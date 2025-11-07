亞視招募主持人和演員重啟拍攝 梅啟明阿儀都報名 劉青雲侄仔劉凱浚成焦點

亞視招募主持人和演員重啟拍攝 劉青雲侄仔劉凱浚成焦點

亞洲電視ATV有望重啟，Good Show TV Ltd於本月初宣布將會與亞洲電視ATV和浚昇影業有限公司合作製作節目，致力拍攝8至12個新節目。為配合重新拍攝節目，Good Show TV於社交平台宣布招募大量主持人和演員，招攬一班熱心又有潛力嘅人加入娛樂圈追夢。無論18歲至50歲以上皆歡迎；據透露，行動進行得十分順利，報名人數遠超預期，總計520位，亞視篩選出240位參加者分別於明日一連兩日試鏡，評選將由8位獨立導演負責，最終挑選合適者將有機會參與11月底開拍嘅項目。

最吸睛嘅報名者之一，莫過於劉青雲侄仔劉凱浚（Duncan），今年19歲嘅他正喺明愛白英奇專業學校修讀電影一年級，已有舞台劇和短片經驗，被指粗眉和堅毅眼神如同劉青雲一樣，佢亦曾於社交平台發文：「把一生奉獻給舞台或電影，可能是我一生的選擇。」仲有「遺產KOL」梅啟明，其報名表自我介紹推介自己優點係「１梅艷芳生平資料庫。 （直屬家人）2 可以幫手搵人（龍套）拍片。煮粵菜三十年廚房經驗，蒸炒煮炸 鮑參翅肚 樣樣掂，其他則有待發掘。另外，仲有「前亞視一姐」薛影儀都有參加，受唔少宅男追捧。

Good Show TV Ltd. Facebook

劉凱浚（Duncan）

梅啟明

薛影儀

