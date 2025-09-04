交規管網約車草案 車齡增至12年 網約車許可證僅限車主申請及駕駛

政府向立法會提交網約車規管主體法案，並於今刊登《2025年道路交通(修訂)(網約車服務)條例草案》，要求網約車服務平台、車輛及司機，必須領取牌照或許可證。草案下周三在立法會首讀及二讀，目標首批持牌平台明年第四季起營運。

草案建議，提供網約車服務的平台均須領「網約車服務牌照」，違者最高罰款100萬元及監禁一年。網約車須領有「車輛許可證」，司機亦須持「駕駛許可證」。為防止炒賣，車輛許可證只限登記車主申請及駕駛，車輛車齡須低於12年，許可證有效期為一年，可續期最多5年，載客服務期間須貼上指定標識。網約車牌照數量，政府計劃於明年上半年時才決定。

申請駕駛許可證的司機須年滿21歲，為香港永久居民，持駕駛執照至少1年，5年內無嚴重交通定罪，並須通過測驗及完成職前課程。已持有的士駕駛執照者可豁免測驗。駕駛許可證有效期5年，表現良好可無限次續期。

若平台容許無證車輛或司機接客，首次定罪可判監6個月及罰款1萬元，重犯則可判監12個月及罰款2.5萬元。平台亦須確保司機為其所駕車輛的登記車主，違者可被罰款1萬元。

就非法取酬載客司機，政府建議加強刑罰，一經定罪，會被吊銷駕駛資格最少1年至不多於3年。駕駛他人登記的私家車提供網約車服務，最高罰款1萬元。

