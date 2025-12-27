亦園路謀殺案｜警再拘2人 疑犯到場重組案情

【Now新聞台】亦園路謀殺案51歲男子死亡，警方周五在深圳灣口岸再拘捕兩名分別29及32歲男子，涉嫌謀殺，警方帶其中一名疑犯到現場重組案情。

疑犯黑布蒙頭鎖上手扣，下午被警員押到亦園路港深西部公路橋底重組案情，疑犯在不同位置重演當日情況，包括將假人拉下車，又用腳踢假人等，期間有回應警員提問。

警方已就本案先後拘捕27人，其中11人分別被暫控謀殺、串謀謀殺、協助罪犯及妨礙司法公正，其餘14人獲准保釋。

案發在8月25日，該51歲男子倒臥橋底七人車旁，頭部近耳後有刀傷，警方相信案件涉及非法活動金錢糾紛，男子被斬失血過多致死。

