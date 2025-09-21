政府建議調整4項與交通相關的費用，包括隧道、咪錶以及交通違例事項定額罰款。(資料圖片)

政府9月9日宣布，建議調整4項與交通相關的費用，包括隧道收費、電動私家車牌照費、停車收費錶最高收費，以及交通違例事項定額罰款。其中咪錶收費由15分鐘2元加至4元，漲幅達100%，違例泊車的定額罰款額亦由320元調高至400元，以及城門隧道等將實施劃一收費8元的新標準。以下是《am730》特此整合各項收費的調整內容及生效日期，供讀者參考。

交通收費懶人包｜ 城隧等劃一收費8元

政府表示，以4大原則按優次檢視了政府隧道和主幹道的收費，其中城隧、香港仔隧道由5元加至8元，增幅60%，9月21日生效；中九龍繞道將於2026年全線通車時開始實施收費，所有車輛全日劃一8元。

廣告 廣告

隧道 舊收費 新收費 生效日期 香港仔隧道 5元 8元(增幅60%) 2025年9月21日生效 城門隧道 5元 8元(增幅60%) 2025年9月21日生效 中九龍繞道

(油麻地段隧道) / 8元 2026年全線通車起

交通收費懶人包｜電動私家車牌費改為5級制

政府建議調整電動私家車每年牌照費的收費架構，改以電動私家車的額定功率收取牌照費，把電動私家車的牌照費結構按額定功率分為5個層級，調整進程會分5階段在6年間進行。

新牌照費架構將於今年11月1日起實施，適用於新登記的電動私家車，而現有電動私家車可獲4個月寬限期，詳情撮述如下：

政府調整電動私家車牌照費架構和水平。(政府文件截圖)

交通收費懶人包｜咪錶收費增倍至4元

政府建議調整俗稱「咪錶」的停車收費錶泊車位最高收費，由每15分鐘2元調整至每15分鐘4元，增幅100%，經調整後，每小時最高收費為16元。新收費將於2025年9月28日起實施。至於貨車、巴士及旅遊巴士泊車位的現有收費錶收費水平，一律維持不變。

調整停車收費錶收費 泊車時間 舊收費 新收費 生效日期 每15分鐘 2元 4元(增幅100%) 2025年9月28日

交通收費懶人包｜違泊「牛肉乾」增至400元

違例泊車的定額罰款額由320元調高至400元，調整幅度為25%。至於其他與道路安全和交通擠塞相關的19項違例事項的定額罰款額，由320元至1,000元不等，調高至480元至1,500元不等，調整幅度為50%，詳情撮述如下：

調整交通違例事項定額罰款。(政府文件截圖)

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/交通收費懶人包-咪錶4元-城隧等8元-電動車牌費5級制-違泊400元-生效日期一文睇清/577770?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral