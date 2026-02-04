交叉固定法：前十字韌帶斷裂的新治療方案

撰文：何家豐先生（香港物理治療學會會員；香港註冊物理治療師）

引言

前十字韌帶（ACL）斷裂是一種嚴重的膝關節損傷，常見於年輕及活躍的成年人。韌帶斷裂會導致膝關節不穩，影響膝部功能、降低活動能力及生活質素1,2，長遠有機會增加膝關節炎的風險3。ACL斷裂傳統多以手術治療，但近年研究發現物理治療中一種名為交叉固定法（Cross-Bracing Protocol）的非手術方案對ACL斷裂展現出顯著的效益。以下本文會介紹交叉固定法的原理和有關研究結果，講解這項嶄新治療在ACL斷裂康復中的關鍵角色。

手術是否保證理想效果？

ACL重建手術一直被視為恢復膝關節功能的最佳選擇，特別適合希望重返運動場的患者2,4,5。然而，手術治療並非萬無一失，許多患者術後仍面對活動限制、持續疼痛、早期膝關節炎及生活質素下降等問題6-8。這可能因為原生ACL的結構複雜，功能難以透過手術完全恢復。9,10

不選擇手術，ACL能自然癒合嗎？

傳統學說認為ACL自然癒合的能力有限11，然而2010年的KANON研究挑戰了這個假設，引起學界探索非手術治療的潛力。這項研究將急性ACL斷裂患者按治療分為兩組：

早期手術組：受傷後10星期內進行ACL重建手術，其後接受系統性的復康訓練。

復康訓練優先組：首先進行系統性的復康訓練，若完成後仍然出現持續膝部不穩的症狀，才進行ACL重建手術。

結果顯示，2年後兩組患者的膝部功能（包括疼痛、症狀、日常活動、運動能力及生活質素）及重返受傷前運動水平的成功率均無顯著差異12。磁力共振更顯示，復康訓練優先組中有3成患者的ACL在沒有做手術的情況下自然重新連接。這批患者比ACL沒有癒合或於早期至晚期階段進行手術的患者呈現更好的膝部功能和生活質素13。由此可見，促進ACL自然癒合的治療方案可能帶來優於手術的效果。

此療法分為三個階段，在ACL斷裂後一個月內開始進行

促進ACL自然癒合的新方法

2014年，Dr. Mervyn Cross 和 Dr. Tom Cross 開發了交叉固定法，目的是盡可能接受物理治療以非手術的方法促進ACL自然癒合。此療法分為三個階段，在ACL斷裂後一個月內開始進行。

第1-4週：固定階段

為了縮短韌帶殘端的距離以促進組織橋接癒合，物理治療師會把膝關節固定於屈曲90度的狀態，患者需全天佩戴固定器，禁止負重。期間為預防腿部深層靜脈因長期固定而形成血塊的風險，建議保充足夠水分、進行足踝運動及服用預防性抗凝劑。

第5-9週：早期活動

每週逐步減少膝關節固定屈曲的幅度，讓膝關節有限度伸直。由第7週開始，允許膝關節部分負重，期間繼續預防深靜脈血栓。

第10 -12週：完全活動膝關節可以完全屈曲和伸直及完全負重， 並在第12週移除固定器。

患者需在佩戴固定器期間及移除固定器後，根據指引進行康復運動，直到能夠重返運動為止14。

ACL自然癒合率

Stephanie R. Filbay博士的團隊在2016至2021年間，於悉尼對80名接受交叉固定法治療的急性ACL斷裂患者進行了一項研究。根據ACLOAS系統評估ACL的癒合情況（0級：正常韌帶；1級：韌帶增厚但完整；2級：韌帶變薄或拉長但完整；3級：韌帶完全斷裂），研究結果顯示交叉固定法治療在

3個月後，90% 患者的韌帶自然重新連接（50%為1級，40%為2級）。

6個月後，4名1級患者進展至0級，其餘保持不變。 14

此研究更顯示ACL的癒合程度與患者其後的症狀有密切關係。受傷1年後，經過交叉固定法治療後達到韌帶1級癒合的患者比2-3級的患者有較少症狀和更好的膝關節功能14 15，膝部生活質素也相對良好14。與重建手術比較，此次研究發現1至2級癒合的患者生活質素往往比手術後的效果更好16。

另外，悉尼研究中有 92%的1級癒合患者能夠在接受交叉固定法治療的1年內恢復受傷前的運動水平，2-3級患者則為62% 14；反觀ACL重建手術後，非職業運動員返回受傷前的運動水平平均率只有55% 6。至於再次受傷的風險，10%的1級癒合患者中及22%的2級患者ACL再次斷裂，其中大多發生在初次受傷後的10個月14，而ACL重建手術後再次受傷的機率約20%，兩者比率相近17。

進行交叉固定法治療時需要注意的事項

交叉固定法治療期間，患者有機會因佩戴固定器而感到輕微不適，而這些症狀通常會在短時間自然消退。悉尼研究中，有14%患者出現5-15度膝部屈曲攣縮，但經過3週的物理治療康復後，所有患者都恢復正常。另外有6%患者側下肢過度勞傷14。悉尼研究的起初，團隊未有進行深靜脈血栓預防，後因2個確診深靜脈血栓的個案，新增超聲波篩查和預防措施，大大減低了深靜脈血栓的機會。

結論

相比ACL重建手術，不同研究都顯示交叉固定法治療對前十字韌帶斷裂患者的膝部症狀、功能、生活質素、返回受傷前的運動水平及再次受傷的機率，均有明顯的優勢，為前十字韌帶斷裂患者提供一個非手術的治療選擇。開始治療之前，建議與物理治療師或醫生商討，以制定最佳的治療方針。

