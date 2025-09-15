交通意外｜觀塘繞道私家車相撞 七旬的士司機疑收掣不及撞尾送院亡｜Yahoo

圖：車cam L（香港群組）

【Yahoo 新聞報道】觀塘昨晚（14 日）發生致命交通意外，一名的士司機死亡。

事發在昨晚 11 時 05 分，一名 41 歲男子駕駛一輛私家車沿觀塘繞道往油塘方向行駛，據報與另一輛由一名 43 歲男子駕駛的私家車相撞。兩名司機下車查看時，一名正駕駛的士的 72 歲司機懷疑收掣不及，撞向兩輛私家車。

的士司機全身多處嚴重受傷，昏迷被送往聯合醫院治理，延至今日（15 日）0 時 14 分傷重不治。43 歲的士男乘客，兩輛私家車的男司機，以及兩輛私家車上的 2 名女乘客及 1 名男乘客，年齡介乎 4 至 45 歲，分別面、肩、手及腿部受傷，清醒被送往聯合醫院治理。另外有一名 3 歲私家車女乘客沒有受傷，毋須送院，事件交東九龍總區交通部特別調查隊跟進。