1632926991_O8 (1).jpg

現時正停牌的亞洲電視控股有限公司，11日被債權人入禀高等法院申請清盤。司法機構網頁顯示，該案件排期於11月19日聆訊。

今次的清盤呈請人為「陈莉丽」（陳莉麗）。亞視過往亦曾被債權人入稟清盤呈請，創富機遇有限合夥基金在2023年入稟清盤呈請，並在2024年2月撤銷呈請。

亞視拖欠中電逾150萬元電費

亞視早前被中電入稟區域法院，追討位於大埔的亞視總部所拖欠超過150萬元的電費。

案件編號：HCCW 573/2025



原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/亞視又被申請清盤-11月19日高院審理/598550?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral