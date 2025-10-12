機場巴士路線意外率今年上半年比去年同期增加。(資料圖片／林俊源攝)

本港今年首兩季共發生7,879宗交通意外，涉及傷亡人數9,512人，當中大部分為輕傷，亦有214人重傷、43人死亡。道路安全議會道路安全宣傳運動委員會成員顏汶羽指，今年上半年整體交通意外率比去年同期減少14%，傷亡率則下跌19%，但單車意外增加5%，認為單車意外頻生值得社會關注，又指機場巴士路線意外率同樣增加，期望政府分析意外成因。

道路安全議會道路安全宣傳運動委員會日前召開會議，檢視今年首兩季交通意外數字。顏汶羽在社交平台表示，除單車意外增加52宗，即約5%至1,089宗外，其他車種的意外數字均有下降，以輕型貨車的23%跌幅最大，其次是的士和公共巴士。針對單車意外，他指單車體積小、對騎手保護不多，很多人不戴頭盔等保護裝備便在路上左穿右插，一旦發生意外很容易嚴重受傷甚至致死亡，提醒騎單車者需遵守《道路使用者守則》，並呼籲最好佩戴頭盔、穿上反光衣。

廣告 廣告

最新數字亦顯示，兩間主要專營巴士公司今年首兩季的每百萬公里意外率，都比去年同期下降，其中九巴首兩季意外數字分別是3.05和2.41，比去年同期跌15%，城巴首兩季意外數字分別是5.63和3.85，比去年同期跌22%。不過，顏汶羽稱機場巴士路線意外率有增加，龍運巴士今年首兩季的每百萬公里意外率分別是0.96及1.04，較去年同期升16%；城巴機場快線首兩季意外率則為2.53及2.48，較去年同期升26%。他期望政府統計和分析引致有關意外成因，包括是否涉及司機情況或其他車輛、路面狀況等外界因素，然後與巴士公司推出改善及監管措施。

▼遵守《過馬路守則》應注意事項▼

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/交通意外上半年數字按年減一成四-機場巴士及單車意外率增/607739?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral