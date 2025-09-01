區域法院。(資料圖片)

亞視近日起連續停牌，其位於大埔總部亦涉拖欠逾150萬元電費，上周被中電入稟區域法院追討相關金額，同時要求亞視支付相關利息及訟費。

亞視近日新聞不斷。(資料圖片)

中電要求支付利息及 訟費

據入稟狀披露，中電根據與亞視的合約及《供電則例》，追討亞視於大埔大盛街25至37號總部大樓，截至2025年7月29日的電費，共計1,499,577港元。除上述金額外，中電亦要求法庭判令亞視支付該筆欠款所衍生的利息及訟費。

此外，亞視亦公布已接獲聯交所發出的復牌指引，必須於2027年2月10日前符合所有要求並恢復股份買賣，否則將可能面臨被取消上市地位的後果。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/亞視大埔總部涉拖欠電費-遭中電入稟追討150萬元/594736?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral