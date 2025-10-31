亞馬遜和蘋果財報亮麗 激勵美股反彈

香港股票分析師協會副主席郭思治稱，大市經過連續三天急升後，星期二(28日)表現略帶反覆，恒指早市先輕微高開75點至26,508點，其後曾再稍升至26,519點，但由於買盤不繼，加上伺高回吐之沽壓亦漸增，故整個大市漸趨反覆。而恒指亦一度回落188點至26,245點，方漸見喘定，即恒指又再跌近20天線（約在26,284點左近），表示大市之走勢會略見拉鋸及整固，恒指最後報收26,346點，較上日跌87點，大市全日總成交金額為2,427億元。 他提及，粵投(00270.HK)核心水資源業務表現亮眼，作為東江水的供應商，東深供水項目今年頭三季度供水量達16.7億噸，按年增長1.5%，收入增長1.6%至52.42億港元。其他水資源項目收入亦錄得5.8%的強勁增長，至56.11億港元。集團其他水資源項目供水廠的總設計供水能力和污水處理廠的總設計污水處理能力分別為每日1,660萬噸及309萬噸，為未來增長奠定基礎。 粵海投資專注水資源業務的發展戰略愈發清晰。中國水務行業在城市化進程與環保要求提升的推動下，需求持續擴張，水資源稀缺性凸顯。粵海投資憑藉在粵港澳大灣區的戰略地位，以及東深供水工程優勢，在水資

