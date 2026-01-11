亞運會三金王實名舉報 訓練基地主任免職受查

【on.cc東網專訊】浙江杭州亞運會龍舟項目3金得主王莉，上月實名舉報雲南訓練基地主任范繼文索要15萬元人民幣（約17萬港元）比賽獎金、惡意打壓等。雲南省體育局上周六（10日）稱相信指控屬實，已對范繼文作出免職處理，相關部門也對其立案調查。

雲南省體育局指，王莉實名舉報范繼文的問題，經該部門調查組核查，情況基本屬實。當局會按照有關規定做好王莉的保障工作，同時開展運動隊專項整治，全面加強紀律作風建設，健全運動隊管理制度，完善運動員權益保障機制。

廣告 廣告

王莉上周五（9日）再次發聲，指自己目前居住在朋友家中，一切安好。她又透露在上月25日帶全部材料，向雲南省體育局聯合調查組反映情況。除此前提及的索要獎金、惡意打壓外，舉報內容還新增多項指控，包括范繼文在訓練基地大搞封建迷信活動，猥褻女隊員，其妻子亦涉嫌吃空餉行為、剋扣隊員獎金、隨意對運動員罰款等。

王莉提交的聊天紀錄截圖可見，有隊員向她傾訴曾被范繼文猥褻，但不敢反抗，只能默默容忍，如今看到王莉站出來，自己也決心說出真相。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】