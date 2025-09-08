交友App約會騙案熱話延伸問題：來到2025年了，「請客」VS「AA制」誰該為約會埋單？｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

最近香港熱話新聞：一名23歲男子冒充律師，與一名31歲女性於文華東方酒店用餐，點選價值逾八萬港元的香檳與菜餚後藉故逃單，留下女方獨自面對巨額賬單。這起事件不僅涉及詐騙行為，更掀起了大眾對約會文化中經濟分擔與性別角色的反思——在當代社會中，我們該如何理解約會中的「請客」與「AA制」？女性又該如何在經濟獨立與情感表達之間取得平衡？

傳統觀念與現實矛盾的拉鋸

傳統觀念中，男性在約會中承擔費用常被視為「紳士表現」，尤其在初次約會或高檔場合。據Pew Research Center 2024年一項調查，儘管超過70%的香港受訪者認同第一次約會應AA制，現實中男性支付費用的期待仍相當普遍。2021年一項全球研究更指出，近四成女性希望男性拒絕她們主動支付的提議，卻也有44%的女性因被要求分攤費用而感到不快。這種矛盾凸顯了社會文化對女性造成的雙重壓力：接受請客可能被貼上「拜金」標籤，堅持AA制卻又可能被批評「太過強勢」。

網民熱烈討論AA制: 有些人會認為太過計較，有些人卻認為比較公平。

AA制不是單選題，而是自由題

事實上，AA制不應是唯一答案，女性也無需在「被請客」與「獨立自強」之間二選一。真正的獨立，是擁有選擇的權利與表達的自信。我對於第一次約會的策略會是: 若我對約會對象有好感，我會大方接受對方請客，並主動提出下次回請，例如說：「謝謝今晚的晚餐，下次換我帶你去一家我很喜歡的咖啡廳！」這不僅展現互惠心意，也為見面創造多一次機會。相反，若我與對象並沒有進一步發展意願，我就一定會堅持AA制，溫和而明確地堅持分攤費用，希望下次不要再見就好(笑)。

而且開放溝通同樣重要。在點餐前輕鬆提出：「我們等一下AA好不好？」能有效避免誤會，也測試對方是否尊重你的意願。此外，選擇消費水平合理的餐廳（如香港人均200-500港元的場所），也能降低約會中的財務壓力與潛在風險。

極端行為背後的深層心理

值得注意的是，我留意到在各大平台AA制與請客的激烈討論中，某些極端立場可能反映了更深層的心理狀態。例如，堅決拒絕任何形式的請客，甚至將金錢問題徹底對立化，有時可能源於過度防衛、對自身價值的不安全感，或是過往經歷造成的信任障礙。這不是說AA制本身有問題，而是指出：當我們將約會中的金錢議題變成非黑即白的原則問題時，反而可能忽略了關係中本應有的彈性與真誠交流。健康的經濟獨立，應當是從容而有自信的，既能坦然接受善意，也能自在表達意願。我們也需要重新思考「請客」的意義：它不應是權力地位的展示，而可以是純粹的心意表達；接受請客不代表軟弱，分攤費用也不等於疏離。女性的獨立自主，應體現在有能力選擇自己舒適的方式，為自己的選擇感到自信的同時，亦能讓兩性都在更自由的氛圍中建立關係。

妳的選擇，就是最好的選擇

無論選擇接受請客還是堅持分攤，最重要的是：這是由妳主動作出的決定。真正的獨立，是擁有為自己選擇的勇氣，與坦然面對結果的自信。

