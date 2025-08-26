saddf.png

屯門亦園路謀殺案，一名51歲本地男子昨日（25日）被發現倒斃橋底，後腦有刀傷，消息指警方已拘捕8人，懷疑與案件有關。他們涉嫌「謀殺」、「非法禁錮」及「協助罪犯」罪名，警方懷疑案件涉及私煙利益糾紛，不排除會有更多人被捕。

警方昨早6時許接獲報案，指發現一名男子受傷並倒臥在屯門亦園路一個露天貨倉對開港深西部公路的橋底，身上染血，附近停泊的一輛七人車亦沾有血迹，男子現場被證實死亡，警方懷疑他曾被人用刀襲擊，認為事件有可疑，將案件列作「謀殺」跟進，交由新界北總區重案組第二隊跟進，據悉其後腦有一處傷痕，不排除是致命傷。

警員事後在七人車上蒐證，並通知車主到場協助調查。警方鑑證科「罪案現場勘查（CSI）流動實驗室 」車輛、機動部隊及政府化驗師亦到場搜證。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/亦園路謀殺案-消息指警拘8人-疑涉私煙利益糾紛/592911?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral