19歲女子被指煽惑鼓勵投票以成立「香港議會」
亦園路謀殺案｜消息指警拘8人 疑涉私煙利益糾紛
屯門亦園路謀殺案，一名51歲本地男子昨日（25日）被發現倒斃橋底，後腦有刀傷，消息指警方已拘捕8人，懷疑與案件有關。他們涉嫌「謀殺」、「非法禁錮」及「協助罪犯」罪名，警方懷疑案件涉及私煙利益糾紛，不排除會有更多人被捕。
警方昨早6時許接獲報案，指發現一名男子受傷並倒臥在屯門亦園路一個露天貨倉對開港深西部公路的橋底，身上染血，附近停泊的一輛七人車亦沾有血迹，男子現場被證實死亡，警方懷疑他曾被人用刀襲擊，認為事件有可疑，將案件列作「謀殺」跟進，交由新界北總區重案組第二隊跟進，據悉其後腦有一處傷痕，不排除是致命傷。
警員事後在七人車上蒐證，並通知車主到場協助調查。警方鑑證科「罪案現場勘查（CSI）流動實驗室 」車輛、機動部隊及政府化驗師亦到場搜證。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/亦園路謀殺案-消息指警拘8人-疑涉私煙利益糾紛/592911?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
屯門亦園路謀殺案13人落網 涉非法活動金錢糾紛
【Now新聞台】屯門亦園路謀殺案，51歲男子死亡，10男3女落網，警方相信犯案動機涉非法活動金錢糾紛。 警方指，周一早上六時接獲市民報案，稱在亦園路橋底發現一名男子倒臥七人車旁邊，經化驗及解剖後，證實頭部近右耳後有刀傷，死因有機會是被斬傷失血過多；調查後發現，死者凌晨約一時乘坐七人車離開屯門新生村，其後被兩架私家車前後攔截，死者落車逃跑，被十名男子截停，其中兩人用刀指嚇他，一人向死者頭部右邊施襲，死者頭破血流被押上車帶走。警方相信事件涉及非法活動金錢糾紛，私煙是其中一個調查方向，又指部分人有三合會背景。新界北總區刑事總部署理高級警司鄧翊几：「警方初步調查相信，動機涉及非法活動金錢糾紛，當中有人安排兇徒在上述時間向死者追討，期間有人用刀襲擊死者，令他失血過多死亡，繼而被棄屍在亦園路。」#要聞now.com 新聞 ・ 8 小時前
亦園路謀殺案｜屯門男子頭有刀傷伏屍橋底 警列謀殺 死者疑曾被追斬(更新)
屯門發生謀殺案，一名年約50歲男子死亡。清晨6時許，警方接報，指一名男子倒臥在亦園路對開港深西部公路的橋底，身上染滿鮮血。救援人員到場，發現傷者頭部有刀傷，證實男子當場死亡。警方正調查死者身份，案件交由新界北總區重案組接手，及後把案件改列謀殺。 後腦有傷痕相信為致命傷 警方初步相信，死者曾被人用刀襲擊，正追am730 ・ 1 天前
印尼雅加達爆千人示威 不滿議員增房津夠租豪宅 圖闖國會大廈 警出動水炮催淚彈｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】印尼首都雅加達周一（25日）爆發大型示威，民眾不滿國會議員薪津太高，並新增每月5千萬印尼盾（約 2.4 萬港元）的住屋津貼，與政府日前承諾的緊縮開支政策背道而馳。數千名示威者聚集在雅加達，試圖衝擊國會大樓，防暴警放催淚彈及射水炮驅散人群，當地部分道路及公共交通服務癱瘓。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
香港Cafe｜香港10大高質咖啡店推介 資深咖啡比賽評審主理/本地自家烘焙/精品朱古力
香港除了Cafe多，Cafe更是非常高質！而且間Cafe賣點都有所不同，好像有些有資深咖啡師坐陣、有些甜點出色、有些則引入香港少見的豆子等等，要數香港cafe實在多如繁星，今次先推介10間，想知還有哪些Cafe出色，記得不要錯過Yahoo Food的報導！Yahoo Food ・ 22 小時前
黃百鳴否認內幕交易 案件押後至11.20開審
曾製作《開心鬼》系列電影的資深電影人黃栢鳴(藝名黃百鳴)，涉嫌於2017年慫恿他人就天馬影視股份進行內幕交易，因而被控一項內幕交易罪。案件昨日在東區裁判法院再度提訊，黃栢鳴否認控罪。裁判官暫定案件於本年11月20日正式開審，初步預計審訊至12月12日，為期共17日，並將率先於10月24日進行審前覆核。am730 ・ 19 小時前
日本冤案商人生前未能昭雪 警方控方赴墓園鞠躬道歉 家屬：永遠不會原諒︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本警方及控方高層昨日（ 25 日）在橫濱前往一名已故商人的墓前鞠躬及獻花，為過去的錯誤拘捕和起訴致歉。商人相嶋静夫（Shizuo Aishima）於 2020 年與其他高層因涉嫌非法出口可軍事用途的工業設備而被捕，最終卻被證明指控並無依據。相嶋在還押期間確診胃癌，最終於 2021 年 2 月病逝，未能親身洗脫冤屈。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
懲教人員壁屋監獄外遇襲案 一男子潛逃10個月後落網
【Now新聞台】一名懲教人員去年遭人用硬物襲擊，警方在內地公安協助下拘捕一名潛逃10個月的本地男子，本案累計14人被捕。該名25歲本地男子被帶到壁屋監獄外候車處重組案情，警方以人偶假扮當天受襲的懲教人員，相信疑犯有份施襲。案發去年11月1日，一名休班懲教人員在壁屋監獄外被人用硬物襲擊，身體多處受傷，手腕骨折，13人去年先後被捕，其中8人已被落案起訴，警方相信仍有兩人在逃。 #要聞now.com 新聞 ・ 10 小時前
胡‧說樓市｜ 救市絕招？業界倡600萬元印花稅減至$100，政府會接納嗎？
今年《施政報告》發表在即，面對本地龐大的潛在供應，發展商取態審慎，以「以量取價」策略去庫存，而激活市場購買力成為關鍵 。為此，地產建設商會向政府提出一項重要建議：將目前適用於400萬元以下物業的100元定額厘印費，擴大至600萬元以下的住宅物業 。Yahoo 地產 ・ 19 小時前
墮樓意外｜22歲自閉男忘帶疑八達通、鎖匙，疑心急爬回家失足墮斃。父心痛道：我摸摸佢個鼻都仲有溫度
墮樓意外｜旺角上周三（20日）發生意外墮斃悲劇。一名患自閉症的22歲楊姓青年，疑因爬回家時失足墮下，經搶救後不治。 編輯：YK@Medical Inspire │ 圖片來源：Google Maps、shutterstockMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣
UNIQLO 邀來 Clare Waight Keller 擔任全球創意總監後，近日宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett 擔任 UNIQLO 的品牌大使，同日發佈了首張形象照。網友直指「將 UNIQLO 穿成了高訂的模樣」，讓大家驚喜萬分！Yahoo Style HK ・ 1 天前
兩拳手月初死亡 日本拳壇隨時解體
【Now Sports】日本拳擊委員會秘書長安河內剛周二告訴法新社，在兩名拳手最近死亡後，如果沒有採取相應措施改善安全狀況，這項運動在該國的未來岌岌可危。前輕量級拳王浦川大將和羽量級拳手神足茂利，月初在同一場地舉行的拳賽中腦部受創，先後離世，除了正在調查事故原因，也喚起了大眾對日本拳擊界安全守規的關注，以防止悲劇再次發生。安河內剛承認：「如果我們不改進，這項運動將無法繼續下去。如果參與這項運動的人不能改進，我們將不得不解散。我明白，我們正處於一個關鍵時刻，一項傳承百年的運動可能會消失，這裡每個人每天都帶著這種心態工作。」日本拳擊當局正考慮引入一系列新措施，包括尿液檢查測試拳手的脫水程度，以及對拳手減重進行更嚴格規定，以確保這項運動更加安全。安河內剛表示，當局希望在9月宣佈具體計劃，並承認委員會內每個人都感到強烈的緊迫感：「一個人的死亡會帶來巨大的影響，如果你沒有這種感覺，那麼你就沒有資格參與拳擊。」now.com 體育 ・ 17 小時前
全球首次發現 橙色護士鯊驚現加勒比海
遠看像條錦鯉，近看才發現是條鯊魚。哥斯達黎加 Tortuguero 國家公園附近的加勒比海，一位釣魚友去年釣獲一條橙色的護士鯊，大感驚奇。這種顏色的鯊魚至今就只有這一條，過往從沒記錄過。科學家相信，奇特的橙色是源於一種名為黃變症（xanthism）的罕見皮膚變異；當深色素缺失，黃色或橙色就會突出。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
懶理魏如萱奪愛風波 「正宮」比堅尼晒青春肉體
【on.cc東網專訊】金曲歌后魏如萱上月尾認愛小21歲的網紅男友Ian，卻被爆出疑插足網紅若盈戀情，掀起全網熱議。雖然事件持續發酵，但主角之一的若盈心情似乎未受影響，不時透過社交網分享生活點滴的她，日前更晒出身穿比堅尼，在海邊戲水的性感美照外，其中漂浮在海中央露東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
郭富城險遭粉絲插眼 罕有訓話：太過激我會驚！
天王郭富城早前出席活動，被粉絲埋身包圍要求簽名，卻因太靠近而險遭插眼，近日他再現身新片宣傳，亦忍不住開腔訓話，希望粉絲能保持距離，切勿表現過激：「有啲Fans佢哋成日跟住我，話『阿王呀！我好細個就同你影相……』唔係咁就代表你哋鍾意我，我知你係鐵粉，唔使㗎，我知道㗎，真係，我知道嘅，有時你做得太過過激嘅時候我會仲驚，啱唔啱呀？我覺得大家會尊重大家，我知道你遠遠（講）『Aaron，加油！』夠㗎喇，唔係嗰啲『Aaron，跟咗你好耐呀，你幫我簽個名吖！』唔使嘅，我覺得我啲fans，大家要慢慢開始成熟。」續指想見到歌迷一路成長，彼此能保持友好關係。東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
諸葛紫岐嫁入豪門享受闊太生活 獲名牌店內奢華慶生盡顯地位
曾自稱是諸葛亮第63代後人的諸葛紫岐（Marie）自從於2012年嫁給Neway二少爺薛嘉麟後，便淡岀幕前專心一致做豪少奶奶。最近她獲奢侈品牌Louis Vuitton（LV）為其慶生，並跟大家分享慶生過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
中年好聲音4｜參賽者搭警車到電視城參加海選 被質疑真偽點知真有其事
TVB歌唱真人騷《中年好聲音》系列，吸引一班唱功一流嘅隱世中年參賽者參加，節目播出後好評如潮，近日《中年好聲音4》海選如火如荼進行中，吸引來自不同階層及海外人士參加。喺前日（24日），有位來自台灣嘅參賽者，因迷路嘅關係，竟然坐警車前往將軍澳電視城。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
放租擔心遇上「殺豬盤」？28Hse防騙錦囊！有呢啲對話要小心！
警方近期公布，本港今年首半年錄得逾2,200宗網上投資騙案，比去年同期增加近兩成半，涉及損失約14.8億元，按年升近4成。警方提醒，騙徒的詐騙手法不斷更新，最近有騙徒到網上地產平台尋找「獵物」，偽裝成租客與業主建立戀人關係，之後誘騙投資，俗稱「殺豬盤」，其中損失最大的案件涉款約3,100萬元。據悉，今年涉款最多的「殺豬盤」案件，受害人為52歲女保險從業員，騙徒偽裝成高端租客與受害人聯絡，從對話中營造高收入人士的形象，並博取信任，其後雙方透過短訊傳情，建立網戀關係，受害人及後被指示在虛假網站投資，分別將2,000萬元款項及價值1,100萬元的虛擬貨幣存入指定戶口，最終資金無法追回，損失共3,100萬元。網上搵樓平台28Hse表示，騙案屬全港性問題，並非僅影響租樓平台，但對整體行業聲譽有影響，期望政府及監管機構從源頭加強規管，為業界提供安全的營商環境。28Hse亦留意到部分業主在登盤後可能收到可疑查詢，一經發現相關情況，已即時介入處理。平台系統亦會自動偵測及封鎖可疑IP，如同一IP於短時間內瀏覽大量樓盤並抄取電話，系統會自動限制其存取，提供予騙徒錯誤的電話號碼，令其無法再取得業主及代理的聯28Hse.com ・ 14 小時前
黎智英案結案陳詞 辯方稱報章應享更大自由遭法官質疑
【Now新聞台】黎智英國安案續審，辯方繼續結案陳詞，指報章應該比普通人享有更大的自由，傳媒亦有責任擔當守門人；法官質疑新聞自由的原則如何應用在勾結外國勢力罪。 黎智英由囚車押送到西九龍裁判法院，案件踏入第153日審訊。辯方資深大律師彭耀鴻指，報章應較普通人享有更大自由，否則記者會無法提供資訊，以確保公眾知情權；而傳媒亦有責任擔當「守門人」角色，向公共機關問責。法官李運騰質疑，表示控方是指控《蘋果日報》請求外國制裁，即使新聞自由原則適用於煽動罪，該原則如何能應用於勾結外國勢力罪。彭耀鴻又稱，前壹傳媒行政總裁張劍虹的供詞不可靠，內容與他為申請保釋所作誓章有矛盾，例如他在誓章稱自己無處理《蘋果日報》編採事宜，但在庭上卻供稱負責確保黎智英的編採指示獲執行和遵從。彭耀鴻認為法庭不應依賴他的證供。彭耀鴻又引述前《蘋果》副社長陳沛敏指，她同意發布批評修訂逃犯條例警暴和國安法的文章，是為了說服港府和中央政府不要修例立法，控制警方不要使用過度武力，不屬於煽動。辯方稱，控方承認《蘋果日報》在國安法生效後沒有直接請求制裁，因此法庭檢視涉案文章時應考慮新聞自由原則。法官杜麗冰表明，法庭會考慮文章在甚麼情境下提now.com 新聞 ・ 1 天前
警方：過去一周共接逾160宗網上投資騙案總損失逾9,000萬元 有45歲女子痛失近600萬元
警方「守網者」社交平台發文，指過去一星期，警方共接獲超過160宗網上投資騙案，總損失超過9,000萬港元。 近日，一名45歲女會計員於網上放租車位，不久便收到WhatsApp訊息查詢，但與對方幾輪溝通後最終都無租出車位，反而被誘騙投資，最終損失近600萬港元。 其實受害人刊登廣告時，已成為騙徒的目標，更以租車位為由，與受害人打開話題，之後慢慢向受害人推介低風險高回報的美元穩定幣(USDC)投資，又指投資虛擬貨幣比放租車位賺更多，逐步令受害人相信有高回報投資計劃而墜入騙局。騙徒向受害人提供超連結，點擊後便進入虛假投資平台進行投資。 騙徒起初會在平台上製造受害人投資獲利假象，再不斷誘騙其增加投資金額。最終兩個星期內，受害人將自己200萬港元積蓄及替爸爸管理的400萬港元，合共約600萬港元，轉到騙徒兩個指定虛擬貨幣錢包，直到不能提現加上騙徒失聯，受害人才知被騙。 守網者提醒大家，要避免成為騙徒下個目標: (1)切勿輕信有獲利豐厚而低風險的投資計劃； (2)當放租或放售物業或車位時，有陌生人主動接觸並推介投資計劃，就要特別小心； (3)如有懷疑，可在守網者網站的「防騙視伏器」或手機應用程式「AASTOCKS ・ 1 天前
升呢4兒之母 宮崎葵弗爆現身搵奶粉錢
【on.cc東網專訊】曾演真人版電影《NANA》的39歲日本女星宮崎葵，本月初被爆為結婚8年的第2任丈夫岡田准一秘密誕下第4胎後，昨日(25日)首度現身出席代言連鎖快餐店的活動。東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前