交通優惠2025｜美國運通卡搭天星小輪每程低至$1！即睇最新車費優惠懶人包 港鐵/九巴/電車月票慳幾多？
Yahoo著數專員整合最新港鐵/九巴/電車/天星小輪交通優惠，即睇如何慳交通費：
交通費對本港市民來說可說是一大負擔，特別是跨區工作人士，新界居民過海返工每日來回車費隨時$50以上，善用各種車價優惠才能慳到錢。最基本的有港鐵、九巴及電車公司推出的月票，還有其他信用卡交通優惠，可以$1搭天星小輪、指定信用卡亦有15%車費回贈，即睇內文認識更多。
電車優惠：月票$260 每月指定日期、地點發售
在港島生活及工作而經常要搭電車的話，買月票就搭得更抵，每月$260，以30日計算，即每日$8.7，日搭多於2程就回本，每月月尾及月頭指定日子於北角電車總站、銅鑼灣電車總站及石塘咀電車總站有售，購買月票時須帶同一張月票持有人的「一吋乘一吋半大小」的近照以便將之附加在月票上。
天星小輪優惠：美國運通卡每程低至$1
美國運通與天星小輪合作推出獨家優惠，由即日起至12月31日，美國運通卡會員可透過合資格美國運通卡，透過拍卡或電子支付方式，在閘機上按「Amex $1」鍵後，在讀卡機上拍合資格的美國運通卡，即可享用每程$1乘船優惠，服務範圍包括中環 / 尖沙咀渡輪服務、灣仔 / 尖沙咀渡輪服務（上層或下層）。
九巴優惠
九巴優惠1：九巴優惠站 日搭兩程最多慳$4
九巴優惠站設於大專院校及商場，分別為「大專優惠站」及「九巴優惠站」，其中大專優惠站可享$4車費優惠：使用成人或學生八達通乘搭第一程九巴後，到「大專優惠站」拍卡，再以同一張卡乘搭第二程九巴，即可獲得$4車費扣減；於其他「九巴優惠站」拍卡，再以該卡乘搭九巴，便可獲最多$2車費優惠。有關優惠適用於全港逾400條路線，包括常規路線、馬場專線、通宵線、由九巴營運的過海線、口岸線以及假日特別線。（路線K12、K14、K17、K18除外）
九巴優惠站位置：
九巴優惠2：九巴月票 每日可搭10+2程
「九巴月票」適用於全港逾450條九巴及龍運路線，售價$834，30日有效期內每日任搭10程九巴龍運及2程路線B1往返落馬洲支線管制站 （路線K12、K14、K17、K18、九巴路線「遊‧九龍」HK1、P960及P968線、龍運「A」及「NA」線除外），以及享有27折優惠乘搭九巴路線「遊‧九龍」HK1、P960及P968線、龍運機場A線及NA線，連往返機場及港珠澳口岸都可以慳到不少。對於日常打工仔來說，以乘坐來往粉嶺（華明）及會展站的978號巴士為例，單程車費$27.9，當每月搭20日來回總車費$1,116，至少已慳了$282，還未計算假日乘搭九巴外出的車費。
九巴優惠3：轉乘優惠
九巴及龍運推出多項票價優惠計劃，包括多個轉乘與回程折扣優惠，其中最普遍的八達通及電子支付巴士轉乘計劃，於指定巴士站或轉車站轉乘第二程巴士可享折扣；或乘指定九巴路線轉乘專線小巴、地鐵、電車及專營巴士等都有優惠，詳情可參閱九巴網站。
九巴優惠4：Citi八達通信用卡 享15%車費回贈
Citi八達通信用卡是全港首張由銀行發行內置八達通功能的信用卡，只要每月簽賬滿$4,000，搭港鐵、巴士、綠色專線小巴、渡輪及電車的車費，可獲15%車費回贈，最多回贈$300。用法與一般八達通無異，亦可以申領政府交通津貼，同一筆交通費享受到雙重回贈。
港鐵優惠
港鐵優惠1：早晨折扣優惠 享車費75折
早返工的人只要於指定時間內出閘就輕鬆享受65折車費。逢星期一至五（公眾假期除外）早上7時15分至8時15分，使用成人八達通於任何指定「核心市區車站」出閘，即可享車費75折優惠。早晨折扣優惠可與轉乘優惠、特惠站優惠及全月通連接車程75折優惠同時使用。
港鐵優惠2：港鐵特惠站 可減$2車費
用成人八達通在「港鐵特惠站」拍卡，同日於指定港鐵站出發即可減$2車費，目前全港共有41個港鐵特惠站。
▶︎▶︎▶︎全港41個港鐵特惠站一覽
港鐵優惠3：綠色專線小巴轉乘優惠 八達通付款每程減$0.3
用八達通搭港鐵後，在1.5小時內轉乘全港超過500條綠色專線小巴，即享$0.3轉乘優惠，指定路線更可高達$3。這個轉乘優惠更可與早晨折扣優惠及全月通連接車程75折優惠同時使用，若港鐵特惠站及轉乘優惠同時適用，乘客只可享有較高優惠的其中一項。
▶︎▶︎▶︎轉乘優惠指定綠色專線小巴
港鐵優惠4：全月通加強版 新界往返市區必備
現時港鐵提供5款「全月通」，主要覆蓋屯馬綫、東鐵綫（普通等）及東涌綫，售價由$430至$675，乘客可於有效月份內無限次往來「指定車站」，而且連接非指定車站的車程更可享正價車費75折優惠，屯馬綫及東鐵綫路段的全月通更可免費乘搭港鐵接駁巴士，折扣不適用於東鐵綫頭等額外費、機場快綫及往來羅湖及落馬洲站的車程。各款全月通的指定車站：
港鐵優惠5：港鐵都會票40日有效、平均每程$11.5
過海返工的全職人士適用，都會票於67個指定市區車站適用，可搭40程，有效期40日，售價為$460，平均每程$11.5，要過海返工的打工仔最適合購買。以青衣來回銅鑼灣為例，使用八達通的單程車費為$15.8，來回已慳到超過$8.6。不過，都會票是實體票，需要「拍票入閘，插票出閘」，即是要多帶一張車票，而且要避免把都會票與八達通或其他車票放在一起，以免意外拍錯卡。
港鐵優惠6：Citi八達通信用卡 享15%車費回贈
Citi八達通信用卡是全港首張由銀行發行內置八達通功能的信用卡，只要每月簽賬滿$4,000，搭港鐵、巴士、綠色專線小巴、渡輪及電車的車費，可獲15%車費回贈，最多回贈$300。用法與一般八達通無異，亦可以申領政府交通津貼，同一筆交通費享受到雙重回贈。
