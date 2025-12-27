亦園路謀殺案｜警再拘2人共27人落網

《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
城巴即場解僱觀光巴士車長 涉不當處理乘客110元車資被捕
網上流傳一名「觀光城巴」車長懷疑盜取乘客車資，被公司報警及即時解僱。警方指於12月23日接報，中環碼頭一名27歲姓吳男司機不當處理兩名乘客共110元車資，經調查後，以涉嫌盜竊將他拘捕。城巴回覆《am730》查詢表示，於12月23日在一次主動巡查行動中，發現一名車長涉嫌不當處理車資，經調查後對其採取即時解僱紀律行動，案件am730 ・ 22 小時前
東京母子4人與男友死亡案件 女死者曾搬空氣清新機入男友屋
日本西東京市以及練馬區先後發現5具屍體的案件，日本警方調查後發現，死亡的36歲女子野村由佳，與另一名死者27歲的中窪新太郎相信是情侶關係。在中窪死後疑曾有人代發訊息請假，並發現野村曾將空氣清新機搬入中窪住所。 這宗驚人的可疑案件，死者的野村由佳被發現與3名兒子倒臥家中，當中野村與長子身上有刀傷。其後警察發現野村在am730 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜消防各工協會譴責自稱「冼國林」針對處長及部門失實言論
消防處的6個工會及協會，今日（25日）發出公開信指責近日在網上一名自稱「冼國林」的網民在社交平台，針對消防處處長以及消防處的不符合事實的言論，包括批評部門滅火策略、指揮以均資源分配等，批評有關言論侮辱消防不同職系的專業及打擊團隊精神，甚至是企圖誤導公眾對部門的理解。 香港消防主任協會、香港消防處救護主任協會、香港am730 ・ 1 天前
亦園路謀殺案｜警方再拘兩漢涉嫌謀殺至今共27人落網
【Now新聞台】亦園路謀殺案51歲男子死亡，警方周五在深圳灣口岸再拘捕兩名男子，涉嫌謀殺，本案至今共有27人落網。 兩名分別29及32歲男子正被扣留調查，警方已就此案拘捕27人，其中11人已分別被暫控謀殺、串謀謀殺、協助罪犯及妨礙司法公正，其餘14人獲准保釋。案發在8月25日，一名男子倒臥亦園路橋底一架七人車旁邊，頭部近耳後有刀傷，警方相信事件涉及非法活動金錢糾紛，男子被斬傷失血過多致死。#要聞now.com 影音新聞 ・ 3 小時前
大埔女子墮魚池遇溺昏迷 救起送院終不治
【on.cc東網專訊】大埔有人遇溺。今日(26日)早上10時51分，雍宜路黃宜坳村一名女子報案，指其姓羅(67歲)母親墮進村屋對開一魚池內遇溺並當場陷入昏迷。救援人員接報到場將事主救起，交救護車送往雅麗氏何妙齡那打素醫院搶救，惜最終被證實不治。人員圍封現場調查，on.cc 東網 ・ 23 小時前
青衣邨40歲男家中縱火燒衫褲 家人救熄報警大義滅親
青衣青衣邨宜業樓一單位，昨日（12月25日）下午6時許，有住戶發現單位內衣物起火，遂救熄並報警求助。警方消防接報到場，事件中沒有人受傷，毋須疏散。 經初步調查，相信該單位內一名40歲王姓男住戶曾點燃衣物，家人發現後隨即救熄報案。警方以涉嫌縱火將其拘捕。案件交由葵青警區刑事調查隊第四隊跟進。am730 ・ 1 天前
香港宏福苑災民：在一地雞毛的生活中期盼新家
日本男涉性侵養女拍片 受害人母親不滿判囚10年太少
日本福島縣一個地方法院，在周三（24日）就一宗性侵兒童案，判處一名男子因為違反監護人性交及兒童色情物品的罪名，被判囚10年。案件指男子多次與未成年的養女性交，並拍攝影片，其後被妻子發現後報警。其妻子在判刑後指刑罰過輕。 福島縣地方法院會津若松市分局在周三，判處該名涉及在養女於13至15歲期間施以性侵，並將過情拍攝am730 ・ 1 天前
日本橫濱橡膠工廠發生持刀及化學品襲擊 至少 15 人傷 38 歲男被捕涉企圖殺人︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本靜岡縣三島市一間輪胎工廠今日（26 日）發生持刀及化學品襲擊事件，造成最少 15 人受傷。一名男子涉嫌在工廠內持刀刺傷 8 人，並向另外 7 人潑灑疑似漂白劑的液體。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
秀茂坪的士撞穿牆闖入學校 六旬女司機受傷
觀塘秀茂坪今早（25日）發生罕見交通意外，一架的士撞穿一間學校的外牆。61歲的女司機被困，其後清醒送院。 在今早約10時半，一架電動的士在秀茂坪雲漢里，突然失事撞向旁邊的地利亞修女紀念學校。的士撞穿外牆進入學校，車身被卡在牆中。的士車頭嚴重損毀，61歲的女司機一度被困，車上的2名乘客未有受傷，事故後自行離開，而女am730 ・ 1 天前
上訴庭法官彭寶琴、潘敏琦提早退休 司法機構：基於私隱不評論原因
今年 63 歲的上訴庭法官彭寶琴、潘敏琦 11 月退休，較原定提早約兩年。司法機構回覆《法庭線》指，基於個人私隱，不評論個別法官退休原因。法庭線 ・ 48 分鐘前
美銀美林一名員工在新加坡被指控組織平安夜吸毒聚會
【彭博】-- 美銀美林一名員工在新加坡一家法院被指控組織了平安夜吸毒聚會。據周五公佈的起訴書，Shawn Loo Zhi Jian被指與前律師M. Ravi聚會吸食冰毒。Ravi隨後死亡。起訴書並未將Loo與Ravi的死聯繫起來。據他的領英頁面，Loo是這家美國的銀行駐新加坡的助理副總裁。記者通過電子郵件進行詢問，尚未收到他的回覆。美國銀行發言人不予評論。Loo現年40歲，若罪名成立，他將面臨最高20年監禁和鞭刑。檢察官表示可能還會追加其他指控。Loo目前以2萬新元（15,575美元）保釋，將於1月2日再次出庭。新加坡的毒品相關法律極為嚴格，公民或居民如果被發現在海外使用毒品，將面臨與在新加坡境內使用毒品者相同的處罰。原文標題BofA Employee Charged With Arranging Drug Gathering in SingaporeMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 18 小時前
諾和工程造假案｜涉45張證書疑造假 涉醫院、市區發展項目 警方再拘 6 人行使虛假文書 ︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】諾和工程涉嫌偽造儀器校對證書案，《Yahoo新聞》今日（25 日）接獲消息指，警方西九龍總區重案組第三隊昨日再在九龍及新界區多處地點，拘捕多三男三女，包括該公司姓蔡董事及主要持股人，而公司另外兩名董事，則在周二的火炭及大圍拘捕行動中被捕。警方至今已就此案拘捕九人。Yahoo新聞 ・ 2 天前
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑於11月26日發生五級大火，至今錄得161人死亡，1984個住戶痛失家園。今次大火是香港半世紀以來最嚴重的災難，也是港人心中難以癒合的傷口。一個月過去，由災場的焦土、居民的哀慟、廣福休憩處的連綿花海與紙鶴、到殉職消防員何偉豪的最高榮譽喪禮，《Yahoo新聞》鏡頭紀錄了我城的眼淚與道別。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔黃宜坳村老婦疑墮魚池遇溺 送院後不治
【Now新聞台】一名女子，在大埔黃宜坳村魚池遇溺昏迷，送院後不治。 警員在村屋調查，上午十時許，警方接報一名67歲婆婆在黃宜坳村一間村屋對開魚池遇溺昏迷，消防員到場將傷者救起，由救護車送去那打素醫院搶救，其後證實不治，警方正調查事件。#要聞now.com 新聞 ・ 21 小時前
觀塘電動的士失事撞牆剷入學校 女司機受傷送院
【Now新聞台】觀塘有電動的士失事剷入一間學校，女的士司機受傷送院。從網上片段所見，涉事紅的逆線再切線，落斜到達彎位時懷疑失控，未有轉彎，高速撞向路邊圍攔，撞穿磚牆衝入學校，整架的士剷進後停下。現場是觀塘雲漢街地利亞修女紀念學校，意外後，的士卡在學校的牆身之間，數面牆被撞倒，司機位安全氣袋彈出，車頭擱在禮堂上方位置，半個車轆懸空，鐵網被撞爛。禮堂的外牆粉碎，瓦礫飛散一地。的士車身凹陷，擋風玻璃碎裂，車頭盡毀。警方早上十時許接報，該輛電動的士沿雲漢街落斜，駛到雲漢里交界時失控撞向行人路鐵欄，再剷入學校，撞毀後門及牆壁。61歲女司機受傷被困，要由消防協助救出，送往聯合醫院治理。警方正調查意外原因。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
上環10億日圓巨劫案 兩男控串謀行劫罪 還押明年3.17再訊
【on.cc東網專訊】上環找換店10億日圓劫案，警方累計拘捕17人，贓款仍未尋回。其中兩名被捕男子今早(26日)在粉嶺裁判法院提堂。兩名被告28歲及36歲，周二分別在元朗及屯門區被捕，各被控一項串謀行劫罪，暫時毋須答辯。裁判官應控方申請押後案件至明年3月17日，on.cc 東網 ・ 22 小時前
打擊東九龍區危駕及超速 拘6男女5人准保候查
【on.cc東網專訊】東九龍區警員於聖誕節前夕周一至周四(22至25日)在區內展開代號「火炬」的執法行動，打擊危險駕駛及超速行為。行動中，人員拘捕5名本地男子及1名本地女子，年齡介乎25至48歲，涉嫌「危險駕駛」、「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」等。其on.cc 東網 ・ 23 小時前
香港宏福苑大火一個月，災民在安置與搬遷漂流中尋找新家
Getty Images目前有逾3500名宏福苑住戶居於房屋局的過渡性房屋、房協項目或中轉房屋。這是位於黃大仙祠旁的過渡性房屋「可悅居」。 「聖誕老人懂得來嗎？」5歲的大兒子問陳先生。 整整一個月前，一場世紀大火導致大埔宏福苑近2000個家庭無家可歸，至少161人罹難。 陳先生一家四口，本來住在宏志閣，是唯一沒有被火勢波及的大廈，但火災過後同被圍封。夫妻及大兒子目前暫居新界元朗石崗的嘉道理中心，這是一處公營機構的房屋，位於山中，完全沒有公共交通工具。小兒子未滿一歲，暫時寄養在親人家中。 ...BBC News 中文 ・ 2 小時前
一馬弊案 馬來西亞前首相納吉被判濫權有罪
（法新社布特拉加亞26日電） 馬來西亞前首相納吉今天被判在大馬主權財富基金一馬發展公司（1MDB）重大貪汙案中濫權罪罪名成立，這件貪汙醜聞涉及1MDB遭挪用巨額資金。在這起審理中的案件，72歲的納吉面臨4項濫權罪和21項洗錢罪等與1MDB醜聞相關的罪名。法新社 ・ 16 小時前