,000美元，改寫歷史紀錄。

William Blair公司企業信用分析師亞歷山德拉指出：「科技股近日漲勢過猛，一些投資人開始質疑漲勢能否延續，並拿來與歷史泡沫作比較。儘管整體市場維持健康走勢，投資人已紛紛增持黃金這類避險資產。」

不過，澳洲金融服務公司「激石集團」（Pepperstone Group）高級研究策略師布朗（Michael Brown）仍看好股市有更多上漲空間。

他寫道：「我依然認為，短線回檔仍是逢低布局良機。隨著經濟基本面強勁、企業獲利穩健成長以及聯準會（Fed）貨幣政策轉趨寬鬆，股市有望持續走高。」

華爾街股市3大指數昨天收盤盡墨，亞股隨美股跌勢多收黑。

東京、香港、上海、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市均收低；首爾股收高。台北股市因雙十國慶連假休市1天。