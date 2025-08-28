亦園路謀殺案｜一男疑犯被押解新生村重組案情 人形公仔前模擬犯案經過

警方重案組繼續調查周一在屯門亦園路發生的謀殺案，中午將其中一名疑犯帶到洪水橋田廈路新生村重組案情。

警方重案組繼續調查周一在屯門亦園路發生的謀殺案，至今13人被捕，中午將其中一名疑犯帶到洪水橋田廈路新生村重組案情，據了解，新生村是案中51歲男死者的住所。



疑犯黑布蒙頭，腰纏鐵鏈及鎖上手扣。警方將他帶上一輛七人私家車，之後拿出一個假人公仔，期間疑犯手持一把刀狀物品，模擬案發時情況。其後，疑犯被帶到距離新生村兩公里的順風圍講述毀證過程。至下午2時，疑犯被帶往荃灣麗城花園對出海邊重組案情。

根據閉路電視片段，死者星期一凌晨乘坐七人車離開新生村時，被兩輛私家車、約10名男子前後截停，其中一人從後斬向死者頭部，並劫持他登上七人車帶走，其後棄屍亦園路公路橋底。警方初步調查犯案動機涉及非法活動的金錢糾紛，私煙是調查方向之一，相信有人安排兇徒向死者追討，至今就案件拘捕13人，涉嫌謀殺、非法禁錮，以及協助罪犯等罪，並相信部份疑兇已經潛逃。



