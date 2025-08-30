亦園路命案 再多一名29歲地盤男工被控謀殺 還押至11.24再訊

【on.cc東網專訊】屯門亦園路本月發生懷疑謀殺案，事後共有15人被捕。其中3名男子被落案起訴串謀謀殺罪，另有兩男一女被控協助罪犯。6人日前被已帶到法庭應訊。餘下被捕人士中，再多一名29歲男子遭起訴。他被控一項謀殺罪，案件今日（30日）在粉嶺裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至11月24日再訊，以便執法部門進一步調查，被告須還押。

29歲被告葉俊霆，報稱任職地盤工，居於屯門。他被控於2025年8月25日，在天水圍田廈路新生村近燈柱編號BD3266，與其他不知名人士，謀殺男子曾彭山。控方申請押後案件，以便進一步調查。辯方沒有保釋申請，候訊期間被告須還押。

日前被帶上法庭的涉案6名被告，分別是楊友填（48歲，商人）、黃志賢（35歲，無業）、張傳威（33歲，無業）、吳偉鵬（65歲，無業）、黎曉琳（女，25歲，保險從業員）及李林（27歲，商人）。首3名被告被控一項串謀謀殺罪，其餘3人則各被控一項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪。控協助罪犯的3人獲准以1,000港元至一萬元保釋，其餘3人則需還押。

案件編號：FLCC1870/2025

