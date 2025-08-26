天文台：若低壓區發展成熱帶氣旋將發一號波
亦園路謀殺案 疑涉數百萬元不法利益 警拘13男女有人潛逃離境
屯門亦園路謀殺案，一名51歲男子周一被發現伏屍近港深西部通道的橋底。警方經調查後，相信事主周一(25日)凌晨乘車離開新生村住所時被人持刀指嚇再遭人襲擊，之後被挾持上車，期間疑因失血過多致死；初步估計案件涉及非法活動金錢糾紛，私煙是其中一個調查方向，涉款約數百萬元。警方兩日來已拘捕13人，當中涉及謀殺、非法禁錮和藏毒等，部分人有三合會背景，有人已潛逃離境正追緝歸案。
涉案10男3女(25至65歲)，涉嫌謀殺、非法禁錮、協助罪犯、藏毒及拒捕，於周一晚及昨日下午分別在天水圍、香港國際機場、大埔、荃灣及東涌被捕。據報，當中兩人落網時，已到達機場正準備搭飛機離境，在閘口時被捕。警方在現場及土瓜灣起回涉案3部車輛。
新界北總區刑事總部署理高級警司鄧翊几昨晚交代案情指，警方於周一清晨約6時接案，指在亦園路一橋底發現一名男子倒臥在一架七人車旁。救護人員到場後證實該名51歲本地男子已當場死亡，車內滿布血跡。政府化驗所及警方鑒證科出動流動實驗室協助搜證。法醫解剖發現死者頭部近右耳後有刀傷，疑因傷及頭內血管，致失血過多死亡。
警方翻查大量閉路電視，包括「銳眼計劃」鏡頭，發現事主於周一凌晨1時乘坐涉事七人車離開新生村住所，隨即遭兩輛私家車前後攔截。事主曾落車試圖逃跑，但遭十名男子截停，當中兩人持刀指嚇，期間事主頭部被人用刀襲擊致血如泉湧，之後被押上七人車駛離現場。
調查期間，警方發現事主的一名27歲男親友，案發前較早時在事主新生村住所曾被人禁錮，自行脫困後報警。鄧翊几指，初步相信案件涉及非法活動金錢糾紛，有人安排兇徒追討期間施襲，在途中發現事主死亡後便棄屍橋底。
警方表示，行動仍繼續，並相信部分兇徒潛逃境外，呼籲市民如目睹事件發生或有資料提供，可致電3661 3362或5635 0091與新界北重案組第二隊聯絡。
