亦園路謀殺案｜警再拘2人共27人落網

【Now新聞台】亦園路謀殺案51歲男子死亡，警方周五在深圳灣口岸再拘捕兩名男子涉嫌謀殺，本案至今共有27人落網。

兩名分別29及32歲男子正被扣留調查，警方已就此案拘捕27人，其中11人已分別被暫控謀殺、串謀謀殺、協助罪犯及妨礙司法公正，其餘14人獲准保釋。

案發在8月25日，一名男子倒臥亦園路橋底一架七人車旁邊，頭部近耳後有刀傷。警方相信事件涉及非法活動金錢糾紛，男子被斬傷失血過多致死。

