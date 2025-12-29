亦園路謀殺案｜29歲男子被控謀殺提堂 還柙至明年3月再訊

【Now新聞台】洪水橋亦園路謀殺案，29歲男子被控謀殺罪，早上提堂後還柙候審。

被告張偉賢由警車押送到粉嶺裁判法院應訊。控罪指，他涉嫌在8月25日與其他人在亦園路亦園村謀殺51歲男子曾彭山。控方申請押後作進一步調查，獲裁判官接納，延至明年3月23日再訊，期間被告要還柙。

警方早前提及，相信案件涉及非法活動的金錢糾紛，累計有27人涉案被捕。

