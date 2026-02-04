市建局向 1,700 名宏福苑業主發放樓宇更新全額資助
交叉固定法：前十字韌帶斷裂的新治療方案
撰文：何家豐先生（香港物理治療學會會員；香港註冊物理治療師）
引言
前十字韌帶（ACL）斷裂是一種嚴重的膝關節損傷，常見於年輕及活躍的成年人。韌帶斷裂會導致膝關節不穩，影響膝部功能、降低活動能力及生活質素1,2，長遠有機會增加膝關節炎的風險3。ACL斷裂傳統多以手術治療，但近年研究發現物理治療中一種名為交叉固定法（Cross-Bracing Protocol）的非手術方案對ACL斷裂展現出顯著的效益。以下本文會介紹交叉固定法的原理和有關研究結果，講解這項嶄新治療在ACL斷裂康復中的關鍵角色。
手術是否保證理想效果？
ACL重建手術一直被視為恢復膝關節功能的最佳選擇，特別適合希望重返運動場的患者2,4,5。然而，手術治療並非萬無一失，許多患者術後仍面對活動限制、持續疼痛、早期膝關節炎及生活質素下降等問題6-8。這可能因為原生ACL的結構複雜，功能難以透過手術完全恢復。9,10
不選擇手術，ACL能自然癒合嗎？
傳統學說認為ACL自然癒合的能力有限11，然而2010年的KANON研究挑戰了這個假設，引起學界探索非手術治療的潛力。這項研究將急性ACL斷裂患者按治療分為兩組：
早期手術組：受傷後10星期內進行ACL重建手術，其後接受系統性的復康訓練。
復康訓練優先組：首先進行系統性的復康訓練，若完成後仍然出現持續膝部不穩的症狀，才進行ACL重建手術。
結果顯示，2年後兩組患者的膝部功能（包括疼痛、症狀、日常活動、運動能力及生活質素）及重返受傷前運動水平的成功率均無顯著差異12。磁力共振更顯示，復康訓練優先組中有3成患者的ACL在沒有做手術的情況下自然重新連接。這批患者比ACL沒有癒合或於早期至晚期階段進行手術的患者呈現更好的膝部功能和生活質素13。由此可見，促進ACL自然癒合的治療方案可能帶來優於手術的效果。
促進ACL自然癒合的新方法
2014年，Dr. Mervyn Cross 和 Dr. Tom Cross 開發了交叉固定法，目的是盡可能接受物理治療以非手術的方法促進ACL自然癒合。此療法分為三個階段，在ACL斷裂後一個月內開始進行。
第1-4週：固定階段
為了縮短韌帶殘端的距離以促進組織橋接癒合，物理治療師會把膝關節固定於屈曲90度的狀態，患者需全天佩戴固定器，禁止負重。期間為預防腿部深層靜脈因長期固定而形成血塊的風險，建議保充足夠水分、進行足踝運動及服用預防性抗凝劑。
第5-9週：早期活動
每週逐步減少膝關節固定屈曲的幅度，讓膝關節有限度伸直。由第7週開始，允許膝關節部分負重，期間繼續預防深靜脈血栓。
第10 -12週：完全活動膝關節可以完全屈曲和伸直及完全負重， 並在第12週移除固定器。
患者需在佩戴固定器期間及移除固定器後，根據指引進行康復運動，直到能夠重返運動為止14。
ACL自然癒合率
Stephanie R. Filbay博士的團隊在2016至2021年間，於悉尼對80名接受交叉固定法治療的急性ACL斷裂患者進行了一項研究。根據ACLOAS系統評估ACL的癒合情況（0級：正常韌帶；1級：韌帶增厚但完整；2級：韌帶變薄或拉長但完整；3級：韌帶完全斷裂），研究結果顯示交叉固定法治療在
3個月後，90% 患者的韌帶自然重新連接（50%為1級，40%為2級）。
6個月後，4名1級患者進展至0級，其餘保持不變。 14
此研究更顯示ACL的癒合程度與患者其後的症狀有密切關係。受傷1年後，經過交叉固定法治療後達到韌帶1級癒合的患者比2-3級的患者有較少症狀和更好的膝關節功能14 15，膝部生活質素也相對良好14。與重建手術比較，此次研究發現1至2級癒合的患者生活質素往往比手術後的效果更好16。
另外，悉尼研究中有 92%的1級癒合患者能夠在接受交叉固定法治療的1年內恢復受傷前的運動水平，2-3級患者則為62% 14；反觀ACL重建手術後，非職業運動員返回受傷前的運動水平平均率只有55% 6。至於再次受傷的風險，10%的1級癒合患者中及22%的2級患者ACL再次斷裂，其中大多發生在初次受傷後的10個月14，而ACL重建手術後再次受傷的機率約20%，兩者比率相近17。
進行交叉固定法治療時需要注意的事項
交叉固定法治療期間，患者有機會因佩戴固定器而感到輕微不適，而這些症狀通常會在短時間自然消退。悉尼研究中，有14%患者出現5-15度膝部屈曲攣縮，但經過3週的物理治療康復後，所有患者都恢復正常。另外有6%患者側下肢過度勞傷14。悉尼研究的起初，團隊未有進行深靜脈血栓預防，後因2個確診深靜脈血栓的個案，新增超聲波篩查和預防措施，大大減低了深靜脈血栓的機會。
結論
相比ACL重建手術，不同研究都顯示交叉固定法治療對前十字韌帶斷裂患者的膝部症狀、功能、生活質素、返回受傷前的運動水平及再次受傷的機率，均有明顯的優勢，為前十字韌帶斷裂患者提供一個非手術的治療選擇。開始治療之前，建議與物理治療師或醫生商討，以制定最佳的治療方針。
參考：
1. Spindler KP, Warren TA, Callison JC, Jr., Secic M, Fleisch SB, Wright RW. Clinical outcome at a minimum of five years after reconstruction of the anterior cruciate ligament. J Bone Joint Surg Am. 2005;87(8):1673-1679.
2. Anterior Cruciate Ligament Tear. New England Journal of Medicine. 2009;360(14):1463-1463.
3. Lohmander LS, Englund PM, Dahl LL, Roos EM. The long-term consequence of anterior cruciate ligament and meniscus injuries: osteoarthritis. Am J Sports Med. 2007;35(10):1756-1769.
4. Thorstensson CA, Lohmander LS, Frobell RB, Roos EM, Gooberman-Hill R. Choosing surgery: patients' preferences within a trial of treatments for anterior cruciate ligament injury. A qualitative study. BMC Musculoskelet Disord. 2009;10:100.
5. Swirtun LR, Eriksson K, Renström P. Who chooses anterior cruciate ligament reconstruction and why? A 2-year prospective study. Scand J Med Sci Sports. 2006;16(6):441-446.
6. Ardern CL, Taylor NF, Feller JA, Webster KE. Fifty-five per cent return to competitive sport following anterior cruciate ligament reconstruction surgery: an updated systematic review and meta-analysis including aspects of physical functioning and contextual factors. Br J Sports Med. 2014;48(21):1543-1552.
7. Lie MM, Risberg MA, Storheim K, Engebretsen L, Øiestad BE. What's the rate of knee osteoarthritis 10 years after anterior cruciate ligament injury? An updated systematic review. Br J Sports Med. 2019;53(18):1162-1167.
8. Filbay SR, Ackerman IN, Russell TG, Macri EM, Crossley KM. Health-related quality of life after anterior cruciate ligament reconstruction: a systematic review. Am J Sports Med. 2014;42(5):1247-1255.
9. Dhillon MS, Bali K, Prabhakar S. Proprioception in anterior cruciate ligament deficient knees and its relevance in anterior cruciate ligament reconstruction. Indian J Orthop. 2011;45(4):294-300.
10. Zantop T, Herbort M, Raschke MJ, Fu FH, Petersen W. The role of the anteromedial and posterolateral bundles of the anterior cruciate ligament in anterior tibial translation and internal rotation. Am J Sports Med. 2007;35(2):223-227.
11. Filbay SR, Grindem H. Evidence-based recommendations for the management of anterior cruciate ligament (ACL) rupture. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2019;33(1):33-47.
12. Frobell RB, Roos EM, Roos HP, Ranstam J, Lohmander LS. A Randomized Trial of Treatment for Acute Anterior Cruciate Ligament Tears. New England Journal of Medicine. 2010;363(4):331-342.
13. Filbay SR, Roemer FW, Lohmander LS, et al. Evidence of ACL healing on MRI following ACL rupture treated with rehabilitation alone may be associated with better patient-reported outcomes: a secondary analysis from the KANON trial. Br J Sports Med. 2023;57(2):91-98.
14. Filbay SR, Dowsett M, Chaker Jomaa M, et al. Healing of acute anterior cruciate ligament rupture on MRI and outcomes following non-surgical management with the Cross Bracing Protocol. Br J Sports Med. 2023;57(23):1490-1497.
15. Carey JL, Dunn WR, Dahm DL, Zeger SL, Spindler KP. A systematic review of anterior cruciate ligament reconstruction with autograft compared with allograft. J Bone Joint Surg Am. 2009;91(9):2242-2250.
16. Filbay SR, Grevnerts HT, Sonesson S, Hedevik H, Kvist J. The Swedish version of the Anterior Cruciate Ligament Quality Of Life measure (ACL-QOL): translation and measurement properties. Qual Life Res. 2023;32(2):593-604.
17. Barber-Westin S, Noyes FR. One in 5 Athletes Sustain Reinjury Upon Return to High-Risk Sports After ACL Reconstruction: A Systematic Review in 1239 Athletes Younger Than 20 Years. Sports Health. 2020;12(6):587-597.
其他人也在看
兩屆視后胡定欣宣布離巢：自己去看看外面的世界
曾於TVB憑《鬼同你OT》及《城寨英雄》兩度奪得視后寶座的胡定欣，今日（4日）於社交平台發文透露離巢消息，於文中感謝「TVB及邵氏的經理人同事在工作上的支持和照顧」，亦希望可以有新嘗試及新挑戰，全文如下：
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！ 母女神基因驚豔粉絲
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
「開心舞」龍懷騫長大成才女 憑專業知識回饋社會
【on.cc東網專訊】提到經典廣告電視對白，相信唔少港人都會想起2003年沙士肆虐期間，在電視短片中以自身經歷並在文化中心外跳開心舞，鼓勵全港市民的視障人士龍懷騫，其經典對白：「我有一樣比人叻就係我唔怕黑，但我同其他人一樣我都係怕凍嘅。」更是瞬間掀回憶殺。而時隔
中六合彩頭獎唔好退休？日本過來人億元級智慧！
上期六合彩，二千三百多萬頭獎有兩注中。打工仔聽到都可能會發夢，如果幸運兒係自己，第一件事係返公司賠錢劈炮。不過日本有曾中過頭獎的幸運兒，就慶幸當年中獎後堅持返工，令他未至於一無所有。
中年好聲音4｜「白眉鷹王」獲5燈直接晉級 網民齊齊估呢位《愛·回家》演員係真身
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》日前播出第10集，70強選手競逐40強位置，而焦點就落喺兩位蒙面藝人選手「獅子王」與「白眉鷹王」身上，「白眉鷹王」演唱歌曲《假使有日能忘記》，憑出色表現，喺評審們手上獲得5燈直接晉級，實至名歸。唔少網民都化身偵探，齊齊估「白眉鷹王」真身。
美斯同意 由國際邁阿密回歸母會
球王美斯（Lionel Messi）效力國際邁阿密，盛傳同意了令人出人意表的回歸舊會的安排。
新地馮秀炎涉貪被停職 年薪2400萬「商場一姐」是怎樣煉成的？
新地執行董事馮秀炎據報涉內地商場營運貪腐遭停職，年薪 2,400 萬的「商場一姐」如何建立新地商場王國？
背包卡纜車吊半空心跳停！ 昆士蘭家屬奔日帶骨灰回家！
這起滑雪場悲劇震驚全球，一名來自澳洲昆士蘭陽光海岸的22歲女子Ella Day Brooke（布魯克·戴伊），在日本長野縣栂池高原滑雪場度假時，1月30日上午9:15左右搭乘Tsuga No. 2 Pair Lift纜車，背包腰帶扣環未扣牢，卡在吊椅機械上導致她無法下車，被拖行吊掛在半空約幾分鐘，巡邏員緊急停機救人時她已心臟驟停，送往醫院搶救無效，於2月1日宣告不治。
立春禁忌逐個數！5類人必須「躲春」避災 犯8大禁忌隨時衰足一年：剪髮／睇醫生／瞓懶覺
立春2026｜不少人以為農曆年初一才算新一年，但玄學上「立春」才是真正的生肖交接點！2026年的立春將於2月4日凌晨4時01分正式開始，意味著馬年正式來臨。 由於新舊磁場交替容易造成混亂，玄學家提醒有5類人士必須在這段時間「躲春」，同時全港市民亦要留意8大立春禁忌，一不小心犯禁隨時霉運纏身，衰足一整年！究竟立春有甚麼習俗與禁忌？即睇內文：
75歲李龍基被爆隱居「貨倉屋」 已搬離昔日與王青霞愛巢
被稱為TVB「御用皇帝」嘅75歲李龍基，與年齡相差36年嘅王青霞（Chris）展開「爺孫戀」，並已到訂婚階段，但王青霞被揭美國有未婚夫又曾欠債等，更因涉逾期居留、使用虛假文書等6項控罪被判入獄，不過當時李龍基仍心繫女友，仲話等佢出獄就即結婚。喺王青霞出獄後，李龍基多次被發現形單隻影，疑似被飛，之後更被爆出已婚及育有一名16歲嘅兒子，李龍基原來係「第三者」，最終分手收場。去到噚日（3日）有傳媒指李龍基已搬離昔日與王青霞嘅村屋愛巢，並已獨自遷入山旮旯隱居生活。
洪天明移居深圳一家適應良好 兩個仔讀國際學校 「本地學校入唔到」
唔少藝人將事業重心放喺內地之後，都會考慮全家遷居內地。早前洪天明同周家蔚就由原本居住嘅大埔比華利山別墅豪宅，搬到深圳定居。
熊黛林雙胞胎女兒長相大不同！一家四口遊新加坡 7歲姊妹一靜一動萌翻網友
熊黛林日前和丈夫郭可頌帶著7歲雙胞胎女兒到新加坡旅遊，一家四口的旅行照曝光後引起網友討論，焦點集中在雙胞胎姐妹明顯不同的外型與性格，也讓不少人感嘆基因真的很奇妙。
阿Sa蔡卓妍示範Quarter-zip貴氣穿搭，這幾款百搭Ralph Lauren單品可閉眼衝
想打造慵懶又顯貴的日常造型？最近的「Quarter-zip」拉鏈領穿搭正流行！這種穿法將拉鏈微微拉下，形成隨性的V領效果，休閒中帶著不刻意的精緻感，是營造「老錢風」氛圍的關鍵單品。阿Sa蔡卓妍剛好也有在穿Ralph Lauren的Quarter-zip，想要穿出貴氣來就來參考她的同款穿搭吧！
【Aeon】周三新鮮日（只限04/02）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有中國香印提子 $25、卡樂B北海道薯條三兄弟 $75！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！
中國主婦的淘金夢碎：48小時從獲利60%迅速慘賠84%
黃金與白銀市場上周以來，經歷數十年來最迅速的逆轉，據《彭博》報導，這場由熱衷槓桿的中國交易員推動的紀錄性漲勢，如今已讓從避險基金到家庭主婦在內的投資者損失慘重。
早餐吃對真的會瘦！醫師公開「減脂早餐公式」，網友吃3個月狂減12kg！
不少人在減重期間，會抱持「少吃一餐就少一點熱量」的想法，尤其為了避免晚上太餓，乾脆選擇不吃早餐。然而，醫師提醒，早餐其實就像身體燃脂代謝的開機按鈕，吃對早餐反而能幫助一整天的能量運作更順暢。 近期網
「立春」2月4日踏入馬年，是招財好日子！把握「這吉時」儲錢開運，讓錢流動招財一整年
2026 年的「立春」落在 2 月 4 日（農曆十二月十七日），這天不僅是二十四節氣之首，更象徵正式告別舊歲、踏入丙午馬年的開端。在玄學與民俗中，立春是一年氣場交替、生氣最旺的節點。若能在這天透過「錢財流動」來啟動能量，據說能為一整年的財運奠定穩固基礎。
吳尊慶祝「戀愛30週年」！曝光夫妻青澀約會照 浪漫愛情長跑如真實偶像劇
2月1日，吳尊在社群平台發文，紀念與妻子林麗吟相識30週年，分享兩人從學生時代一路走到成家、生兒育女的點滴，也曝光多張橫跨多年的合照，令網友感慨「簡直是真實偶像劇」。
彭羚57歲生日上載運動短片 圈中好友齊送祝福
90年代樂壇天后彭羚（Cass），1998年與林海峰結婚，婚後誕下囡囡林泳及林清，淡出樂壇專心相夫教女，生活非常低調。考獲禪柔運動導師牌嘅彭羚，不時喺社交網站上載運動短片，噚日（2日）係佢57歲生日，並喺IG上載做運動嘅短片，記錄過去做運動鍛鍊身體嘅日子。
Starbucks買一送一｜全線分店適用！抹茶控最愛鮮奶抹茶都有 呢個時段去飲最抵
迎接2026情人節，Starbucks星巴克驚喜推出窩心分享優惠，由即日起至2月14日推出買一送一！今次優惠不止有咖啡控最愛、口感細膩的「維也納醇滑鮮奶咖啡」，連平時極少做優惠的「醇滑鮮奶抹茶」都開放優惠。無論係想同另一半放閃，定係同同事「開心Share」都得，即看內文優惠時間詳情！