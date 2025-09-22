交往謝欣穎4年分手 王柏傑好友勸他快放下

▲王柏傑和謝欣穎交往4年分手，昨日他跟好友一起慶生時，楊銘威特別送上「學會放下」蛋糕，同時還搭配〈大悲咒〉音樂，笑瘋許多網友。（圖／王柏傑IG@pochiehwang）

[NOWnews今日新聞] 男星王柏傑最近和交往4年的前女友謝欣穎分手，即將在本月25日度過36歲生日的他，昨（21）日跟一群好友一起慶生，其中楊銘威為他送上一顆特製蛋糕，上面寫著「學會放下」，並且搭配〈大悲咒〉音樂，笑瘋許多網友。

王柏傑分手後走不出 好友送生日蛋糕：學會放下

聚會結束後，王柏傑在IG轉發楊銘威的限時動態照片，可以看見好友們為了王柏傑準備了一顆蛋糕，沒想到上面卻寫著：「人最好的解脫，就是要學會放下，生日快樂」，同時搭配長輩圖專用蓮花，看起來是在勸王柏傑趕快從上一段感情走出來，才能夠讓自己變得更好。

更搞笑的是，楊銘威還為這顆蛋糕附上了〈大悲咒〉音樂，希望能為好兄弟王柏傑帶來心理的平靜，而王柏傑看到蛋糕也寫上，「真的被你們笑死」，看起來有順利讓分手後尚未走出來的王柏傑帶來一些歡樂。

▲王柏傑生日收到「學會放下蛋糕」。（圖／@pochiehwang IG）

謝欣穎、王柏傑交往4年 她出席活動自爆：已經分手

謝欣穎、王柏傑合作《華燈初上》結緣，兩人在2021年曝光戀情，交往4年後，謝欣穎本月10日出席活動時，承認兩人已經分手1、2個月，並且已經好一陣子沒有聯絡，消息傳出後震驚許多粉絲。

