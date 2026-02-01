「亞視忠臣」被前妻分走一半身家想輕生 順德開麵店重獲新生

【on.cc東網專訊】「亞視忠臣」的劉錫賢在2018年與前妻離婚，他曾大爆離婚後被前妻分走一半身家，又遇上疫情兼喪母，兩年間零收入，甚至曾因抑鬱症而有輕生念頭：「個袋剩返40蚊，問題係呢個過程裏面，你做定唔做？我所講係做人。」幸有3位妹妹接濟，捱過人生低谷。近年劉錫賢展開新生活，去年與圈外女友Ievan再婚，更於順德容桂開麵店，目前已有3間分店，更有計劃再開分店，愈做愈大！

日前前亞視花旦陳靖允與袁潔儀等一起到訪劉錫賢的麵店，雖然劉錫賢謙稱只是小生意，但就透露目前已有3間分店，更有計劃再開一間直營店，陳靖允都笑言對方「發達喇！」一向在圈中人緣甚廣的劉錫賢，更獲潘志文、雪梨等專誠由香港到順德捧場，片中所見，劉錫賢在店內親力親為，又大方同粉絲合照及簽名，相當親民，而麵店亦走親民路線，一碗鮮蝦雲吞麵僅售9.9元人民幣，價錢相宜。劉錫賢又曾拍片介紹自家麵店，可見店舖裝修行中式風格，內庭有一棵50年的老樹，還設有魚池，鳥語花香，環境清幽。

劉錫賢於2013年與第一任老婆陳麗娜結婚，當時有傳他是為了替患病父親沖喜，婚後他發現與前妻性格不合，加上兩人分居中港兩地，最後離婚收場，他曾在訪問中透露離婚後需支付給前妻的贍養費花了他6位數字的積蓄。劉錫賢年前曾有一名內地女友，兩人拍拖3年，但因疫情關係長時間分隔兩地，導致雙方感情轉淡，分手收場，其後經朋友介紹認識現任太太Ievan，兩人分外投契，他大讚女方十分照顧他，去年兩人正式拉埋天窗！

