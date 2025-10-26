亞青運公路單車 羅靖喬女子個人10公里計時賽摘銅

【Now新聞台】在巴林舉行亞洲青年運動會，港隊奪得今屆第3面獎牌。

單車港隊首次出戰亞青運，15歲的羅靖喬在公路單車女子個人10公里計時賽，以17分40秒41完成，獲得銅牌。頭兩名分別是哈薩克及國家隊車手。

羅靖喬是繼區皓駿在田徑1500米跑，以及三項鐵人混合接力之後，港隊今屆取得的第3面銅牌。

