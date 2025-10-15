亞視fb出post招募演員 小編強調有糧出 仲爆想搵張家輝重現「亞視嚟嘅」

前亞視一姐薛影儀曾經「行禮」嫁「亞視高層」

亞視永恆，唔止係一句歌詞。自從2016年「熄燈」之後，亞洲電視仍然不時有搞作，曾經搵林文龍做高層，仲有早前先完成嘅亞姐選舉，都證明何謂「 百足之蟲，死而不僵」。本月初亞視宣布由黃夏蕙經理人Simon李文偉合作，出任亞視和浚昇影業節目部總監，致力拍攝8-12個不同的嶄新節目。同時亞視又宣布本月底喺九龍殯儀館舉行《生命好聲音》歌唱比賽，真係創意澎湃。

亞視宣布本月底喺九龍殯儀館舉行《生命好聲音》歌唱比賽

亞視日前出post招募滇員

有節目自然要有藝人，亞視喺官方facebook出post招募演員，歡迎18歲以上參加，並會按年齡分成三組，面試將於下月8－9日進行。唔少網民見到亞視又出沒，當然入嚟留言贈下慶，包括知名網民Matt Leung。留言有唔少妙問妙答，亞視fb都好落力回覆，例如有人留下張家輝嘅金句「x街 亞視嚟嘅」，小編就回「其實，節目部總監真係想搵輝哥錄呢句說話，不過比較尷尬」。

張家輝有句金句「x街 亞視嚟嘅」，亞視小編話「節目部總監真係想搵輝哥錄呢句說話，不過比較尷尬」。

亞視曾因拖糧而被告上法庭，有人問招募嘅藝人「有冇糧出㗎」，小編就寫道「問得好！一定有糧出，不過唔多！因為我哋係自負盈虧形式營運，資源真係好有限，所以希望得到香港每一個朋友嘅支持，比一次機會我哋，第一次我哋影片」。亞視嘅錄影廠仍然存在，因此出糧之外，有人想知到底亞視交咗電費未。亞視小編回覆指「聽管理層講，真係搞到電費！不過我哋開頭入去睇廠房嗰陣，事實真係冇冷氣」。

亞視嘅大埔廠房依然存在

本月初亞視宣布由黃夏蕙經理人Simon李文偉合作，出任亞視和浚昇影業節目部總監

到底再再再復活嘅亞視有咩節目，小編透露將會開拍內地風行嘅微劇集，「我哋真係開始拍緊亞洲劇場，第一個故事就係講富豪嘅任性」。亞視會唔會拍到好節目暫時仲係未知之數，但肯定嘅係佢地位facebook小編好抵讚。

亞視fb小編好用心回覆留言

