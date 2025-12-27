亦園路謀殺案｜警方再拘捕多2人涉嫌謀殺 案件共有27人被捕

屯門亦園路謀殺案今年8月發生，一名51歲男子伏屍在近港深西部通道的橋底(資料圖片)

屯門亦園路謀殺案今年8月發生，一名51歲男子伏屍在近港深西部通道的橋底，警方估計案件涉及非法活動金錢糾紛。警方昨日再拘捕多2人，總共有27人被捕。

警方昨日在深圳灣口岸以涉嫌謀殺，拘捕兩名分別29歲及32歲男子，現正被扣留調查。警方已就此案共拘捕23名男子及4名女子，年齡介乎25至67歲，當中11人早前已分別被暫控謀殺罪、串謀謀殺罪、協助罪犯罪及妨礙司法公正罪，案件已分別於8月至11月在粉嶺裁判法院提堂；14人已獲准保釋候查；2人正被扣留調查。

金錢糾紛涉款數百萬元

一名51歲男子本今年8月25日被發現伏屍在近港深西部通道的橋底。警方經調查後，相信事主當日凌晨乘車離開新生村住所時被人持刀指嚇，再遭人襲擊，之後被挾持上車，期間疑因失血過多致死。警方初步估計案件涉及非法活動金錢糾紛，私煙是其中一個調查方向，涉款約數百萬元。

