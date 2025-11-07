亞馬遜太濕熱 氣候峰會與會領袖紛鬆領帶

（法新社巴西貝倫6日電） 外交場合罕見地拋開傳統拘謹。在今天巴西貝倫舉行的氣候峰會上，因亞馬遜地區的酷熱天氣讓各國領袖與官員紛紛卸下平時被視為峰會標配的領帶。

儘管主辦單位事先建議採取較輕鬆的服裝規範，幾位國家元首和政府首長抵達時仍身穿正式西裝，接受巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）熱情款待。

魯拉本人穿著得體的西裝與襯衫，但特地沒打上一向在國際場合作為幸運物、以巴西國旗綠、黃、藍三色編織的領帶，以身作則。

隨氣溫在這座位於亞馬遜雨林邊緣、潮濕的河港城市突破攝氏30度（華氏86度），許多與會代表很快跟進魯拉的作法，紛紛脫下自己的領帶。

安地卡及巴布達總理布朗（Gaston Browne）甚至在走出等候區前，就在與魯拉輕鬆互動後急著先卸下領帶。

上月，這場在貝倫舉行的COP30氣候峰會主席科雷亞杜拉戈（Andre Correa do Lago）宣布，為讓代表更加舒適並展現「獨具巴西風格的隨性」，會議將取消領帶規範。