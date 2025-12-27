亦園路謀殺案｜多兩人落網 警帶疑犯到場重組案情

【Now新聞台】今年8月洪水橋亦園路謀殺案先後有逾20人被捕，周五再有兩名29及32歲男子在深圳灣口岸落網，警方帶疑犯到現場重組案情。

日前在深圳灣口岸落網、涉嫌謀殺被捕的疑犯，黑布蒙頭鎖上手扣，由警員帶到亦園路港深西部公路橋底重組案情。

他在打開車門的七人車旁講述犯案經過，警方按照疑犯口供，將模擬死者的假人搬上前座司機位，疑犯重演當日情況將假人拉下車，又用腳踢假人等，期間又走到不同位置，回答警員提問，過程歷時約40分鐘。

案發在今年8月25日，一名51歲男子倒臥亦園路港深西部公路橋底七人車旁，他頭部受創，近耳後的腦部位置有刀傷，懷疑曾被人用刀襲擊，當場證實死亡，車內布滿血漬。

警方相信案件涉及非法活動金錢糾紛，由8月至今拘捕23男4女，年齡介乎25至67歲。

案中11人早前已分別被暫控謀殺、串謀謀殺、協助罪犯及妨礙司法公正並已提堂，其餘14人則獲准保釋候查。

#要聞